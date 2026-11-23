Der Ether Kurs ist am Montagmorgen wieder über die Marke von 1.700 Dollar gestiegen: Laut CoinGecko lag Ether um 02:30 Uhr MEZ bei 1.709 Dollar, ein Plus von 1,4 Prozent binnen 24 Stunden, bei einer Marktkapitalisierung von rund 209 Milliarden Dollar. Am Wochenende war die zweitgrößte Kryptowährung zeitweise unter 1.550 Dollar gefallen. In der Woche steht trotzdem ein Minus von rund 13 Prozent, und Ethereum hat im Vergleich zu Bitcoin weiter an Gewicht verloren: Sein Anteil am Kryptomarkt liegt laut CoinGecko bei nur noch 9,75 Prozent. Die Frage, die jetzt zählt: Fängt jemand das Angebot auf?
Ether Kurs: Wochenendtief unter 1.550 Dollar, Erholung auf rund 1.710 Dollar, Fear-&-Greed bei 11 – Wer kauft Ethereum, wenn die ETFs verkaufen?
Der Ether Kurs hat sich nach einem Absturz unter 1.550 Dollar am Wochenende auf rund 1.710 Dollar erholt. Doch Ethereum liegt in der Woche noch 13 Prozent im Minus, die Ether-ETFs verloren Geld, und Treasury-Firmen wie Bitmine stehen unter Druck.
Die Lage
Warum ist der Ether Kurs unter 1.550 Dollar gefallen?
Ethereum ist im November nicht nur Opfer des Bitcoin-Abschwungs, sondern auch der allgemeinen Risikoscheu an den Aktienmärkten.
Der Auslöser des Wochenendcrashs war die Kombination aus einem Rekordausverkauf an der Nasdaq, die laut CoinDesk in der Vorwoche um 10,4 Prozent fiel, und der wachsenden Sorge vor einer Zinserhöhung der Fed am 9. Dezember. Laut KuCoin lag der Fear-&-Greed-Index am Montag bei 11, „extreme Angst“. Ether schloss am Samstagabend laut ceoeconomy bei 1.683 Dollar, rund 13 Prozent unter dem Stand der Vorwoche; am Wochenende rutschte der Kurs kurz unter 1.550 Dollar, bevor Käufer einstiegen.
Das Muster ist bekannt: Wenn institutionelle Anleger Risiko abbauen, trifft es Ether härter als Bitcoin. Die Ether-ETFs in den USA verzeichneten in der Woche laut ceoeconomy Abflüsse von 221,7 Millionen Dollar; in der Vorwoche bis 17. November waren es laut CryptoTicker 399 Millionen Dollar. Allein am Mittwoch, 18. November, flossen 39,8 Millionen Dollar ab.
|Messgröße
|Wert
|Stand
|Ether Kurs
|1.709 USD
|23.11., 02:30 Uhr MEZ
|Marktkapitalisierung
|rund 209 Mrd. USD
|23.11., 02:30 Uhr MEZ
|Handelsvolumen 24h
|8,16 Mrd. USD
|23.11., 02:30 Uhr MEZ
|Wochenschluss
|1.683 USD
|21.11., 19:00 Uhr New Yorker Zeit
|Wochenminus
|rund –13 %
|bis 21.11.
|Ether-ETF-Abflüsse (Woche)
|221,7 Mio. USD
|bis 21.11.
Kurs je nach Quelle und Zeitpunkt leicht unterschiedlich.
Quelle: CoinGecko (via CoinGabbar), ceoeconomy, KuCoin, CryptoTicker
Das große Bild
Wer kauft Ethereum – Wale, Treasury-Firmen oder niemand?
Die Nachfrage kommt von zwei Seiten, doch beide wackeln. Auf der Käuferseite stehen große Adressen: Laut einem CryptoTicker-Teaser kauften Wale am 17. November über 80.000 Ether bei etwa 1.900 Dollar. Wer damals einstieg, liegt jetzt rund 10 Prozent im Minus. Auf der anderen Seite steht die Treasury-Branche: Die Bitmine Aktie (BMNR), die Ethereum-Bestände als Bilanzstrategie hält, verlor laut ceoeconomy in der Woche 26,2 Prozent auf 12,98 Dollar. Fällt der Ether Kurs weiter, drohen solchen Firmen Abschreibungen und ein schwieriger Zugang zu frischem Kapital.
Auch die Coinbase Aktie (COIN), die als Börsenplattform direkt vom Handelsvolumen mit Ether und Bitcoin lebt, rutschte laut ceoeconomy in der Woche um 20,1 Prozent auf 101,97 Dollar. Die Kursverluste bei Coinbase Aktie und Bitmine Aktie zeigen, wie eng Krypto-Aktien am Ether Kurs und am Bitcoin Kurs hängen.
Dazu kommt das Sicherheitsrisiko: In den vergangenen Tagen meldeten Berichte mehrere Angriffe auf Krypto-Protokolle. Bei Chainflip gingen laut CoinGabbar rund 12 Millionen Dollar verloren; beim Projekt Fusionist liefen rund 1.091 Ether, etwa 1,87 Millionen Dollar, über den Mischdienst Tornado Cash.
Die Termine
Was entscheidet jetzt über den Ether Kurs?
Wie bei Bitcoin dominiert das Makro: Am Mittwoch, 25. November, erscheint der US-Inflationsindikator Core-PCE; RBC erwartet laut CoinDesk 3,3 Prozent Kerninflation zum Vorjahr. Am Dienstag spricht Fed-Vertreter John Williams, am Donnerstag erscheint das Beige Book. Der nächste Zinsentscheid der Fed fällt am 9. Dezember. Auf der technischen Seite beobachten Anleger die Zone um 1.700 Dollar und das Wochenendtief unter 1.550 Dollar.
Häufige Fragen
FAQ zum Ether Kurs
Wie hoch ist der Ether Kurs aktuell? Laut CoinGecko lag der Ether Kurs am 23. November um 02:30 Uhr MEZ bei rund 1.709 Dollar.
Warum fällt Ethereum stärker als Bitcoin? Ether gilt als Risikoanlage mit höherer Schwankung. Abflüsse aus Ether-ETFs und der Druck auf Treasury-Firmen wie Bitmine verstärken den Effekt.
Wie stehen die Ether-ETFs da? Laut ceoeconomy flossen in der Woche bis 21. November netto 221,7 Millionen Dollar aus den US-Ether-ETFs ab.
Welche Krypto-Aktien hängen am Ether Kurs? Direkt betroffen sind Bitmine Aktie und Coinbase Aktie.
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