Die Konsensschätzung eines Datenanbieters sieht den Gewinn je Aktie bei 10,14 Euro für 2026 und 11,51 Euro für 2027 (2025: 8,24 Euro). Auf den Kurs von 104,40 Euro umgerechnet ergibt das ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 10,3 für 2026 und 9,1 für 2027 (eigene Rechnung). Die erwartete Dividende von 4,34 Euro (2026) und 5,48 Euro (2027) entspräche rechnerisch rund 4,2 und 5,2 Prozent; ob die Ausschüttungsquote tatsächlich so stark steigt, hat die Bank nicht bestätigt. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis lag laut Kursseite zuletzt bei rund 1,75 (ältere Basis).

Beim Analysten-Konsens beurteilen 20 Analysten die Aktie, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 131 Euro, die Spanne reicht von 79,90 bis 160,70 Euro. Eine belegte Konsensempfehlung liegt nicht vor. Kursziele sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.