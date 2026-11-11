E.ON Aktie: Kursziel 19 Euro! Ist das Potenzial schon ausgeschöpft?

Für Anleger ist diese Unterscheidung wichtig. Zahlen im Rahmen der Erwartungen können das Vertrauen in ein Unternehmen stützen. Einen zusätzlichen Bewertungsaufschlag begründen sie jedoch nicht automatisch. An der Börse zählt neben dem erreichten Ergebnis stets auch die Frage, welche Entwicklung bereits im Kurs berücksichtigt ist.