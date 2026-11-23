Der Ether Kurs hängt an Nachfrage, Zinsen und ETF-Flüssen, doch eine neue Studie lenkt den Blick auf ein langfristiges Risiko: Wie CoinDesk am Montag um 13:13 Uhr MEZ berichtet, liegen rund 42 Millionen Ether im Wert von etwa 72 Milliarden Dollar in Wallets, die bereits mindestens eine Transaktion gesendet haben und deren öffentliche Schlüssel damit sichtbar sind. Das sind fast 55 Prozent des Ethers außerhalb des Stakings. Ether notierte laut The Block am Montag bei 1.717 Dollar, ein Plus von 0,89 Prozent in 24 Stunden.

Wichtig vorweg: Nach dem Bericht kann kein heute bekannter Quantencomputer diesen Angriff ausführen. Es geht um ein Zukunftsszenario, das Entwickler jetzt vorbereiten.