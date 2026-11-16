Equinor Aktie: Hohe Öl- und Gaspreise lassen Gewinne (noch) sprudeln

Als Öl- und Gasförderer ohne Tankstellennetz profitiere Equinor stärker als seine Mitbewerber von den gestiegenen Ölpreisen. Wegen der Einschränkungen bei den Schiffsrouten im Nahen Osten dürften die Notierungen noch für eine gewisse Zeit auf einem erhöhten Niveau verharren, was Equinor zugutekomme. Weiters begünstige der im Vorfeld des Winters bzw. der Heizsaison erhöhte Gaspreis Equinors Geschäft als Europas Gaslieferant Nr. 1. Über Hedging könnten die Energieunternehmen höhere Preise für eine gewisse Zeit fixieren. Allerdings rechne die RBI mit einem strukturellen Überangebot auf dem globalen Ölmarkt und wieder fallenden Preisen. Damit einher werde eine flache oder rückläufige Ergebnisentwicklung einhergehen. Im Aktienkurs von Energieunternehmen sollte dies schon im Vorfeld vorweggenommen werden, weshalb die RBI ihre Empfehlung für Equinor trotz der aktuell noch formidablen Gewinnentwicklung von "kaufen" auf "verkaufen" zurückstufen. Das Kursziel von NOK 380 (zuvor: NOK 430) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Bewertungsabschläge, die die RBI aus der historischen Betrachtung als gerechtfertigt sehe, seien berücksichtigt worden. Weiters berücksichtige die Performanceerwartung auch die Dividendenrendite, so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2026)