Die Erste Group Aktie (ISIN AT0000652011) gibt am Mittwoch, 25. November 2026, an der Wiener Börse um 4,3 Prozent auf 104,40 Euro nach. Der Leitindex ATX verliert gut 3 Prozent auf 6.029 Punkte, die Raiffeisen Bank International bricht um 6,3 Prozent ein, Bawag fällt um 3,4 Prozent. Dabei hat die Bank erst Ende Oktober Rekordzahlen vorgelegt und ihre Jahresziele erneut angehoben. Diese Erste Group Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Rückgang steht, wie die Zahlen aussehen und was die Erste Group Aktienprognose der Analysten hergibt.
Erste Group Aktienanalyse: Rekordgewinn, höhere Prognose – und doch 18 Prozent unter dem Hoch: wie viel Polen-Risiko steckt im Kurs?
Die Erste Group Aktie verliert am Mittwoch 4,3 Prozent auf 104,40 Euro, obwohl die Bank im dritten Quartal 1,12 Milliarden Euro verdient und ihre Prognose erneut angehoben hat. Die Erste Group Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung und die Erste Group Aktienprognose der Analysten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Erste Group Bank AG, Wien
- Ticker
- EBS (Wiener Börse)
- ISIN
- AT0000652011
- Dividende für 2025
- 0,75 EUR je Aktie (Vorjahr 3,00 EUR)
- Index
- ATX
Stand: 25.11.2026, Kurs: Wiener Börse, 25.11.2026 (Schlussstand laut Börsenbericht)
Der Auslöser
Warum fällt die Erste Group Aktie so deutlich?
Einen Erste-spezifischen Auslöser gibt es am Mittwoch nicht: Weder neue Zahlen noch Analystenabstufungen oder Steuerpläne sind belegt. Der Börsenbericht nennt Marktfaktoren: Verkaufsdruck im internationalen Technologiesektor wegen Zweifeln an der Rentabilität der KI-Investitionen, eine fortgesetzte Talfahrt an der Wall Street und klar negative europäische Börsen. Die Stimmung vom Wochenbeginn sei laut Analysten der Helaba wieder verflogen. Die schwergewichteten Banken drückten den ATX zusätzlich. Schon am Vortag hatte der Index 1,9 Prozent verloren.
Das Geschäft
Wie verdient die Erste Group ihr Geld?
Die Erste Group ist eine der großen Banken Zentral- und Osteuropas mit Schwerpunkten in Österreich, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien, Kroatien, Serbien und seit 2026 Polen. Die Bank verdient vor allem am Zinsüberschuss und an Provisionen. Größter Einschnitt: Die Übernahme von 49 Prozent der Santander Bank Polska und 50 Prozent der Santander TFI für rund 7 Milliarden Euro, vollständig aus Eigenkapital bezahlt. Die Einheit wird seit 2026 konsolidiert und heißt seit dem zweiten Quartal „Erste Bank Polska“.
Die Zahlen
Wie stark sind die Zahlen der Erste Group Aktie?
Im dritten Quartal 2026 (Mitteilung vom 30. Oktober) stieg der Nettogewinn auf 1.121 Millionen Euro nach 901 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Der Zinsüberschuss erreichte 2.872 Millionen Euro (Vorjahr 1.975), der Provisionsüberschuss 974 Millionen Euro (798). Die Kostenquote lag bei 43,1 Prozent, die Eigenkapitalrendite (ROTE) bei 23,8 Prozent. Über neun Monate verdiente die Bank 3.095 Millionen Euro, ein Plus von 20,6 Prozent. Zu beachten: Die Zahlen sind durch die Konsolidierung Polens nur eingeschränkt mit dem Vorjahr vergleichbar.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Neun Monate 2026
|Nettogewinn
|1.121 Mio. EUR
|3.095 Mio. EUR (+20,6 %)
|Zinsüberschuss
|2.872 Mio. EUR
|8.258 Mio. EUR (+43,4 %)
|Provisionsüberschuss
|974 Mio. EUR
|2.903 Mio. EUR (+24,0 %)
|Kostenquote
|43,1 %
|44,0 %
|Risikokosten
|0,24 %
|0,37 %
|CET1-Quote
|14,6 %
|Ende 2025: 19,3 %
|Quote notleidender Kredite
|2,3 %
|–
Vorjahreswerte in Klammern im Text. Polen seit 2026 konsolidiert, daher eingeschränkt vergleichbar.
Quelle: Erste Group, Ergebnis zum dritten Quartal 2026 (30.10.2026)
Die Prognose für 2026 hob die Bank erneut an: Eigenkapitalrendite über 20 Prozent, Gewinn je Aktie bereinigt um mehr als 20 Prozent höher, Zinsüberschuss um mehr als 6 Prozent (zuvor rund 5), Provisionen um rund 10 Prozent (zuvor 7 bis 9), Kosten um rund 3 Prozent, Kostenquote unter 46 Prozent, Risikokosten von 20 bis 25 Basispunkten und ein Kreditwachstum von 6 bis 8 Prozent.
Die Risiken
Was belastet die Erste Group Aktie?
