Der Ether Kurs hat am Dienstag, 24. November 2026, zeitweise die Marke von 1.700 Dollar verloren und notierte um 17:57 Uhr UTC bei 1.685 Dollar (Finwire, Binance ETH/USDT). Das Tagestief lag bei 1.666 Dollar (TradingNews). Auslöser war der Rückschlag am Bitcoin Kurs unter 60.000 Dollar und ein Ausverkauf bei Chip-Aktien. Die US-Ether-ETFs gaben im November rund 1,15 Milliarden Dollar ab, doch BitMine kauft weiter: Die Firma hält 6.085.564 ETH, 4,98 Prozent des Umlaufs.

Damit prallen zwei Lager aufeinander. Fonds-Anleger ziehen Geld ab, Treasury-Aktien wie die BitMine Aktie sammeln weiter Ether ein. Ob das den Ethereum Kurs stützt oder nur verzögert, ist die Frage dieser Analyse.