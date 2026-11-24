ESMT Aktie: Am Limit eröffnet, im Minus geschlossen – die Falle am Rekordtag

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:12 3 Min.

Die ESMT Aktie startet am Dienstag am oberen Tageslimit bei 210,50 Taiwan-Dollar und schließt bei 183,50 Taiwan-Dollar mit einem Minus von 4,18 Prozent. Wer zur Eröffnung kaufte, verlor fast 13 Prozent. Der Speicherchip-Entwickler meldete zuletzt einen Umsatzsprung von 430 Prozent.

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Es war der Tag, an dem in Taiwan fast alles stieg, und die Geschichte dieser Aktie zeigt, wie man trotzdem Geld verlieren konnte. Die ESMT Aktie eröffnete am oberen Tageslimit bei 210,50 Taiwan-Dollar. Dann kamen die Verkäufer. Zum Schluss stand das Papier bei 183,50 Taiwan-Dollar, 8,00 Taiwan-Dollar oder 4,18 Prozent unter dem Vortag. Vom Eröffnungskurs aus gerechnet sind das 12,8 Prozent Verlust (eigene Rechnung). Schlusskurs der ESMT Aktie 183,50 TWD Tagesverlust gegenüber Montag −4,18 % Verlust vom Eröffnungskurs −12,8 % Tagesumsatz, zuvor 17.566 63.559 Lose Quelle : Investing.com, Schlusskurse 24.11.2026; Yahoo Taiwan; Anue Der Tag Eine Handelsspanne von fast 15 Prozent Die Daten des Tages sind außergewöhnlich. Zwischen dem Hoch von 210,50 und dem Tief von 182,00 Taiwan-Dollar lagen 14,88 Prozent. Der Umsatz erreichte 63.559 Handelslose, mehr als das Dreieinhalbfache des Vortags und rund das Fünffache des Quartalsdurchschnitts. Gut ein Fünftel aller ausstehenden Aktien wechselte den Besitzer. Während bei TSMC oder Yageo am Limit niemand verkaufte, nutzten die Aktionäre von ESMT die hohen Kurse zum Ausstieg. Die Zahlen Umsatz plus 430 Prozent, Bewertung beim Dreifachen des Gewinns Elite Semiconductor Microelectronics Technology, kurz ESMT, entwickelt Speicherchips und lässt sie fertigen. Im Oktober meldete das Unternehmen einen Umsatz von 6,55 Milliarden Taiwan-Dollar, 430 Prozent mehr als im Vorjahr. Datenanbieter weisen einen Gewinn je Aktie von knapp 68 Taiwan-Dollar für die vergangenen zwölf Monate aus, was einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 3 entspräche. Solche Werte deuten darauf hin, dass der Markt die aktuellen Gewinne für einen Ausreißer des Speicherzyklus hält. Am Montag war die Aktie bereits um 9,43 Prozent gestiegen. Was für die ESMT Aktie spricht Oktoberumsatz um 430 Prozent gestiegen

Sehr niedrige Bewertung laut Datenanbietern

Am Montag bereits 9,43 Prozent im Plus

Hoher Umsatz zeigt starkes Interesse Was Anleger bedenken sollten Vom Limit bis ins Minus an einem Tag

Verkäufe bei fünffachem Normalumsatz

Speichergeschäft ist stark zyklisch

Rund 42 Prozent unter dem Jahreshoch (eigene Rechnung) Einordnung der Redaktion: Die ESMT Aktie ist das Warnsignal in einem Markt voller Jubel. Wenn ein Wert am besten Tag der Börsengeschichte vom Limit ins Minus dreht, haben große Adressen die Gelegenheit zum Verkauf genutzt. Das muss kein Urteil über die Zukunft sein, Speicherwerte schwanken extrem. Es zeigt aber, dass nicht jeder Anleger der Rally traut, und dass ein Kauf zur Eröffnung an einem Limit-Tag teuer werden kann. FAQ Häufige Fragen zur ESMT Aktie Warum fiel die ESMT Aktie trotz der Rekordrally?

Sie eröffnete am oberen Limit, danach überwogen Verkäufe bei sehr hohem Umsatz. Eine Unternehmensnachricht lag nicht vor. Was macht ESMT?

Das Unternehmen entwickelt Speicherchips und lässt sie von Auftragsfertigern herstellen. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der ESMT Aktie?

Handelssymbol in Taipeh: 3006. ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

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