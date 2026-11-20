Nach crypto.news lag die erste Unterstützung bei rund 1.700 Dollar, darunter bei 1.500 bis 1.600 Dollar; Widerstand sah die Seite bei rund 1.830 und 1.900 Dollar sowie am 21-Tage-Durchschnitt von rund 2.050 Dollar. Die Analystin „Ella“ nannte auf X den Bereich von 1.500 bis 1.800 Dollar als Schlüsselzone. Der Kurs hat die erste Marke inzwischen unterschritten. Das Jahrestief von 1.506,50 Dollar vom 6. Juni liegt nur rund 6 Prozent unter dem Kurs von 1.602 Dollar (eigene Rechnung). Seit Jahresbeginn beträgt das Minus mehr als 41 Prozent (crypto.news, bei rund 1.740 Dollar gerechnet; bei 1.602 Dollar fällt es höher aus).