Die CET1-Quote ist durch die Polen-Übernahme von 19,3 Prozent Ende 2025 auf 14,6 Prozent gesunken, allein die Konsolidierung kostet 455 Basispunkte. Die Dividende für 2025 sank von 3,00 auf 0,75 Euro je Aktie (Auszahlung im April 2026). Die Integration dauert rund zwei Jahre und kostet etwa 180 Millionen Euro, davon waren 100 Millionen bereits gebucht. Hinzu kommen Bankensteuern: Im Neunmonatszeitraum 529 Millionen Euro nach 284 Millionen Euro im Vorjahr (Ungarn 224, Polen 148, Österreich 97, Rumänien 59 Millionen Euro). Die Risikokosten enthalten zudem rund 302 Millionen Euro einmalige Vorsorge für das polnische Portfolio.
Die Bewertung
Wie ist die Erste Group Aktie bewertet – und was sagt die Erste Group Aktienprognose?
Die Konsensschätzung eines Datenanbieters sieht den Gewinn je Aktie bei 10,14 Euro für 2026 und 11,51 Euro für 2027 (2025: 8,24 Euro). Auf den Kurs von 104,40 Euro umgerechnet ergibt das ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 10,3 für 2026 und 9,1 für 2027 (eigene Rechnung). Die erwartete Dividende von 4,34 Euro (2026) und 5,48 Euro (2027) entspräche rechnerisch rund 4,2 und 5,2 Prozent; ob die Ausschüttungsquote tatsächlich so stark steigt, hat die Bank nicht bestätigt. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis lag laut Kursseite zuletzt bei rund 1,75 (ältere Basis).
Beim Analysten-Konsens beurteilen 20 Analysten die Aktie, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 131 Euro, die Spanne reicht von 79,90 bis 160,70 Euro. Eine belegte Konsensempfehlung liegt nicht vor. Kursziele sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
|Merkmal
|Wert
|Kurs (25.11.2026)
|104,40 EUR
|52-Wochen-Hoch / -Tief
|127,20 EUR / 86,15 EUR
|Gewinn je Aktie 2026 / 2027 (Schätzung)
|10,14 EUR / 11,51 EUR
|KGV 2026 / 2027 (umgerechnet)
|rund 10,3 / 9,1
|Dividendenrendite 2026 / 2027 (Schätzung)
|rund 4,2 % / 5,2 %
|Zahl der Analysten
|20
|Durchschnittliches Kursziel
|rund 131 EUR
|Spanne der Kursziele
|79,90 bis 160,70 EUR
KGV und Dividendenrendite umgerechnet auf den Kurs vom 25.11.2026 (eigene Rechnung). Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Konsensdaten, eigene Rechnung
Der Chart
Was sagt die Kursentwicklung der Erste Group Aktie?
Mit 104,40 Euro liegt die Aktie rund 18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 127,20 Euro und rund 21 Prozent über dem Tief von 86,15 Euro (eigene Rechnung). Werte für gleitende Durchschnitte oder den Relative-Stärke-Index sind nicht belegt, deshalb verzichtet diese Analyse darauf.
Die Szenarien
Wohin kann sich die Erste Group Aktie entwickeln?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Die optimistische Lesart verweist auf die angehobene Prognose, die hohe Profitabilität und die Bewertung, die nach dem Rückgang unter dem Konsens-Kursziel liegt. Die skeptische Lesart sieht die gesunkene Kapitalquote, die höheren Bankensteuern und die Anfälligkeit des Sektors in schwachen Börsenphasen. Dazwischen liegt eine Phase, in der die Marktstimmung und die Jahreszahlen den Ausschlag geben.
Die Termine
Was Anleger bei der Erste Group Aktie jetzt beobachten
Die Stimmung an den Börsen und die Entwicklung der übrigen ATX-Banken.
Nachrichten zu Bankensteuern in Ungarn, Polen, Österreich und Rumänien.
Die Integration der Erste Bank Polska und die Kapitalquote.
Die Jahreszahlen 2026: Der Termin wird in der Finanzkommunikation mit „25.02.“ angegeben, vermutlich 2027.
Häufige Fragen
FAQ zur Erste Group Aktie und zur Erste Group Aktienanalyse
Warum fällt die Erste Group Aktie? Ein bankspezifischer Auslöser ist nicht belegt. Die Aktie gibt im Gleichschritt mit dem ATX und den anderen Banken nach, getrieben von der schwachen Marktstimmung.
Zahlt die Erste Group eine Dividende? Ja. Für 2025 wurden 0,75 Euro je Aktie gezahlt, nach 3,00 Euro im Vorjahr; die Kürzung hängt mit der Polen-Übernahme zusammen.
Wie sieht die Erste Group Aktienprognose der Analysten aus? 20 Analysten sehen im Schnitt ein Kursziel von rund 131 Euro, die Spanne reicht von 79,90 bis 160,70 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de.
Wie hoch ist das KGV der Erste Group Aktie? Auf Basis der Konsensschätzung rund 10,3 für 2026 und 9,1 für 2027 beim Kurs von 104,40 Euro (eigene Rechnung).
Was bringt die Übernahme in Polen? Sie erweitert das Geschäft deutlich und stützt Zins- und Provisionserträge, bindet aber Kapital und verursacht Integrationskosten von rund 180 Millionen Euro.
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