Gegenüber dem Vormonat September legten die Erzeugerpreise um 1,4 Prozent zu. Der Bloomberg-Konsens hatte nach Angaben von dpa-AFX bei 7,3 Prozent gelegen, die Zahl fiel also deutlich höher aus. Der Anstieg beschleunigt sich seit dem Sommer: Im August lag die Jahresrate bei 4,6 Prozent, im September bei 6,7 Prozent und im Oktober bei 8,1 Prozent.

Haupttreiber ist die Energie. Die Energiepreise stiegen im Oktober um 18,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach 14,9 Prozent im September. Destatis führt den Anstieg bei den Mineralölerzeugnissen (+51,9 Prozent) auf die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten zurück. Leichtes Heizöl verteuerte sich um 97,2 Prozent, Kraftstoffe um 38,4 Prozent, Erdgas um 21,9 Prozent und Strom um 12,6 Prozent. Ohne Energie lag die Jahresrate bei 3,6 Prozent, gegenüber September stiegen die Preise ohne Energie um 0,3 Prozent.