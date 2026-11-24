Der Erdgaspreis läuft auseinander: Der europäische Referenzpreis TTF stand am Montag (23.11.2026, Seitenstempel 10:13 Uhr) bei 88,48 Euro je Megawattstunde, ein Plus von 4,29 Prozent. Der US-Gaspreis Henry Hub fiel zur selben Zeit um 8,12 Prozent auf 3,13 Dollar je MMBtu (Quelle: finanzen.net Rohstoffe). Der Gaspreis in Europa liegt damit nach einer groben Umrechnung der Redaktion rund neunmal so hoch wie in den USA. Warum das so ist, und was es für Rohstoffmarkt und Energieaktien heißt, zeigt der Blick auf Angebot, Speicher und LNG.
Erdgaspreis: TTF bei 88 Euro, Henry Hub bei 3,13 Dollar – warum Europa und die USA beim Gas Welten trennen
Der europäische Gaspreis TTF steigt auf rund 88 Euro je Megawattstunde, während der US-Preis Henry Hub um 8 Prozent auf 3,13 Dollar fällt. Katar-Ausfall, Speicherstand und Rekordexporte erklären die Kluft. Was Anleger und Verbraucher jetzt beobachten.
Gasmarkt
Warum ist der Gaspreis in Europa so viel höher als in den USA?
Die Antwort liegt im LNG: Erdgas ist ein regionaler Markt, solange es nicht verflüssigt über das Meer geschickt wird. Genau dieser Weg ist derzeit gestört.
Nach Angaben von Trading Economics und Oilprice.com, wie sie aktiencheck.de am 17.11.2026 zusammengefasst hat, ist rund ein Fünftel des globalen LNG-Exports gestört. QatarEnergy hat höhere Gewalt bis mindestens Ende Dezember 2026 verlängert. Zugleich meldete Gassco Ausfälle am norwegischen Troll-Feld, die Dauer war unklar. Hormus-Flüsse erholen sich laut diesen Berichten schrittweise, bleiben aber unter Vorkriegsniveau; Angriffe auf Tanker halten an.
Die USA profitieren dagegen vom Überangebot im eigenen Land. Die Gasflüsse zu den US-Exportanlagen erreichten laut BloombergNEF Mitte November Rekordniveau (21,8 Milliarden Kubikfuß pro Tag, plus 12 Prozent zum Vorjahr), doch die Exportkapazität ist begrenzt. Mehr Gas als die Terminals verflüssigen können, bleibt im US-Markt, und das drückt den Henry Hub.
Wie leer sind Europas Gasspeicher?
Der Speicherstand ist der Dreh- und Angelpunkt der europäischen Preisbildung. Am 17.11.2026 lag der EU-Füllstand unter 71 Prozent, der Fünfjahresdurchschnitt für diesen Zeitpunkt bei 89 Prozent; Deutschland stand unter 58 Prozent (aktiencheck.de unter Verweis auf GIE-Daten und Trading Economics, 17.11.2026). Ende Oktober hatte der TTF laut Deutsche Bank erstmals seit Ende 2022 die Marke von 100 Euro überschritten, danach fiel er zeitweise unter 85 Euro (84,04 Euro am 17.11.). Die Erholung auf 88,48 Euro zeigt, wie nervös der Markt auf jede Meldung reagiert.
Hinzu kommt ein politischer Termin: Ab dem 01.01.2027 gilt das EU-Verbot für russische LNG-Importe. Das nimmt dem Markt eine Ausweichquelle genau dann, wenn die Speicher im Winter schnell sinken.
|Kennzahl
|Europa (TTF)
|USA (Henry Hub)
|Preis aktuell
|88,48 EUR/MWh
|3,13 USD/MMBtu
|Veränderung am Tag
|+4,29 %
|−8,12 %
|Speicherstand
|unter 71 % (Fünfjahresschnitt 89 %)
|3.882 Bcf, +2,1 % über Fünfjahresschnitt
TTF und Henry Hub am 23.11.2026, 10:13 Uhr (finanzen.net). US-Speicher: EIA-Bericht vom 19.11.2026 (Woche bis 13.11.). EU-Speicher: Stand 17.11.2026.
Quelle: finanzen.net, EIA, aktiencheck.de
Was sagt die US-Energiebehörde EIA zum Henry Hub?
Der EIA-Wochenbericht vom 19.11.2026 meldete eine Einspeisung von 20 Milliarden Kubikfuß (Bcf), erwartet worden waren 24 bis 25 Bcf. Der Bestand liegt bei 3.882 Bcf und damit 2,1 Prozent über dem Fünfjahresschnitt. Im aktuellen Kurzfristausblick (November) rechnet die EIA für den Henry Hub von November bis März mit durchschnittlich 2,87 Dollar je MMBtu, 16 Prozent weniger als in der Oktober-Schätzung; für 2027 mit 2,88 Dollar. Die EIA erwartet zudem, dass die US-LNG-Exporte 2027 auf rund 19 Bcf pro Tag steigen, nach 15 Bcf pro Tag 2025. Der nächste Speicherbericht erscheint am Donnerstag, 26.11.2026.
Welche Rohstoff-Aktien hängen am Gaspreis?
Hohe Gaspreise in Europa kommen Förderern und LNG-Händlern zugute, belasten aber energieintensive Industrien. Zu den Werten, die der Markt typischerweise mit dem Gasgeschäft verbindet, zählen Shell, TotalEnergies, Equinor und Exxon Mobil. Wie stark sich die Gasseite auf deren Ergebnisse auswirkt, hängt von Förder- und Handelsmix ab; konkrete Kursreaktionen auf die aktuelle Preisbewegung liegen der Redaktion nicht vor. Auch Öl wirkt mit: Brent notierte am 23.11.2026 bei 91,41 Dollar (−1,25 Prozent, finanzen.net), nach einem dritten Wochenminus in Folge. Das OPEC+-Treffen am Sonntag, 29.11.2026, legt den Rahmen für 2027 fest.
Welche Termine sind für den Gaspreis jetzt wichtig?
Donnerstag, 26.11.2026: EIA-Speicherbericht (Thanksgiving, US-Börsen geschlossen).
Sonntag, 29.11.2026: OPEC+-Treffen zu den Förderquoten 2027.
Dezember 2026: Winterwetter und Speicherabbau in Europa, Ende der Katar-Force-Majeure laut aktuellem Stand frühestens Ende Dezember.
01.01.2027: Beginn des EU-Verbots für russische LNG-Importe.
Häufige Fragen zum Erdgaspreis
Wie hoch ist der Erdgaspreis aktuell? Am 23.11.2026 um 10:13 Uhr lag der TTF bei 88,48 Euro je Megawattstunde, der Henry Hub bei 3,13 US-Dollar je MMBtu (finanzen.net).
Warum ist Gas in Europa teurer als in den USA? LNG-Lieferungen aus Katar sind gestört, Europas Speicher sind schwächer gefüllt, in den USA gibt es mehr Gas als exportiert werden kann.
Was ist der Unterschied zwischen TTF und Henry Hub? Der TTF ist der niederländische Gas-Referenzpreis für Europa in Euro je MWh, der Henry Hub der US-Referenzpreis in Dollar je MMBtu.
Wann kommen die nächsten Daten? Der EIA-Speicherbericht erscheint am Donnerstag, 26.11.2026, das OPEC+-Treffen findet am 29.11.2026 statt.
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