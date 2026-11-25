Der Ether Kurs notiert am Mittwoch bei rund 1.600 Dollar: Um 13:31 Uhr MEZ (7:31 Uhr New Yorker Zeit) liegt Ethereum laut Stocktwits mehr als 3 Prozent im Minus, am Morgen standen laut CryptoTicker noch 1.648 Dollar. Ether steuert auf den schwächsten Monat seit Februar 2025 zu. Für einen späteren Kurs am Nachmittag liegt kein belegter Wert vor; die Wall Street verliert zum Handelsstart zugleich 4 Prozent (Nasdaq).
Ether Kurs: Rund 1.600 Dollar, schlechtester Monat seit Februar 2025, ETF-Abflüsse seit sechs Tagen – wer fängt Ethereum unter 1.650 Dollar auf?
Der Ether Kurs fällt am Mittwoch auf rund 1.600 Dollar. Die gescheiterte Erholung bei 1.845 Dollar, 391 Millionen Dollar ETF-Abflüsse in sechs Handelstagen und der Nasdaq-Ausverkauf setzen Ethereum unter Druck – während Bitmine weiter zukauft.
Die Lage
Warum fällt der Ether Kurs unter 1.650 Dollar?
Der Druck hat drei Quellen. Erstens die ETFs: Die US-Spot-Fonds auf Ether verloren am 23. November 84,9 Millionen Dollar (BlackRock ETHA minus 90,5 Millionen, Fidelity plus 5,6 Millionen), in den sechs Handelstagen bis dahin rund 391 Millionen Dollar. Der größte Tagesabfluss war am 19. November mit 131,2 Millionen Dollar (Farside, laut crypto.news, 24.11.2026). Zweitens die gescheiterte Erholung: Am 23. November stieg Ether kurz auf 1.845 Dollar und gab das Plus größtenteils wieder ab; zuvor war er am 21. November kurz unter 1.550 Dollar gefallen. Trader Ted Pillows schrieb: „ETH tried to reclaim the $1,750 zone but failed.“ Drittens das Makro: Die PCE-Inflation liegt bei 3,8 Prozent, die Kernrate bei 3,3 Prozent, die Märkte setzen auf eine Fed-Zinserhöhung im Dezember. Auch Bitcoin fällt auf rund 57.500 Dollar.
Die Gegenseite
Wie weit trägt Bitmine den Ether Kurs?
Gegen den Abverkauf kauft Bitmine weiter: In der Vorwoche kamen 7.819 Ether hinzu, der Bestand liegt bei 6.085.564 Ether – 4,98 Prozent des Umlaufs von 122,2 Millionen Ether. Bis zur Fünf-Prozent-Marke fehlen rund 24.436 Ether, bei einem Referenzkurs von 1.713 Dollar etwa 41,9 Millionen Dollar. Rund 5,23 Millionen Ether (86 Prozent) sind gestakt (crypto.news, 24.11.2026). Das Beispiel zeigt die Spaltung des Marktes: Ein einzelner Käufer stemmt sich gegen das Gros der Fonds. Auch Coinbase hält Ether: 152.649 Ether zum 30. September mit einem Buchwert von 410 Millionen Dollar (Quartalsbericht laut CryptoTicker); die Coinbase Aktie verliert am Mittwoch rund 6 Prozent auf etwa 96 Dollar.
|Marke
|Stand
|Bedeutung
|1.845 USD
|23.11.
|Hoch der gescheiterten Erholung
|1.710–1.730 USD
|24.11.
|Liquidationsband als Widerstand
|1.650–1.660 USD
|24.11.
|Unterstützungsband, Tagestief 1.664 USD
|1.600 USD
|25.11.
|aktueller Bereich
|1.550 USD
|21.11.
|Tief vom Wochenende, kurz unterschritten
Technische Marken stammen von Analysten und sind keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: crypto.news (24.11.2026), Stocktwits, CryptoTicker (25.11.2026)
Das große Bild
Was heißt das für Krypto-Aktien und Altcoins?
Ether bleibt der Gradmesser für den Rest des Marktes jenseits von Bitcoin. Solana notiert laut Stocktwits bei rund 67 Dollar (über minus 4 Prozent), XRP verliert 2,4 Prozent, Hyperliquid fast 8 Prozent. Der Relative-Stärke-Index (RSI) stand am 24. November bei 28 und damit im überverkauften Bereich (crypto.news). Der Kurs notiert unter allen vier gleitenden Durchschnitten. Der Analyst Michaël van de Poppe sieht eine mögliche Erholung Richtung 1.900 bis 2.000 Dollar (crypto.news, 24.11.2026) – eine Einschätzung Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zum Ether Kurs
Warum fällt der Ether Kurs heute?
ETF-Abflüsse, die gescheiterte Erholung bei 1.845 Dollar, die heiße PCE-Inflation und der Nasdaq-Ausverkauf drücken Ethereum auf rund 1.600 Dollar.
Wie viel Ether hält Bitmine?
6.085.564 Ether, 4,98 Prozent des Angebots, davon rund 86 Prozent gestakt.
Wie viel Geld fließt aus den Ether-ETFs?
Rund 391 Millionen Dollar in den sechs Handelstagen bis 23. November, davon 84,9 Millionen am 23. November.
Welche Termine sind wichtig?
Thanksgiving (Donnerstag), der Arbeitsmarktbericht am 4. Dezember und die Fed-Sitzung Anfang Dezember.
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