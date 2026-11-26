Auf dem Bacalhau-Schiff (FPSO) vor Brasilien stürzte am 18. November 2026 ein Objekt herab. Nach Unternehmensangaben wurde niemand verletzt, doch Ausrüstung wurde beschädigt und die Produktion gestoppt. Equinor rechnet mit etwa fünf bis acht Wochen, bis die Förderung sicher wieder anlaufen kann, und hat den Vorfall der brasilianischen Behörde ANP gemeldet. Bacalhau ging im Oktober 2025 in Betrieb, hat eine Kapazität von 220.000 Barrel pro Tag und gilt laut Fachmedien als größtes Offshore-Feld des Konzerns außerhalb Norwegens.

Auf der Plattform Visund in der Nordsee brach am 4. November 2026 ein Feuer im Raum der Notstrom-Schaltanlage aus. Die Anlage steht seit dem rund zwei Monate still, so wie es der Konzern bereits angekündigt hatte. Die norwegische Sicherheitsbehörde Havtil untersucht den Vorfall.

Hinzu kommt Johan Castberg in der Barentssee: Dort ist die Förderung auf ein Minimum reduziert, weil derzeit keine Ölverladung möglich ist. Equinor arbeitet nach eigenen Angaben daran, das sichere Verladen wiederherzustellen. Einen Termin oder eine Mengenangabe nennt die Mitteilung nicht.