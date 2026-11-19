Die EPH Group Anleihe 2026/2033 (ISIN AT0000A3XVE4) lockt mit 10 Prozent Kupon, doch die Bilanzzahlen des Projektentwicklers sind dünn: Zum Halbjahr 2026 lag das Eigenkapital nach Emittentenangaben bei minus 6,2 Millionen Euro, der Umsatz bei nur 0,15 Millionen Euro. Die Zeichnung der EPH-Anleihe endet am 25. November um 12 Uhr. Gleichzeitig läuft ein öffentliches Angebot für neue Aktien der EPH Group bis zum 30. November.
EPH Group Anleihe: Eigenkapital bei minus 6,2 Millionen Euro, Zeichnung endet am 25. November – was die Zahlen hinter dem 10-%-Kupon zeigen
Die EPH Group wirbt für ihre 10-%-Anleihe 2026/2033 bis zum 25. November. Laut Emittentenangaben lag das Eigenkapital zum Halbjahr 2026 bei minus 6,2 Millionen Euro, der Umsatz bei 0,15 Millionen Euro. Was die Kennzahlen, die Besicherung und die geplante weitere Anleihe für Anleger bedeuten.
Steckbrief
- Emittent
- EPH Group AG, Wien
- Anleihe
- 10,00 % 2026/2033, bis 50 Mio. €, Stückelung 1.000 €
- ISIN
- AT0000A3XVE4
- Prospekt
- von der CSSF am 23.10.2026 gebilligt
- Sicherheit
- Verpfändung von Anteilen an Tochter- und Projektgesellschaften
- Rang, Rating
- nicht bestätigt
Stand: 19.11.2026, Angaben laut Emittentenmeldungen; Prospekt nicht geprüft
Die Zahlen
Wie solide ist die Bilanz hinter der 10-%-Anleihe der EPH Group?
Die Anleihe soll Hotelprojekte finanzieren, die selbst noch keine Erlöse bringen. Wer zeichnet, finanziert damit vor allem Entwicklung.
Die EPH Group entwickelt Premium- und Luxushotels in Österreich und Deutschland und will sie bis zur Baureife entwickeln und dann an institutionelle Investoren verkaufen. Die Pipeline umfasst nach Emittentenangaben zehn Projekte; am weitesten ist ein Boutique-Hotel am Tegernsee mit erteilter Baugenehmigung. Erste Projektverkäufe sind für 2027 geplant. Bis dahin tragen Kapitalerhöhungen und Anleihen das Geschäft.
|Kennzahl
|2024
|2025
|H1 2026
|Umsatz
|0,02
|0
|0,15
|EBIT
|–0,3
|–1,6
|–1,5
|Jahres-/Periodenergebnis
|–0,9
|–3,6
|–2,0
|Eigenkapital
|–1,5
|–4,1
|–6,2
|Gesamtschulden
|6,0
|8,0
|7,3
Angaben in Mio. Euro; Halbjahr 2026 ungeprüft. Eigenkapital negativ trotz Kapitalerhöhung im Sommer 2026.
Quelle: ad-hoc-news.de, Anleihen-Finder (Emittenteninterview)
Negatives Eigenkapital heißt, dass die Schulden das Vermögen in der Bilanz übersteigen. Bei einem Projektentwickler vor dem ersten Verkauf ist das nicht ungewöhnlich, es erhöht aber das Risiko für Gläubiger. Die Zinsen sollen laut Emittent aus liquiden Mitteln und Finanzierungszuflüssen bedient werden, Projekterlöse kommen erst später.
Die Sicherheit
Was sichert die Anleihe der EPH Group ab?
Nach Emittentenangaben sind Anteile an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zugunsten eines Treuhänders verpfändet: erstrangig Anteile an der EPH BGL GmbH, zweitrangig Anteile an weiteren Hospitality- und Projektgesellschaften. Eine solche Anteilsverpfändung ist keine Grundschuld auf ein Gebäude: Ihr Wert hängt davon ab, was die Projektgesellschaften tatsächlich wert sind. Ob die Anleihe nachrangig ist, Auszahlungsbeschränkungen gelten oder ein Rating vorliegt, bestätigten die gelesenen Quellen nicht. Das ist im Prospekt zu prüfen.
Auffällig ist der Hinweis aus einem Interview auf Anleihen-Finder (als Werbung gekennzeichnet): Die beiden früheren Anleihen 2023/2030 und 2025/2032 sollen laut Interviewer bei rund 40 und 60 Prozent notiert haben; der Emittent verwies auf geringe Liquidität. Diese Angabe ist nicht unabhängig geprüft. Für die neue Anleihe ist ein 1:1-Umtauschangebot für Inhaber der Vorgängeranleihen geplant, per Ad-hoc-Meldung kündigte die EPH Group zudem die Emission einer weiteren besicherten Unternehmensanleihe an.
Das große Bild
Warum zahlen Hotelentwickler 10 Prozent, wenn der Bund 3,4 Prozent bietet?
Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am 19. November um 17:16 Uhr MEZ bei 3,40 Prozent (dpa-AFX); der Kupon der EPH-Anleihe liegt rund 6,6 Prozentpunkte darüber. Die Differenz ist die Risikoprämie für Ausfall-, Liquiditäts- und Projektrisiko. Bei steigenden Leitzinsen von Fed und EZB verteuern sich zudem Baufinanzierungen, während Hotelinvestoren höhere Renditen verlangen. Ob die Projekte pünktlich verkauft werden können, entscheidet am Ende über die Zinsfähigkeit.
Termine
Welche Termine sind bei der EPH Group Anleihe wichtig?
25. November, 12:00 Uhr: Ende der Zeichnungsfrist der Anleihe.
30. November: Ende des verlängerten öffentlichen Aktienangebots.
1. Dezember: Valuta der Anleihe, Handelsaufnahme im Vienna MTF geplant.
Januar 2027: erste monatliche Zinszahlung.
FAQ
Häufige Fragen zur EPH Group Anleihe
Wie hoch ist der Kupon der EPH Group Anleihe? 10,00 Prozent pro Jahr, monatlich gezahlt.
Wann endet die Zeichnung? Am 25. November 2026 um 12 Uhr.
Ist die EPH-Anleihe besichert? Laut Emittent durch Verpfändung von Anteilen an Tochter- und Projektgesellschaften; ein Immobilienpfand ist das nicht.
Wie hoch ist das Eigenkapital der EPH Group? Zum Halbjahr 2026 minus 6,2 Millionen Euro laut Emittentenangaben.
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