Der Druck hat drei Quellen. Erstens die ETFs: Die US-Spot-Fonds auf Ether verloren am 23. November 84,9 Millionen Dollar (BlackRock ETHA minus 90,5 Millionen, Fidelity plus 5,6 Millionen), in den sechs Handelstagen bis dahin rund 391 Millionen Dollar. Der größte Tagesabfluss war am 19. November mit 131,2 Millionen Dollar (Farside, laut crypto.news, 24.11.2026). Zweitens die gescheiterte Erholung: Am 23. November stieg Ether kurz auf 1.845 Dollar und gab das Plus größtenteils wieder ab; zuvor war er am 21. November kurz unter 1.550 Dollar gefallen. Trader Ted Pillows schrieb: „ETH tried to reclaim the $1,750 zone but failed.“ Drittens das Makro: Die PCE-Inflation liegt bei 3,8 Prozent, die Kernrate bei 3,3 Prozent, die Märkte setzen auf eine Fed-Zinserhöhung im Dezember. Auch Bitcoin fällt auf rund 57.500 Dollar.