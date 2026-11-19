Nach Emittentenangaben sind Anteile an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zugunsten eines Treuhänders verpfändet: erstrangig Anteile an der EPH BGL GmbH, zweitrangig Anteile an weiteren Hospitality- und Projektgesellschaften. Eine solche Anteilsverpfändung ist keine Grundschuld auf ein Gebäude: Ihr Wert hängt davon ab, was die Projektgesellschaften tatsächlich wert sind. Ob die Anleihe nachrangig ist, Auszahlungsbeschränkungen gelten oder ein Rating vorliegt, bestätigten die gelesenen Quellen nicht. Das ist im Prospekt zu prüfen.

Auffällig ist der Hinweis aus einem Interview auf Anleihen-Finder (als Werbung gekennzeichnet): Die beiden früheren Anleihen 2023/2030 und 2025/2032 sollen laut Interviewer bei rund 40 und 60 Prozent notiert haben; der Emittent verwies auf geringe Liquidität. Diese Angabe ist nicht unabhängig geprüft. Für die neue Anleihe ist ein 1:1-Umtauschangebot für Inhaber der Vorgängeranleihen geplant, per Ad-hoc-Meldung kündigte die EPH Group zudem die Emission einer weiteren besicherten Unternehmensanleihe an.