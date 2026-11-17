Equifax steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 10 Prozent auf 1,69 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 11 Prozent auf 2,26 US-Dollar und lag über der eigenen Prognose.

Zugleich senkte die Auskunftei ihre Umsatzprognose für 2026 auf 6,646 bis 6,676 Milliarden US-Dollar. Hintergrund ist der schwächere US-Hypothekenmarkt: Die Zinsen für 30-jährige Darlehen waren laut Management bis September auf rund 7,5 Prozent gestiegen.