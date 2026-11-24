Der Erdgaspreis in Europa bleibt auf Winterkurs: Der TTF-Frontmonat fiel am Dienstag, dem 24. November, auf 88,98 Euro je Megawattstunde, nachdem er am Montag zeitweise 96 Euro erreicht hatte. Prognosen für eine Kältewelle bis Anfang Dezember, schwache Windstromerzeugung und Speicher, die weniger als zu 69 Prozent gefüllt sind, treffen auf einen Markt, der von der Lage im Nahen Osten ohnehin angespannt ist.
Erdgaspreis: TTF bei 88,98 Euro nach 96-Euro-Spitze am Montag – wie viel Winter steckt im Gaspreis?
Der europäische Erdgaspreis TTF gibt am Dienstag 0,85 Prozent nach und liegt bei 88,98 Euro je Megawattstunde. Montags erreichte er intraday 96 Euro. Kältewelle bis Anfang Dezember, schwacher Wind und Gasspeicher unter 69 Prozent halten den Markt nervös.
Auf Jahressicht hat sich der Erdgaspreis mehr als verdreifacht: Laut Trading Economics steht der TTF 201 Prozent über dem Vorjahreswert, im November aber 7,8 Prozent unter dem Stand zum Monatsbeginn. Das zeigt die Spannweite. Ende Oktober lag der Preis nach Angaben des Branchendienstes GMK Center über 100 Euro, im November fiel er zurück, mit einem Novemberhoch von 92,26 Euro am 12. November (ICE). Dieser Artikel ordnet ein, was den Gaspreis jetzt bewegt, wie leer die Speicher sind und welche Rohstoffe und Aktien davon betroffen sind.
Preis
Wie hoch ist der Erdgaspreis aktuell?
Am Montag, dem 23. November, notierte der TTF gegen 13:17 Uhr bei 88,48 Euro (+4,29 Prozent) laut finanzen.net; im Tagesverlauf stieg er bis 96 Euro. Am Dienstag meldet Trading Economics 88,98 Euro, ein Minus von 0,76 Euro. In den USA ist das Bild entgegengesetzt: Der Henry-Hub-Preis lag am Montagmittag bei 3,18 Dollar je MMBtu und damit 6,9 Prozent im Minus. Europa zahlt für Erdgas damit ein Vielfaches des US-Preises, weil der Kontinent auf teures Flüssiggas (LNG) angewiesen ist.
|Markt
|Preis
|Veränderung
|TTF Europa (EUR/MWh, 24.11.)
|88,98
|−0,85 %
|TTF Europa (EUR/MWh, 23.11. mittags)
|88,48
|+4,29 %
|Henry Hub USA (USD/MMBtu, 23.11. mittags)
|3,18
|−6,89 %
|TTF-Novemberhoch (12.11.)
|92,26
|–
Zeitpunkte unterschiedlich: TTF 24.11. laut Trading Economics (ohne Uhrzeit), Henry Hub und TTF-Vortag 23.11. ca. 13:17 Uhr laut finanzen.net.
Quelle: Trading Economics, finanzen.net, GMK Center (ICE)
Speicher
Wie leer sind die Gasspeicher?
Der Füllstand der EU-Speicher lag laut GMK Center am 17. November bei 70,15 Prozent, ein Jahr zuvor waren es 81,89 Prozent. Trading Economics meldet für den 24. November weniger als 69 Prozent. Die Entnahme beginnt damit früh und aus einer niedrigeren Ausgangslage als im Vorjahr. Zum Vergleich: Im Oktober hatte die Börsen-Zeitung für Deutschland einen Füllstand von 59,8 Prozent genannt, für die EU 73,6 Prozent.
Treiber
Warum bleibt der Gaspreis so hoch?
Kälte und wenig Wind
Wetterprognosen deuten auf eine Kältewelle bis Anfang Dezember. Weil zugleich weniger Windstrom in Deutschland, den Niederlanden und Dänemark erwartet wird, steigt die Nachfrage nach Gas für Heizung und Kraftwerke.
Nahost und LNG
Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie die Lage rund um die Straße von Hormus belasten den Markt. QatarEnergy hat laut GMK Center Force majeure bis mindestens Ende Dezember erklärt, was LNG-Lieferungen verknappt.
Konkurrenz aus Asien
Europa konkurriert um Flüssiggas mit Asien, wo die Nachfrage im Winter ebenfalls steigt.
Norwegen
Ein Ausfall im norwegischen Feld Visund seit dem 4. November hat die Lieferungen aus Norwegen zusätzlich gedrückt.
Folgen
Was bedeutet das für Rohstoffe und Aktien?
Teures Gas wirkt wie eine Steuer auf energieintensive Branchen: Chemie, Stahl, Dünger und Glas. Gleichzeitig profitieren Gasproduzenten und LNG-Exporteure von hohen Preisen, während Versorger und Netzbetreiber je nach Geschäftsmodell unterschiedlich betroffen sind. Auch der Ölpreis spielt hinein: Brent lag am Dienstag bei rund 89,5 Dollar, getrieben von derselben Nahost-Lage. Wer Rohstoff-Aktien beobachtet, sollte Gaspreis, Ölpreis und Wetter gemeinsam im Blick behalten.
Termine
Worauf sollten Anleger beim Erdgaspreis achten?
Wichtig sind die täglichen Speicherdaten von GIE, die Wetterprognosen für Dezember, Meldungen von QatarEnergy und die Nahost-Diplomatie. Hinzu kommen die Dezember-Termine der Zentralbanken, die über die Konjunktur auch die Gasnachfrage beeinflussen.
FAQ
Häufige Fragen zum Erdgaspreis
Wie hoch ist der Gaspreis TTF heute? Am 24. November lag der TTF laut Trading Economics bei 88,98 Euro je Megawattstunde, ein Minus von 0,85 Prozent zum Vortag.
Wie voll sind die Gasspeicher in Europa? Weniger als 69 Prozent am 24. November; am 17. November waren es 70,15 Prozent, ein Jahr zuvor 81,89 Prozent.
Warum ist Erdgas in Europa so viel teurer als in den USA? Europa importiert viel LNG und konkurriert mit Asien; der US-Preis (Henry Hub, 3,18 Dollar je MMBtu am Montagmittag) hängt am heimischen Angebot.
Was treibt den Gaspreis im Winter? Kälte, wenig Wind, niedrige Speicher und LNG-Ausfälle.
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