Ziel rauf, Urteil bleibt: BMO-Analyst Ryan Griffin bestätigt für die Equifax-Aktie das Rating „Market Perform“ und hebt das Kursziel von 175 auf 186 US-Dollar. Beim Kurs von 184,77 US-Dollar am 17. November bleibt damit kaum Abstand.
Equifax-Aktie: BMO hebt das Ziel – Hypothekenflaute bremst die Fantasie
BMO-Analyst Ryan Griffin bleibt neutral für die Equifax-Aktie und hebt das Kursziel von 175 auf 186 US-Dollar. Steigende Hypothekenzinsen dämpfen das Geschäft der Auskunftei.
Steckbrief
- Unternehmen
- Equifax Inc.
- Handelssymbol
- EFX (NYSE)
- Analyst
- Ryan Griffin
- Bank
- BMO Capital Markets
- Rating
- Market Perform (bestätigt, Ziel erhöht)
- Kursziel
- 186 US-Dollar (zuvor 175 US-Dollar)
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
BMO Capital Markets zur Equifax-Aktie
Solides Quartal – Griffin bleibt abwartend
Ryan Griffin sieht die Aktie nahe an seinem fairen Wert.
Equifax steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 10 Prozent auf 1,69 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 11 Prozent auf 2,26 US-Dollar und lag über der eigenen Prognose.
Zugleich senkte die Auskunftei ihre Umsatzprognose für 2026 auf 6,646 bis 6,676 Milliarden US-Dollar. Hintergrund ist der schwächere US-Hypothekenmarkt: Die Zinsen für 30-jährige Darlehen waren laut Management bis September auf rund 7,5 Prozent gestiegen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von BMO-Capital-Markets-Analyst Ryan Griffin zu lesen ist:
Breites Wachstum
Außerhalb des Hypothekengeschäfts wuchs Equifax um 8 Prozent.
Kostenspielraum
KI-gestützte Effizienzgewinne stützen die Marge, die Gewinnprognose sank nur leicht.
Hypothekenflaute
Für 2027 erwartet Equifax nach aktuellem Stand deutlich weniger Hypothekenanfragen.
Kaum Abstand
Das neue Kursziel liegt nur knapp über dem Kurs.
Schwächeres viertes Quartal erwartet
Für das vierte Quartal stellt Equifax einen Umsatz von 1,605 bis 1,635 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,07 bis 2,17 US-Dollar in Aussicht. Das Wachstum dürfte sich damit spürbar abschwächen.
Eine formale Prognose für 2027 will das Unternehmen im Februar vorlegen. Die konkrete Begründung der BMO-Studie liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist BMO Capital Markets Corp., Analyst Ryan Griffin. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Market Perform“ und das Kursziel von 186 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: research.bmo.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Equifax Inc. (EFX): Halten, Kursziel 186,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Ryan Griffin, Aktienanalyst, BMO Capital Markets Corp. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:48 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:48 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Ryan Griffin, Aktienanalyst, BMO Capital Markets Corp..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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