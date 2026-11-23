Der Auslöser des Wochenendcrashs war die Kombination aus einem Rekordausverkauf an der Nasdaq, die laut CoinDesk in der Vorwoche um 10,4 Prozent fiel, und der wachsenden Sorge vor einer Zinserhöhung der Fed am 9. Dezember. Laut KuCoin lag der Fear-&-Greed-Index am Montag bei 11, „extreme Angst“. Ether schloss am Samstagabend laut ceoeconomy bei 1.683 Dollar, rund 13 Prozent unter dem Stand der Vorwoche; am Wochenende rutschte der Kurs kurz unter 1.550 Dollar, bevor Käufer einstiegen.

Das Muster ist bekannt: Wenn institutionelle Anleger Risiko abbauen, trifft es Ether härter als Bitcoin. Die Ether-ETFs in den USA verzeichneten in der Woche laut ceoeconomy Abflüsse von 221,7 Millionen Dollar; in der Vorwoche bis 17. November waren es laut CryptoTicker 399 Millionen Dollar. Allein am Mittwoch, 18. November, flossen 39,8 Millionen Dollar ab.