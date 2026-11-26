Der Kryptomarkt steht unter Druck von drei Seiten. Erstens die Fed: Die Kern-Inflation PCE stieg im Oktober auf 3,3 Prozent, die Wirtschaft wuchs im dritten Quartal mit 4,3 Prozent aufs Jahr gerechnet, was nach KuCoin die Erwartung einer Zinserhöhung im Dezember stützt. Zweitens die Tech-Aktien: Der Nasdaq fiel am Mittwoch zeitweise um mehr als 4 Prozent, schloss aber nur 0,62 Prozent im Minus. Drittens die Stimmung, die sich in Abflüssen aus Bitcoin-ETFs von zusammen 4,94 Milliarden Dollar im November zeigt.

Ether ist stärker als Bitcoin vom Risikoappetit abhängig, weil er als Wachstumswert der Branche gilt. Fällt der Appetit, verliert Ether oft stärker; kehrt er zurück, kann er stärker steigen. Das zeigt sich in dieser Nacht. Für Krypto-Aktien wie Coinbase und Strategy bleibt Bitcoin der wichtigere Treiber: Die Strategy Aktie fiel am Dienstag um 8,1 Prozent, die Coinbase Aktie um rund 5,9 Prozent. US-Börsen sind am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen.