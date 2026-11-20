Der Erdgaspreis in Europa steigt am Freitag (20. November 2026, Stand Mittag laut Trading Economics, kein exakter Zeitstempel) um rund 2,4 Prozent auf etwa 86,5 Euro je Megawattstunde. Der niederländische TTF-Terminkontrakt, die Preisreferenz für Erdgas in Europa, liegt damit rund 186 Prozent über dem Vorjahreswert, auch wenn der Preis auf Monatssicht mit gut 1 Prozent im Minus leicht unter dem Oktoberstand steht. Gleichzeitig sind die Gasspeicher mit 69,8 Prozent (Stand 19. November) deutlich schwächer gefüllt als vor einem Jahr, als es 81,2 Prozent waren.
Erdgaspreis Europa: TTF steigt auf 86 Euro, Speicher nur zu 70 Prozent gefüllt, Troll-Ausfall bremst Norwegen - Reicht das Gas durch den Winter?
Der europäische Erdgaspreis TTF klettert am Freitag auf rund 86 Euro je Megawattstunde und liegt damit fast dreimal so hoch wie vor einem Jahr. Ein Ausfall im norwegischen Troll-Feld, kaltes Wetter und ein Speicherstand von 69,8 Prozent heizen den Markt an.
Das Zusammenspiel aus knappem Angebot und beginnender Kälte macht den Gaspreis zum zweiten Energiethema des Tages neben dem Öl. Für Verbraucher, Industrie und Energiekonzerne ist die Frage, wie lange die Speicher reichen, wichtiger als jede einzelne Tagesbewegung.
Der Auslöser
Warum steigt der Erdgaspreis in Europa jetzt? Norwegen liefert weniger.
Nach Berichten, die Trading Economics am 19. November zitiert, fällt das Gasfeld Troll in Norwegen zeitweise aus. Die Produktion sinkt demnach um rund 50 Millionen Kubikmeter pro Tag bis Freitag, insgesamt etwa 100 Millionen Kubikmeter. Die norwegischen Exporte lagen am Donnerstag bei 290 Millionen Kubikmetern pro Tag und damit 44 Millionen unter dem üblichen Niveau. Norwegen ist einer der wichtigsten Lieferanten Europas, jeder Ausfall wirkt deshalb direkt auf den Preis.
Dazu kommt das Wetter: Für Nordwesteuropa sind am Freitag nur etwa 6,5 Grad vorhergesagt, das erhöht die Nachfrage nach Heizenergie und die Entnahmen aus den Speichern. Die Quelle verweist außerdem auf die Möglichkeit eines Zusammenbruchs des Polarwirbels Ende November oder Anfang Dezember, der arktische Kälte nach Europa bringen könnte.
Wie sicher ist die Versorgung mit Flüssiggas (LNG)?
Auch auf der Angebotsseite aus Übersee gibt es Risiken. Laut Trading Economics ist die Lieferung aus Katar eingeschränkt, und Angriffe in der Nähe der Straße von Hormus gefährden die LNG-Transporte. Das macht Europa für den Winter stärker abhängig von jedem verfügbaren Kubikmeter aus Norwegen und den USA.
|Markt
|Preis
|Tag
|30 Tage
|1 Jahr
|TTF Europa (EUR je MWh)
|86,48
|+2,4 %
|–1,1 %
|+186,4 %
|Henry Hub USA (USD je MMBtu)
|3,22
|–1,6 %
|+15,3 %
|–32,2 %
Kontraktpreise (CFD). Henry Hub: Rückgang nach 11-Monats-Hoch von 3,372 USD am 18.11. EIA-Speicherzuwachs 20 Mrd. Kubikfuß gegen 27 erwartet.
Quelle: Trading Economics, 19./20.11.2026
Warum fällt der Gaspreis in den USA, während er in Europa steigt?
Der US-Preis Henry Hub gab am Freitag um 1,6 Prozent auf 3,22 Dollar je MMBtu nach, nachdem er am Mittwoch mit 3,372 Dollar ein 11-Monats-Hoch erreicht hatte. Die US-Speicher wuchsen in der Woche bis 13. November um 20 Milliarden Kubikfuß und damit weniger als erwartet (27), liegen aber 2,1 Prozent über dem saisonalen Normalwert. Der Unterschied zu Europa: Die USA haben ihren Markt weitgehend selbst im Griff, Europa hängt von Importen ab.
Was bedeutet das für Energie-Aktien und die Rohstoffmärkte?
Höhere Gaspreise stützen die Erlöse von Förderern. Der norwegische Konzern Equinor, Betreiber des Troll-Feldes, sowie Shell und TotalEnergies als große LNG-Anbieter gehören zu den Werten, die Anleger bei Gasthemen im Blick haben. Aktuelle Kursdaten dieser Aktien lagen der Recherche nicht vor. Für energieintensive Verbraucher in Europa wirken die Preise dagegen als Kostenfaktor.
Welche Termine und Daten sollten Anleger beim Gaspreis beobachten?
Wichtig sind die täglichen Speicherstände, die Wiederaufnahme der Lieferungen aus Troll, die Wetterprognosen für Ende November und die Lage in der Straße von Hormus. Dazu kommt der Mittwoch mit den wöchentlichen US-Lagerdaten. Preisprognosen gibt aktiencheck.de nicht ab.
Häufige Fragen zum Erdgaspreis
Wie hoch ist der Erdgaspreis in Europa aktuell? Der TTF-Kontrakt lag am Freitagmittag, 20. November 2026, bei rund 86,5 Euro je Megawattstunde (Trading Economics).
Wie voll sind die Gasspeicher in Europa? Nach den von Trading Economics genannten Daten waren die Speicher am 19. November zu 69,8 Prozent gefüllt, vor einem Jahr waren es 81,2 Prozent.
Warum steigt der Erdgaspreis? Der zeitweise Ausfall des norwegischen Troll-Feldes, kaltes Wetter und Risiken bei LNG-Lieferungen treiben den Preis.
Wie entwickelt sich der US-Gaspreis? Henry Hub liegt bei rund 3,22 Dollar je MMBtu und gab am Freitag um 1,6 Prozent nach.
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