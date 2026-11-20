E.ON betreibt vor allem Strom- und Gasnetze in Europa und verdient mit dem regulierten Netzgeschäft einen planbaren Teil seines Ergebnisses; dazu kommen Kundenlösungen und Energievertrieb. Für Anleger ist das Wachstumsthema der Ausbau der Stromnetze für Elektrifizierung, Rechenzentren und erneuerbare Energien.

Am 11. November legte E.ON die Neunmonatszahlen 2026 vor: Das bereinigte EBITDA lag bei 7,1 Milliarden Euro (flach), der bereinigte Konzernüberschuss bei 2,2 Milliarden Euro (plus vier Prozent) – beides entsprach laut Quellen dem Konsens. Den Umsatz nennt Quartr mit 55,0 Milliarden Euro (minus vier Prozent), die Periodenzuordnung dort ist nicht eindeutig. Die Prognose für 2026 bestätigte der Konzern: bereinigtes EBITDA 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro, bereinigter Konzernüberschuss 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro, Ergebnis je Aktie 1,03 bis 1,11 Euro. Der Investitionsplan 2026 bis 2030 umfasst 48 Milliarden Euro, das Ergebnisziel je Aktie für 2030 liegt bei 1,45 Euro. Die Nettoverschuldung betrug 47,6 Milliarden Euro (ohne einen einmaligen Bilanzeffekt 46,1 Milliarden Euro). Am Berichtstag fiel die Aktie um 3,59 Prozent, weil der Investitionsplan nicht erhöht wurde.