Der Ethereum Kurs hat sich in der Nacht auf Donnerstag auf 1.698 US-Dollar erholt, ein Plus von 4,49 Prozent in 24 Stunden (Stand 04:24 Uhr MEZ, TokenPost auf Basis von CoinMarketCap). Ether schlägt damit Bitcoin (+2,77 Prozent), dessen Kurs bei 60.776 Dollar liegt. Das Verhältnis Ether zu Bitcoin beträgt rechnerisch 0,0279 Bitcoin je Ether. Die Erholung folgt auf einen schwachen Mittwochmorgen, an dem Ether bei 1.641 Dollar lag (U.Today). Ein Auslöser fehlt: Der Anstieg folgt dem Gesamtmarkt.
Ethereum Kurs: Ether springt auf 1.698 Dollar, doch die ETFs verlieren weiter Geld – ist das mehr als ein Rebound?
Der Ethereum Kurs steigt am Donnerstagmorgen um 4,49 Prozent auf 1.698 Dollar und schlägt damit Bitcoin. Gleichzeitig flossen am Dienstag 64 Millionen Dollar aus den Ether-ETFs ab. Was hinter dem Ether-Kurs steckt und welche Marke zählt.
Die Nachtbilanz
Warum steigt der Ethereum Kurs, obwohl Geld aus den ETFs fließt?
Der Ether-Kurs bewegt sich in einer engen Spanne zwischen etwa 1.600 und 1.700 Dollar, und die Stimmung bleibt gedrückt: Der Fear-&-Greed-Index steht bei 11.
Nach Angaben von KuCoin pendelte Ether zuletzt in genau dieser Spanne. Die Abflüsse aus den US-Spot-Ether-ETFs dauern an: Am Dienstag verließen laut SoSoValue 64,02 Millionen Dollar die Fonds, bei den Bitcoin-ETFs waren es 231,56 Millionen Dollar. Für Ether ist der ETF-Kanal ein wichtiger Nachfragetreiber, denn er verkauft institutionellen Anlegern den Zugang ohne eigene Verwahrung. Fließt Kapital ab, fehlt diese Nachfrage.
|Kennzahl
|Ether
|Bitcoin
|Kurs, 26.11., 04:24 Uhr MEZ
|1.698 USD
|60.776 USD
|24 Stunden
|+4,49 %
|+2,77 %
|Kurs am Mittwochmorgen
|1.641 USD
|rund 58.580 USD
|ETF-Fluss, Dienstag (SoSoValue)
|-64,02 Mio. USD
|-231,56 Mio. USD
|Anteil Kryptomarkt
|9,8 %
|57,9 %
Kursstand 26.11.2026, 04:24 Uhr MEZ; Mittwochmorgen (Vortag) nach U.Today. Verhältnis eigene Berechnung.
Quelle: TokenPost, U.Today, KuCoin
Das große Bild
Was belastet Ether im Kryptomarkt?
Der Kryptomarkt steht unter Druck von drei Seiten. Erstens die Fed: Die Kern-Inflation PCE stieg im Oktober auf 3,3 Prozent, die Wirtschaft wuchs im dritten Quartal mit 4,3 Prozent aufs Jahr gerechnet, was nach KuCoin die Erwartung einer Zinserhöhung im Dezember stützt. Zweitens die Tech-Aktien: Der Nasdaq fiel am Mittwoch zeitweise um mehr als 4 Prozent, schloss aber nur 0,62 Prozent im Minus. Drittens die Stimmung, die sich in Abflüssen aus Bitcoin-ETFs von zusammen 4,94 Milliarden Dollar im November zeigt.
Ether ist stärker als Bitcoin vom Risikoappetit abhängig, weil er als Wachstumswert der Branche gilt. Fällt der Appetit, verliert Ether oft stärker; kehrt er zurück, kann er stärker steigen. Das zeigt sich in dieser Nacht. Für Krypto-Aktien wie Coinbase und Strategy bleibt Bitcoin der wichtigere Treiber: Die Strategy Aktie fiel am Dienstag um 8,1 Prozent, die Coinbase Aktie um rund 5,9 Prozent. US-Börsen sind am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen.
Häufige Fragen zum Ethereum Kurs
Wie hoch ist der Ethereum Kurs? 1.698 Dollar am 26. November 2026 um 04:24 Uhr MEZ, plus 4,49 Prozent in 24 Stunden (TokenPost).
Warum steigt Ether stärker als Bitcoin? Ether schwankt meist stärker als Bitcoin. Eine eigene Nachricht gibt es nicht.
Wie wichtig sind die Ether-ETFs? Sie sind ein Nachfragekanal für Institutionen. Am Dienstag flossen 64,02 Millionen Dollar ab (SoSoValue).
Was bedeutet das für Krypto-Aktien? Coinbase Aktie und Strategy Aktie hängen vor allem am Bitcoin Kurs, Coinbase zusätzlich am Handelsvolumen mit Ether und Co.
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