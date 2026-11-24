Auf Jahressicht hat sich der Erdgaspreis mehr als verdreifacht: Laut Trading Economics steht der TTF 201 Prozent über dem Vorjahreswert, im November aber 7,8 Prozent unter dem Stand zum Monatsbeginn. Das zeigt die Spannweite. Ende Oktober lag der Preis nach Angaben des Branchendienstes GMK Center über 100 Euro, im November fiel er zurück, mit einem Novemberhoch von 92,26 Euro am 12. November (ICE). Dieser Artikel ordnet ein, was den Gaspreis jetzt bewegt, wie leer die Speicher sind und welche Rohstoffe und Aktien davon betroffen sind.