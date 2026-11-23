Ether Kurs und Quantenrisiko: 72 Milliarden Dollar in Wallets mit offenen Schlüsseln, Entwickler melden sich diese Woche – Wie gefährlich sind Quantencomputer für Ethereum?
aktiencheck.de Redaktion4 Min.
Eine neue Studie zeigt: Rund 42 Millionen Ether, etwa 72 Milliarden Dollar, liegen in Wallets, deren öffentliche Schlüssel bereits sichtbar sind. Das sind fast 55 Prozent des Ethers außerhalb des Stakings. Ein Quantenangriff ist heute nicht möglich, doch die Ethereum-Entwickler sollen noch diese Woche Positionen vorlegen.
Der Ether Kurs hängt an Nachfrage, Zinsen und ETF-Flüssen, doch eine neue Studie lenkt den Blick auf ein langfristiges Risiko: Wie CoinDesk am Montag um 13:13 Uhr MEZ berichtet, liegen rund 42 Millionen Ether im Wert von etwa 72 Milliarden Dollar in Wallets, die bereits mindestens eine Transaktion gesendet haben und deren öffentliche Schlüssel damit sichtbar sind. Das sind fast 55 Prozent des Ethers außerhalb des Stakings. Ether notierte laut The Block am Montag bei 1.717 Dollar, ein Plus von 0,89 Prozent in 24 Stunden.
Wichtig vorweg: Nach dem Bericht kann kein heute bekannter Quantencomputer diesen Angriff ausführen. Es geht um ein Zukunftsszenario, das Entwickler jetzt vorbereiten.
Das große Bild
Warum sind sichtbare Schlüssel ein Quantenrisiko für Ethereum?
Die Studie stammt von Forschern der University of Pittsburgh und der Firma SeQure aus Chicago. Wer von einer Adresse schon einmal gesendet hat, legt den öffentlichen Schlüssel offen; ein ausreichend starker Quantencomputer könnte daraus theoretisch den privaten Schlüssel ableiten. Bei Ether, das aus dem Staking abgehoben wird, würden laut Studie 61 Prozent der gestakten Menge in Wallets mit offenen Schlüsseln landen.
Die Forscher schlagen einen Weg vor, Konten auf quantenresistente Sicherheit umzustellen: Ein neuer Schlüssel soll sich für rund 1 Dollar pro Konto registrieren lassen. Wird die alte Signatur abgeschaltet, würden Wallets eingefroren, die noch darauf angewiesen sind. Besitzer könnten später durch den Nachweis ihrer Backup-Wörter entsperren. Der Beweis dauerte im Test rund zwei Minuten auf einem Laptop.
Das Quantenrisiko bei Ether in Zahlen
Angabe
Wert
Ether in Wallets mit sichtbaren Schlüsseln
rund 42 Mio. ETH (rund 72 Mrd. USD)
Anteil am Ether außerhalb des Stakings
fast 55 %
Gestakter Ether, der nach Abhebung offene Schlüssel hätte
61 %
Kosten je Schlüssel-Registrierung
rund 1 USD
Wallets mit mindestens 0,1 ETH für frühe Registrierung
4,45 Mio. (29 Tage)
Vollständige Wiederherstellung für alle
235 Tage
Börsen mit öffentlich dokumentiertem Backup (von 25 geprüften)
keine
Stand der Angaben: CoinDesk, 23.11.2026, 13:13 Uhr MEZ; Bewertung zu aktuellen Preisen.
Quelle: CoinDesk, University of Pittsburgh und SeQure
Der Zeitplan
Was entscheiden die Ethereum-Entwickler?
Die Teams, die Ethereums Software pflegen, sollen laut CoinDesk diese Woche schriftliche Positionen vorlegen; ein genauer Tag wird nicht genannt. Ethereum-Foundation-Forscher Ansgar Dietrichs hatte den Entwicklern am 19. November fünf Optionen für Quantenabwehr vorgelegt. Sie betreffen das geplante Upgrade „Hegotá“, über dessen Umfang noch beraten wird.
Auch für Anleger in Krypto-Aktien ist das Thema relevant. Die BitMine Aktie (Ticker BMNR) hielt laut The Block zuletzt 6.085.564 Ether, rund 4,98 Prozent des Angebots, und hat davon 5.227.037 Ether gestakt. Ein Quantenschutz-Konzept betrifft solche Bestände ebenso wie private Wallets. Bitcoin steht vor ähnlichen Fragen, die Studie bezieht sich aber auf Ethereum.
Was jetzt zählt
Worauf achten Anleger beim Ether Kurs diese Woche?
Neben den Positionen der Entwickler stehen am Mittwoch die US-PCE-Daten an, die über Zinserwartungen auf den gesamten Kryptomarkt wirken. Ether verlor laut The Block in einem Monat rund 28 Prozent. Der Quantenaspekt ist eher ein langfristiges Thema als ein kurzfristiger Kurstreiber.
Häufige Fragen zum Ether Kurs und Quantenrisiko
Wie viel Ether ist betroffen? Rund 42 Millionen Ether, etwa 72 Milliarden Dollar, in Wallets mit sichtbaren öffentlichen Schlüsseln.
Können Quantencomputer Ethereum heute angreifen? Nach dem Bericht ist kein heute bekannter Quantencomputer dazu in der Lage.
Was schlagen die Forscher vor? Eine Migration auf quantenresistente Schlüssel, Registrierung für rund 1 Dollar pro Konto.
Wann äußern sich die Entwickler? Laut CoinDesk sollen die Teams diese Woche schriftliche Positionen einreichen.
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