Der Ether Kurs lag am Montag um 12:25 UTC (13:25 Uhr MEZ) bei 1.722 Dollar und damit 0,7 Prozent im Plus, gegen 14:25 UTC (15:25 Uhr MEZ) zeigte dieselbe Quelle, crypto-economy.com, 1.797 Dollar und ein Plus von 5,3 Prozent. Andere Anbieter melden 1.724 bis 1.734 Dollar. Gemeinsam ist allen Zahlen: Ethereum liegt rund 65 Prozent unter dem Rekord von 4.946 Dollar vom 24. August 2025 und verliert in der Erholung relativ zu Bitcoin an Boden. Das Verhältnis Ether zu Bitcoin liegt bei rechnerisch rund 0,028.

Warum ist das so? Das Research-Haus Zeus Research sagte laut The Block, Ether stehe unter größerem Druck als Bitcoin. Die Gründe lassen sich an drei Dingen festmachen: Fondsflüsse, Technik und Unternehmen.