Deutlicher Vertrauensbeweis: Mizuho-Analyst Sean Kennedy hebt das Kursziel für die Equifax-Aktie um rund 15 Prozent von 185 auf 212 US-Dollar und bleibt bei „Outperform“. Zum Schlusskurs von 188,12 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von knapp 13 Prozent. Die Auskunftei hält ihre Gewinne trotz schwächerer Hypothekennachfrage stabil.
Equifax-Aktie: Mizuho-Analyst Sean Kennedy hebt das Kursziel kräftig auf 212 Dollar – „Outperform“ trotz Hypothekenflaute
Mizuho-Analyst Sean Kennedy hebt das Kursziel für die Equifax-Aktie deutlich von 185 auf 212 US-Dollar und bleibt bei „Outperform“. Zum Schlusskurs von 188,12 US-Dollar sind das knapp 13 Prozent Potenzial. Equifax spart mit KI Kosten und gleicht so den schwachen Hypothekenmarkt aus.
Steckbrief
- Unternehmen
- Equifax Inc.
- Handelssymbol
- EFX (NYSE)
- Analyst
- Sean Kennedy
- Bank
- Mizuho
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 212 US-Dollar (zuvor 185 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Mizuho zur Equifax-Aktie
Kräftige Anhebung – Mizuho setzt auf Equifax
Sean Kennedy hat am Montag die Ziele für beide großen US-Auskunfteien angehoben. Bei Equifax fällt der Schritt deutlich größer aus als bei TransUnion.
Das Ziel lag zuvor nur knapp unter dem aktuellen Kurs. Mit 212 US-Dollar schafft die Aktienanalyse von Mizuho wieder Luft nach oben.
Im direkten Vergleich zieht Mizuho Equifax vor: Für TransUnion bleibt das Haus bei „Neutral“.
Die Argumente von Sean Kennedy
Diese Punkte stützen die Einschätzung von Mizuho-Analyst Sean Kennedy:
Gewinn über Plan
Equifax steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 10 Prozent auf 1,693 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn stieg um 11 Prozent auf 2,26 US-Dollar je Aktie.
KI senkt Kosten
Die bereinigte EBITDA-Marge ohne FICO-Effekte stieg um 1,3 Prozentpunkte, auch dank KI-gestützter Produktivität.
Breitere Basis
Das Geschäft außerhalb von Hypotheken wuchs um mehr als 8 Prozent, getragen von Behörden, Personal-Checks und Konsumentenkrediten.
Prognose kaum gesenkt
Trotz schwächerer Hypotheken senkte Equifax die Gewinnprognose nur um 4 Cent auf 8,50 US-Dollar je Aktie.
Hypothekenmarkt bremst den Umsatz
Steigende Hypothekenzinsen ließen die Kreditanfragen gegen Ende des Quartals sinken. Equifax kostete das rund 20 Millionen US-Dollar Umsatz gegenüber dem Plan, die Jahresprognose für den Umsatz wurde auf 6,661 Milliarden US-Dollar gesenkt.
Für das vierte Quartal erwartet Equifax einen Umsatz von 1,605 bis 1,635 Milliarden US-Dollar – ein deutlich langsameres Wachstum. Zudem steht die Übernahme in Mexiko noch aus.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Mizuho Securities USA LLC, Analyst Sean Kennedy. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 212 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: mizuhogroup.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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- Empfehlung
Equifax Inc. (EFX): Kaufen, Kursziel 212,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Mizuho (Analyst Sean Kennedy). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:49 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:49 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Mizuho (Analyst Sean Kennedy).
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