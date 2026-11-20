Nach Berichten, die Trading Economics am 19. November zitiert, fällt das Gasfeld Troll in Norwegen zeitweise aus. Die Produktion sinkt demnach um rund 50 Millionen Kubikmeter pro Tag bis Freitag, insgesamt etwa 100 Millionen Kubikmeter. Die norwegischen Exporte lagen am Donnerstag bei 290 Millionen Kubikmetern pro Tag und damit 44 Millionen unter dem üblichen Niveau. Norwegen ist einer der wichtigsten Lieferanten Europas, jeder Ausfall wirkt deshalb direkt auf den Preis.

Dazu kommt das Wetter: Für Nordwesteuropa sind am Freitag nur etwa 6,5 Grad vorhergesagt, das erhöht die Nachfrage nach Heizenergie und die Entnahmen aus den Speichern. Die Quelle verweist außerdem auf die Möglichkeit eines Zusammenbruchs des Polarwirbels Ende November oder Anfang Dezember, der arktische Kälte nach Europa bringen könnte.