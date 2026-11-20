Die E.ON Aktie (Ticker EOAN, ISIN DE000ENAG999) notierte am 19. November 2026 bei rund 18,60 Euro, nachdem Bernstein sein Kursziel von 20,20 auf 21 Euro angehoben hat – die Einstufung bleibt „Outperform“. Die wichtigste Zahl der E.ON Aktienprognose der Analysten: Im Schnitt liegen die Kursziele bei etwa 20,90 Euro, rund zwölf Prozent über dem aktuellen Kurs.
E.ON Aktie Prognose: Bernstein hebt das Kursziel auf 21 Euro, Analysten sehen im Schnitt rund 21 Euro – wie viel Netzwachstum steckt schon im Kurs?
Die E.ON Aktie (EOAN, DE000ENAG999) kostet rund 18,60 Euro, Bernstein hebt das Kursziel von 20,20 auf 21 Euro und bleibt bei Outperform. Die E.ON Aktienprognose der Analysten: Konsens Kaufen, durchschnittliches Kursziel rund 20,90 Euro, Spanne 19 bis 22,70 Euro.
E.ON Aktie Prognose
Was steckt hinter dem Bernstein-Kursziel von 21 Euro?
Laut dpa-AFX (19.11.2026, 11:50 Uhr) stammt die Studie von Bernstein-Analyst Kubicki vom 18. November. Er begründet die Anhebung mit rund vier Milliarden Euro an geplanten Investitionen in Schweden bis 2030 und einer erwarteten Stromnachfrage, die dort um rund sechs Prozent pro Jahr wachsen soll. Der Xetra-Schlusskurs vom 18. November lag bei 18,73 Euro, am 19. November notierte die E.ON Aktie um 14:14 Uhr bei 18,595 Euro (minus 0,69 Prozent), an der Börse Stuttgart um 17:13 Uhr bei 18,56 Euro (minus 0,91 Prozent). Den Xetra-Schlusskurs vom 19. November und die Vorbörse vom 20. November konnten wir nicht belegen.
Wie lautet die E.ON Aktienprognose der Analysten?
Die E.ON Aktie gilt unter Analysten überwiegend als Kauf. Finanzen.net zählt am 19. November sieben Kaufen- und vier Halten-Einstufungen bei keinem Verkaufen, das durchschnittliche Kursziel beträgt 20,86 Euro bei einer Spanne von 19,00 bis 22,70 Euro. Das Portal Depot Navigator kommt mit anderer Stichprobe auf zwölf Kaufen und sechs Halten. Stockanalysis nannte Ende Oktober 18 Analysten mit Konsens „Buy“, einem Durchschnittsziel von 20,93 Euro und einer Spanne von 18,50 bis 24,00 Euro. Die Unterschiede erklären sich durch Stichtage und Datenanbieter.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Bernstein
|Outperform
|21,00 EUR (zuvor 20,20)
|19.11.2026
|dpa-AFX
|Goldman Sachs
|Buy
|22,50 EUR
|16.11.2026
|finanzen.net
|Jefferies
|Buy
|22,70 EUR
|11.11.2026
|finanzen.net
|JPMorgan
|Overweight
|21,70 EUR
|11.11.2026
|finanzen.net
|Deutsche Bank
|Buy
|20,50 EUR
|11.11.2026
|finanzen.net
|Morgan Stanley
|Equal Weight
|21,00 EUR
|09.11.2026
|finanzen.net
|DZ Bank
|Hold
|20,00 EUR (fairer Wert)
|12.11.2026
|finanzen.net
|RBC
|Sector Perform
|19,00 EUR
|11.11.2026
|finanzen.net
Nur Rating und Kursziel, wie von finanzen.net/dpa-AFX berichtet; frühere Kursziele außer bei Bernstein nicht belegt. Datum = Meldedatum.
Quelle: finanzen.net (19.11.2026), dpa-AFX, finanznachrichten.de
Welches Kursziel trauen Analysten der E.ON Aktie 2026/2027 zu?
Die Kursziele reichen von 19 Euro (RBC) bis 22,70 Euro (Jefferies). Auffällig ist, dass selbst die vorsichtigeren Häuser Ziele oberhalb des aktuellen Kurses nennen: Morgan Stanley setzt mit „Equal Weight“ 21 Euro an, die DZ Bank mit „Hold“ einen fairen Wert von 20 Euro. Älter sind die Ziele von Berenberg (Buy, 21 Euro, 28.09.2026), UBS (Buy, 20 Euro, 07.09.2026) und Barclays (Equal Weight, 20 Euro, 14.08.2026) – hier ist offen, ob sie noch aktuell sind. Für Anleger, die nach „E.ON Aktie 2026“ oder „E.ON Aktie 2027“ suchen, heißt das: Die Spanne der Kursziele Dritter liegt zwischen gut einem und gut 22 Prozent über dem Kurs von rund 18,60 Euro.
Wie stehen Geschäftsmodell, Zahlen und Prognose von E.ON?
E.ON betreibt vor allem Strom- und Gasnetze in Europa und verdient mit dem regulierten Netzgeschäft einen planbaren Teil seines Ergebnisses; dazu kommen Kundenlösungen und Energievertrieb. Für Anleger ist das Wachstumsthema der Ausbau der Stromnetze für Elektrifizierung, Rechenzentren und erneuerbare Energien.
