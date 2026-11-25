Warum ist die Erie Indemnity-Aktie heute S&P 500 Gewinner?

Anleger schichten an einem schwachen Börsentag aus KI-Aktien in defensive Werte um. Eine eigene Meldung des Unternehmens gibt es nicht.

Wie stark steigt die Erie Indemnity Aktie?

Laut Indikation legt die Aktie am 25. November 2026 zum Handelsstart rund 2,1 Prozent auf etwa 281,96 US-Dollar zu.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Erie Indemnity-Aktie?

Die ISIN lautet US29530P1021, die WKN 919562. An der Nasdaq wird die Aktie unter ERIE gehandelt, in Deutschland unter EI2.