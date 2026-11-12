E.ON Aktie: Stromnetz-Milliarden als Kurstreiber!

Die E.ON-Aktienanalyse der DZ BANK vom 12. November 2026 liefert eine klare Botschaft. Analyst Werner Eisenmann erhöht den fairen Wert von 19 auf 20 Euro und bestätigt das Rating "halten". Positiv beurteilt Werner Eisenmann die soliden Neunmonatsergebnisse, die gut erreichbaren Jahresziele und Verbesserungen bei der Netzregulierung. Dem stehen aus Sicht der DZ BANK eine ambitionierte Bewertung und wenig attraktive Ausschüttungen gegenüber. Tatsächlich besitzt E.ON überzeugende langfristige Wachstumstreiber. Der Ausbau der Stromnetze, die Elektrifizierung der Wirtschaft und der steigende Energiebedarf moderner Infrastruktur schaffen einen erheblichen Investitionsbedarf. Mit einem bereinigten Neunmonats-EBITDA von 7,1 Milliarden Euro, einem bereinigten Konzernüberschuss von 2,2 Milliarden Euro und Investitionen von 5,2 Milliarden Euro präsentiert sich der Konzern operativ solide. Allerdings müssen die Milliardeninvestitionen langfristig angemessene Renditen erwirtschaften. Beim angegebenen Tradegate-Kurs von 19,02 Euro signalisiert der faire Wert 20 Euro ein rechnerisches Kurspotenzial von rund 5,2 Prozent. Für die DZ BANK reicht das nicht aus, um das Rating "halten" aufzugeben. Die E.ON-Aktie bleibt damit ein interessanter Infrastrukturwert, bei dem die zukünftige Regulierung und die Bewertung über die weitere Kursentwicklung entscheiden dürften.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 12. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.