Am 11. November legte E.ON die Neunmonatszahlen 2026 vor: Das bereinigte EBITDA lag bei 7,1 Milliarden Euro (flach), der bereinigte Konzernüberschuss bei 2,2 Milliarden Euro (plus vier Prozent) – beides entsprach laut Quellen dem Konsens. Den Umsatz nennt Quartr mit 55,0 Milliarden Euro (minus vier Prozent), die Periodenzuordnung dort ist nicht eindeutig. Die Prognose für 2026 bestätigte der Konzern: bereinigtes EBITDA 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro, bereinigter Konzernüberschuss 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro, Ergebnis je Aktie 1,03 bis 1,11 Euro. Der Investitionsplan 2026 bis 2030 umfasst 48 Milliarden Euro, das Ergebnisziel je Aktie für 2030 liegt bei 1,45 Euro. Die Nettoverschuldung betrug 47,6 Milliarden Euro (ohne einen einmaligen Bilanzeffekt 46,1 Milliarden Euro). Am Berichtstag fiel die Aktie um 3,59 Prozent, weil der Investitionsplan nicht erhöht wurde.
|Kennzahl
|2026
|2027
|Umsatz (Konsens)
|78,9 Mrd. EUR
|84,5 Mrd. EUR
|Ergebnis je Aktie (Konsens)
|1,09 EUR
|1,24 EUR
|KGV erwartet¹
|rund 17
|rund 15
|Unternehmensprognose Ergebnis je Aktie
|1,03–1,11 EUR
|–
|Dividendenrendite
|rund 3 % (Dividende 0,57 EUR für 2025)
|Dividende 2026 nicht belegt
¹ Eigene Rechnung: Kurs 18,60 EUR geteilt durch Konsens-EPS. Anbieter weisen abweichende KGV aus (11 bis 28), je nach EPS-Basis.
Quelle: stockanalysis (Stand Ende Oktober 2026); E.ON-Unternehmensangaben 11.11.2026; finanzen.net; Depot Navigator
Wie ist die E.ON Aktie bewertet?
Auf das Konsens-Ergebnis je Aktie gerechnet kostet die E.ON Aktie rund das 17-Fache der Gewinnschätzung 2026 und etwa das 15-Fache der Schätzung 2027. Die Dividendenrendite liegt bei knapp drei Prozent; die Dividendenpolitik sieht ein Wachstum von bis zu fünf Prozent pro Jahr vor. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 49,5 Milliarden Euro. Ein belegter Vergleich mit RWE, EnBW oder Iberdrola liegt uns nicht vor.
Was sagt die Charttechnik zur E.ON Aktie?
Seit Jahresbeginn liegt die E.ON Aktie rund 17 Prozent im Plus (Stand Schluss 17.11.2026, Depot Navigator). Zur 52-Wochen-Spanne gibt es abweichende Angaben: boerse.de nennt 15,04 bis 20,29 Euro, Depot Navigator 14,54 bis 19,70 Euro. Am 13. November erreichte die Aktie auf Medienberichte über einen möglichen Einstieg des Bundes bei Urenco zeitweise 19,47 Euro. Werte zur 50- und 200-Tage-Linie und zum RSI konnten wir nicht belegen.
Was beobachten Anleger bei der E.ON Aktie jetzt?
Im Blick stehen weitere Kursziel-Anpassungen, die Entwicklung bei Urenco und der Zinspfad, der für kapitalintensive Versorger zentral ist. Die Termine für die Jahreszahlen 2026 und die Hauptversammlung 2027 konnten wir nicht belegen; im Vorjahr lagen die Jahreszahlen am 25. Februar und die Hauptversammlung am 23. April.
FAQ zur E.ON Aktie Prognose
Wie lautet die E.ON Aktienprognose der Analysten? Konsens Kaufen, durchschnittliches Kursziel rund 20,86 Euro (finanzen.net, 19.11.2026).
Welches Kursziel hat Bernstein für die E.ON Aktie? 21 Euro bei Outperform, zuvor 20,20 Euro.
Wie hoch ist das Kursziel der Goldman Sachs für die E.ON Aktie? 22,50 Euro bei Buy (finanzen.net, 16.11.2026).
Was erwartet E.ON für 2026? Bereinigtes EBITDA von 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro und ein Ergebnis je Aktie von 1,03 bis 1,11 Euro.
Zahlt die E.ON Aktie Dividende? Ja, für 2025 0,57 Euro je Aktie; die Rendite liegt bei rund drei Prozent.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einschätzung von Bernstein (Outperform, Kursziel 21 Euro) wird unverändert weitergegeben; sie stellt keine Empfehlung von aktiencheck.de dar. Offenlegungen: Bernstein Research Disclosures.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
E.ON SE (EOAN): Kaufen, Kursziel 21,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Bernstein Research (Analyst Kubicki), via dpa-AFX vom 18.11.2026, 16:29 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 20.11.2026, 07:39 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 20.11.2026, 07:39 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bernstein Research (Analyst Kubicki), via dpa-AFX.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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