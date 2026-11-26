Der norwegische Energiekonzern Equinor muss seine Wachstumsziele für 2026 zurücknehmen: Das Unternehmen erwartet bei der Öl- und Gasproduktion nur noch ein Plus von rund 3 Prozent statt der zuletzt in Aussicht gestellten rund 4 Prozent. Grund sind gleich mehrere Zwischenfälle auf Förderanlagen in Brasilien und Norwegen. Für die Equinor-Aktie (Handelssymbol EQNR, ISIN NO0010096985) ist es eine Meldung mit Einordnungsbedarf: Die Ursachen sind operativ, die Reserven bleiben unberührt.
Equinor-Aktie: Brand und Unfall auf zwei Feldern kappen die Produktionsprognose – Wachstum 2026 nur noch bei rund 3 Prozent
Equinor senkt das erwartete Produktionswachstum 2026 von rund 4 auf rund 3 Prozent. Ausfälle beim brasilianischen Feld Bacalhau und der Nordsee-Plattform Visund kosten im Schnitt 15.000 bis 20.000 Barrel Öläquivalent pro Tag.
Die Meldung
Was hat Equinor mitgeteilt?
Nach Angaben des Konzerns, der die Information als Insiderinformation nach norwegischem Wertpapierhandelsrecht veröffentlichte, beläuft sich die Belastung durch die Ausfälle von Bacalhau und Visund im Gesamtjahr auf durchschnittlich 15.000 bis 20.000 Barrel Öläquivalent pro Tag. Das reicht, um das Produktionswachstum 2026 auf rund 3 Prozent zu drücken. Das entspricht laut den Berichten der Vorgabe vom Jahresbeginn. Die Aktie von Equinor bekommt damit einen Dämpfer bei einem Kernthema der Anleger: der Förderausweitung.
Was ist auf den Feldern passiert?
Auf dem Bacalhau-Schiff (FPSO) vor Brasilien stürzte am 18. November 2026 ein Objekt herab. Nach Unternehmensangaben wurde niemand verletzt, doch Ausrüstung wurde beschädigt und die Produktion gestoppt. Equinor rechnet mit etwa fünf bis acht Wochen, bis die Förderung sicher wieder anlaufen kann, und hat den Vorfall der brasilianischen Behörde ANP gemeldet. Bacalhau ging im Oktober 2025 in Betrieb, hat eine Kapazität von 220.000 Barrel pro Tag und gilt laut Fachmedien als größtes Offshore-Feld des Konzerns außerhalb Norwegens.
Auf der Plattform Visund in der Nordsee brach am 4. November 2026 ein Feuer im Raum der Notstrom-Schaltanlage aus. Die Anlage steht seit dem rund zwei Monate still, so wie es der Konzern bereits angekündigt hatte. Die norwegische Sicherheitsbehörde Havtil untersucht den Vorfall.
Hinzu kommt Johan Castberg in der Barentssee: Dort ist die Förderung auf ein Minimum reduziert, weil derzeit keine Ölverladung möglich ist. Equinor arbeitet nach eigenen Angaben daran, das sichere Verladen wiederherzustellen. Einen Termin oder eine Mengenangabe nennt die Mitteilung nicht.
Was bedeutet das für die Equinor-Aktie?
Die Vorfälle haben laut Equinor keinen Einfluss auf die förderbaren Reserven. Für die Equinor-Aktie zählt damit vor allem, wie schnell die Anlagen wieder laufen und ob weitere Verzögerungen folgen. Eine Kursreaktion nennen die ausgewerteten Quellen nicht; entscheidend bleibt außerdem der Ölpreis, der zuletzt bei Brent um 93 bis 94 Dollar lag.
Häufige Fragen zur Equinor-Aktie
Wie lautet die ISIN der Equinor-Aktie? Die ISIN lautet NO0010096985, das Kürzel an der Börse Oslo und der NYSE EQNR.
Was hat Equinor an der Prognose geändert? Das erwartete Produktionswachstum 2026 sinkt auf rund 3 Prozent von zuvor rund 4 Prozent.
Warum sinkt die Prognose? Wegen des Ausfalls von Bacalhau in Brasilien, des Feuers auf Visund und der eingeschränkten Förderung bei Johan Castberg.
Sind die Reserven betroffen? Nein, nach Angaben von Equinor haben die Vorfälle keinen Einfluss auf die förderbaren Reserven.
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