Die Preise, die deutsche Hersteller für ihre Produkte verlangen, ziehen so stark an wie seit fast vier Jahren nicht mehr: Laut dem Statistischen Bundesamt lagen die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte im Oktober 2026 um 8,1 Prozent über dem Vorjahresniveau, dem stärksten Anstieg seit Februar 2023. Der DAX (ISIN DE0008469008) notierte am Montagvormittag trotzdem mit +0,8 Prozent bei rund 25.002 Punkten (finanzen.at, 11:33 Uhr MEZ), nachdem er am Freitag 2,6 Prozent auf 24.802,78 Punkte verloren hatte. Für die Anleger stellt sich die Frage, ob die Erzeugerpreise und die Inflation den Spielraum der EZB und die Gewinnmargen der Industrie weiter einengen.
Erzeugerpreise: +8,1% im Oktober, stärkster Anstieg seit 2023 - Bremst der Preisschub jetzt Industrie und DAX?
Die deutschen Erzeugerpreise sind im Oktober um 8,1 Prozent gestiegen, so stark wie seit Februar 2023 nicht mehr. Energie, Kupfer und Chemie treiben die Zahl – und liefern der EZB vor dem Zinsentscheid am 17. Dezember neue Argumente.
Die Zahlen
Wie stark sind die Erzeugerpreise im Oktober 2026 gestiegen?
Gegenüber dem Vormonat September legten die Erzeugerpreise um 1,4 Prozent zu. Der Bloomberg-Konsens hatte nach Angaben von dpa-AFX bei 7,3 Prozent gelegen, die Zahl fiel also deutlich höher aus. Der Anstieg beschleunigt sich seit dem Sommer: Im August lag die Jahresrate bei 4,6 Prozent, im September bei 6,7 Prozent und im Oktober bei 8,1 Prozent.
Haupttreiber ist die Energie. Die Energiepreise stiegen im Oktober um 18,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach 14,9 Prozent im September. Destatis führt den Anstieg bei den Mineralölerzeugnissen (+51,9 Prozent) auf die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten zurück. Leichtes Heizöl verteuerte sich um 97,2 Prozent, Kraftstoffe um 38,4 Prozent, Erdgas um 21,9 Prozent und Strom um 12,6 Prozent. Ohne Energie lag die Jahresrate bei 3,6 Prozent, gegenüber September stiegen die Preise ohne Energie um 0,3 Prozent.
|Warengruppe
|Veränderung zum Vorjahr
|Erzeugerpreise insgesamt
|+8,1 %
|Energie
|+18,7 %
|Mineralölerzeugnisse
|+51,9 %
|Vorleistungsgüter
|+6,8 %
|Metalle
|+12,9 %
|Chemische Grundstoffe
|+12,5 %
|Investitionsgüter
|+2,4 %
|Gebrauchsgüter
|+2,3 %
|Verbrauchsgüter
|−1,3 %
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) laut Cash., 23.11.2026, 07:13 Uhr
Industrie
Was bedeuten höhere Vorleistungspreise für Chemie- und Industrieaktien?
Besonders relevant für die Börse ist die Mitte der Wertschöpfungskette. Vorleistungsgüter verteuerten sich um 6,8 Prozent, Metalle um 12,9 Prozent, darunter Kupfer um 29,4 Prozent, chemische Grundstoffe um 12,5 Prozent. Für energieintensive Branchen, also Chemie, Stahl, Papier oder Baustoffe, sind das direkte Kostensteigerungen. Ob sie sich an die Kunden weitergeben lassen, entscheidet über die Margen. Bei den Chemieaktien im DAX und MDAX, etwa der BASF Aktie, und bei Industrieaktien wird dieser Punkt in den Quartalszahlen eine Rolle spielen. Ein belegter Zusammenhang zwischen der heutigen Zahl und einzelnen Kursbewegungen liegt nicht vor; das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Auffällig ist die Spreizung: Während Vorleistungs- und Energiepreise stark steigen, sanken die Preise für Verbrauchsgüter um 1,3 Prozent, getrieben von fallenden Nahrungsmittelpreisen (Butter −25,0 Prozent, Schweinefleisch −12,5 Prozent). Die Hersteller geben den Kostendruck bisher also nur teilweise an die Endverbraucher weiter.
Notenbank
Was heißt die Zahl für den EZB-Zinsentscheid am 17. Dezember?
Die Erzeugerpreise gelten als Frühindikator für die Verbraucherpreise. Die Inflationsrate in Deutschland lag im Oktober bei 2,8 Prozent, nach 3,3 Prozent im September, die Kernrate bei 2,1 Prozent. Für den Euro-Raum nennt Reuters für Oktober 4,0 Prozent, den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren. Die Bundesbank erwartet laut ihrem Monatsbericht bis Jahresende ein ähnliches Niveau in Deutschland und zum Jahresstart 2027 einen kräftigen Anstieg, wenn der Tankrabatt entfällt, zusammen mit weiteren Maßnahmen um bis zu 0,5 Prozentpunkte.
Der nächste Zinsentscheid der EZB fällt am 17. Dezember 2026, der Einlagensatz liegt bei 2,50 Prozent. Laut einer Reuters-Umfrage unter 71 Ökonomen erwarten alle eine Anhebung auf 2,75 Prozent, die Marktwahrscheinlichkeit liegt bei rund 91 Prozent. Die Helaba hält weitere Zinserhöhungen am Markt für „zu ambitioniert“ und verweist auf voraussichtlich sinkende Energiepreise 2027 und Basiseffekte.
Ausblick
Welche Termine beobachten Anleger jetzt?
25. November 2026: Destatis veröffentlicht die detaillierten BIP-Zahlen für das dritte Quartal.
27. November 2026: Der Bundestag soll den Haushalt 2027 beschließen (Bericht der dpa).
17. Dezember 2026: EZB-Zinsentscheid, die Ratssitzung findet am 16. und 17. Dezember statt.
FAQ
Häufige Fragen zu den Erzeugerpreisen
Was sind Erzeugerpreise?
Preise, die Hersteller für ihre Produkte beim Verkauf im Inland erhalten. Sie gelten als Frühindikator für die Verbraucherpreise.
Wie hoch waren die Erzeugerpreise im Oktober 2026?
Sie lagen laut Destatis 8,1 Prozent über dem Vorjahresniveau und 1,4 Prozent über dem Vormonat.
Warum steigen die Erzeugerpreise so stark?
Vor allem wegen der Energiepreise (+18,7 Prozent), die Destatis auf die Kriegshandlungen im Iran und Nahen Osten zurückführt; dazu kommen Metalle und chemische Grundstoffe.
Was bedeutet das für DAX und Anleger?
Höhere Vorleistungskosten können Margen belasten, ein eindeutiger Kurseffekt ist nicht belegt. Die Entwicklung gilt es zu beobachten, vor allem bei energieintensiven Branchen.
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