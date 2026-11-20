Der Ether Kurs lag am Freitag um 19:13 Uhr MEZ bei rund 1.602 Dollar, ein Minus von rund 7 Prozent in 24 Stunden (CoinDesk). Ethereum hat damit gegenüber dem Oktober-Schlusskurs von 2.252,70 Dollar fast 29 Prozent verloren (eigene Rechnung nach crypto.news) und nähert sich dem Jahrestief von 1.506,50 Dollar. Der Druck kommt von drei Seiten: dem Bitcoin Kurs unter 60.000 Dollar, den Abflüssen aus den Ether-ETFs und der Frage, wann das nächste große Upgrade kommt. Davon hängen auch Krypto-Aktien wie Coinbase und Ether-Treasury-Firmen wie BitMine ab.
Ether Kurs: Tief bei rund 1.600 Dollar, fast 29 Prozent Minus im November, Glamsterdam frühestens im Januar 2027 - Wer kauft Ethereum, wenn die Hoffnung aufs Upgrade fehlt?
Der Ether Kurs ist am Freitag bis auf rund 1.600 Dollar gefallen, im November fehlen damit fast 29 Prozent. Die US-Ether-ETFs verlieren seit Tagen Geld, und das Upgrade Glamsterdam kommt laut Entwicklertreffen frühestens Mitte Januar 2027. Was Ethereum jetzt bewegt und was Anleger beobachten.
Die ETF-Daten
Wie viel Geld ziehen Anleger aus Ether-ETFs ab – und wer verkauft?
Nach Farside-Daten, die crypto.news zitiert, verloren die US-Spot-Ether-ETFs am Donnerstag 131,2 Millionen Dollar, den vierten Abflusstag in Folge. BlackRocks ETHA trug mit 124,2 Millionen rund 95 Prozent bei. Im November summieren sich die Abflüsse bis Donnerstag auf 972,6 Millionen Dollar. Für Freitag meldete Lookonchain nach Odaily am frühen Nachmittag (14:34 Uhr MEZ) vorläufig weitere 80.219 Ether (rund 139,6 Millionen Dollar) an Netto-Abflüssen; im Sieben-Tage-Vergleich waren es 112.675 Ether (rund 196 Millionen Dollar). Diese Freitagszahl ist nicht mit Farside bestätigt. Zugleich überwiesen von BlackRock zugeordnete Adressen laut Lookonchain 71.597 Ether an Coinbase Prime; was daraus folgt, ist offen.
Warum steht das Upgrade Glamsterdam im Fokus?
Bei der Entwicklerrunde am 19. November nannten die Teilnehmer nach crypto.news Mitte Januar 2027 als frühestmögliches Zeitfenster für das Mainnet von Glamsterdam. Frühere Berichte hatten sogar ein Rutschen bis Mai 2027 erwogen. Ein verschobenes Upgrade nimmt Anlegern einen möglichen Kurstreiber und verlängert die Wartezeit. Ob Glamsterdam den Ether Kurs tatsächlich bewegt, lässt sich nicht seriös sagen; der Termin ist ein Schätzwert der Entwickler, kein Beschluss.
Wo liegen die wichtigen Marken beim Ether Kurs?
Nach crypto.news lag die erste Unterstützung bei rund 1.700 Dollar, darunter bei 1.500 bis 1.600 Dollar; Widerstand sah die Seite bei rund 1.830 und 1.900 Dollar sowie am 21-Tage-Durchschnitt von rund 2.050 Dollar. Die Analystin „Ella“ nannte auf X den Bereich von 1.500 bis 1.800 Dollar als Schlüsselzone. Der Kurs hat die erste Marke inzwischen unterschritten. Das Jahrestief von 1.506,50 Dollar vom 6. Juni liegt nur rund 6 Prozent unter dem Kurs von 1.602 Dollar (eigene Rechnung). Seit Jahresbeginn beträgt das Minus mehr als 41 Prozent (crypto.news, bei rund 1.740 Dollar gerechnet; bei 1.602 Dollar fällt es höher aus).
|Kennzahl
|Wert
|Ether Kurs, 19:13 Uhr MEZ
|rund 1.602 US-Dollar
|Oktober-Schlusskurs
|2.252,70 US-Dollar
|Jahrestief, 6. Juni
|1.506,50 US-Dollar
|ETF-Abfluss 19.11.
|-131,2 Mio. US-Dollar
|ETF-Abflüsse November bis 19.11.
|-972,6 Mio. US-Dollar
|Widerstand 21-Tage-Schnitt
|rund 2.050 US-Dollar
Stand 20.11.2026; Uhrzeiten MEZ bzw. UTC laut Quelle.
Quelle: crypto.news, CoinDesk, Farside
Wer holt Ether von den Börsen?
Es gibt auch gegenläufige Signale. Santiment verzeichnete nach crypto.news den größten Tagesabfluss von gestaktem Ether (stETH) von Börsen seit dem 30. Mai: Netto verließen 4.186 stETH die Handelsplätze. Das kann bedeuten, dass Anleger Coins in die Selbstverwahrung oder ins Staking verschieben, ist aber keine Kaufempfehlung und kein Beleg für steigende Preise.
FAQ: Antworten zum Ether Kurs
Wie hoch ist der Ether Kurs am 20. November 2026?
Um 19:13 Uhr MEZ rund 1.602 Dollar (CoinDesk), am Morgen waren es noch rund 1.740 Dollar (crypto.news).
Wann kommt das Ethereum-Upgrade Glamsterdam?
Frühestens Mitte Januar 2027 laut der Entwicklerrunde vom 19. November (crypto.news); ein fester Termin ist nicht beschlossen.
Gibt es eine Ethereum Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. „Ethereum Prognose“ steht hier nur als Suchbegriff.
Welche Krypto-Aktien hängen am Ether Kurs?
Die Coinbase Aktie über Handel und Verwahrung sowie Ether-Treasury-Firmen wie BitMine, deren Wert vom Ether Kurs abhängt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.