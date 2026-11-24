Nach Angaben von Trading Economics und Oilprice.com, wie sie aktiencheck.de am 17.11.2026 zusammengefasst hat, ist rund ein Fünftel des globalen LNG-Exports gestört. QatarEnergy hat höhere Gewalt bis mindestens Ende Dezember 2026 verlängert. Zugleich meldete Gassco Ausfälle am norwegischen Troll-Feld, die Dauer war unklar. Hormus-Flüsse erholen sich laut diesen Berichten schrittweise, bleiben aber unter Vorkriegsniveau; Angriffe auf Tanker halten an.

Die USA profitieren dagegen vom Überangebot im eigenen Land. Die Gasflüsse zu den US-Exportanlagen erreichten laut BloombergNEF Mitte November Rekordniveau (21,8 Milliarden Kubikfuß pro Tag, plus 12 Prozent zum Vorjahr), doch die Exportkapazität ist begrenzt. Mehr Gas als die Terminals verflüssigen können, bleibt im US-Markt, und das drückt den Henry Hub.