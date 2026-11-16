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Equifax-Aktie: Mizuho-Analyst Sean Kennedy hebt das Kursziel kräftig auf 212 Dollar – „Outperform“ trotz Hypothekenflaute

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Mizuho-Analyst Sean Kennedy hebt das Kursziel für die Equifax-Aktie deutlich von 185 auf 212 US-Dollar und bleibt bei „Outperform“. Zum Schlusskurs von 188,12 US-Dollar sind das knapp 13 Prozent Potenzial. Equifax spart mit KI Kosten und gleicht so den schwachen Hypothekenmarkt aus.

Titelbild mit Aktiencheck-Logo zur Mizuho-Einstufung der Equifax-Aktie: Outperform, Kursziel 212 Dollar
Bild: Foto: Pexels (10341357) (Medium 2510); Grafik: aktiencheck.de
Rating Mizuho (bestätigt)
Outperform
Kursziel (zuvor 185 $)
212 $
Schlusskurs 13.11.2026
188,12 $
Abstand zum Kursziel
+12,7 %

Steckbrief

Unternehmen
Equifax Inc.
Handelssymbol
EFX (NYSE)
Analyst
Sean Kennedy
Bank
Mizuho
Rating
Outperform (bestätigt)
Kursziel
212 US-Dollar (zuvor 185 US-Dollar)

Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Deutlicher Vertrauensbeweis: Mizuho-Analyst Sean Kennedy hebt das Kursziel für die Equifax-Aktie um rund 15 Prozent von 185 auf 212 US-Dollar und bleibt bei „Outperform“. Zum Schlusskurs von 188,12 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von knapp 13 Prozent. Die Auskunftei hält ihre Gewinne trotz schwächerer Hypothekennachfrage stabil.

Mizuho zur Equifax-Aktie

Kräftige Anhebung – Mizuho setzt auf Equifax

Sean Kennedy hat am Montag die Ziele für beide großen US-Auskunfteien angehoben. Bei Equifax fällt der Schritt deutlich größer aus als bei TransUnion.

Das Ziel lag zuvor nur knapp unter dem aktuellen Kurs. Mit 212 US-Dollar schafft die Aktienanalyse von Mizuho wieder Luft nach oben.

Im direkten Vergleich zieht Mizuho Equifax vor: Für TransUnion bleibt das Haus bei „Neutral“.

Die Argumente von Sean Kennedy

Diese Punkte stützen die Einschätzung von Mizuho-Analyst Sean Kennedy:

  1. Gewinn über Plan

    Equifax steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 10 Prozent auf 1,693 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn stieg um 11 Prozent auf 2,26 US-Dollar je Aktie.

  2. KI senkt Kosten

    Die bereinigte EBITDA-Marge ohne FICO-Effekte stieg um 1,3 Prozentpunkte, auch dank KI-gestützter Produktivität.

  3. Breitere Basis

    Das Geschäft außerhalb von Hypotheken wuchs um mehr als 8 Prozent, getragen von Behörden, Personal-Checks und Konsumentenkrediten.

  4. Prognose kaum gesenkt

    Trotz schwächerer Hypotheken senkte Equifax die Gewinnprognose nur um 4 Cent auf 8,50 US-Dollar je Aktie.

Hypothekenmarkt bremst den Umsatz

Steigende Hypothekenzinsen ließen die Kreditanfragen gegen Ende des Quartals sinken. Equifax kostete das rund 20 Millionen US-Dollar Umsatz gegenüber dem Plan, die Jahresprognose für den Umsatz wurde auf 6,661 Milliarden US-Dollar gesenkt.

Für das vierte Quartal erwartet Equifax einen Umsatz von 1,605 bis 1,635 Milliarden US-Dollar – ein deutlich langsameres Wachstum. Zudem steht die Übernahme in Mexiko noch aus.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Mizuho Securities USA LLC, Analyst Sean Kennedy. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 212 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: mizuhogroup.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Equifax Inc. (EFX): Kaufen, Kursziel 212,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Mizuho (Analyst Sean Kennedy). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 14:49 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 14:49 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Mizuho (Analyst Sean Kennedy).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.