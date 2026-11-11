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E.ON Aktie: 55,03 Mrd. EUR Umsatz und 2,20 Mrd. EUR Gewinn - Prognose bestätigt

aktiencheck.de Redaktion 11.11.2026, 09:29 2 Min. Raiffeisen Bank International AG

Die E.ON Aktie rückt nach der Vorlage der Neunmonatszahlen 2026 in den Fokus: Während der Umsatz um 4% auf 55,03 Mrd. EUR zurückging, blieb das bereinigte EBITDA mit 7,11 Mrd. EUR stabil. Der bereinigte Konzernüberschuss legte sogar um 4% auf 2,20 Mrd. EUR zu. Besonders das Infrastrukturgeschäft überzeugte mit einem Ergebnisplus von 15%

Bild: E.ON SE

Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe. E.ON habe heute Morgen seine Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2026 veröffentlicht. Der Umsatz sei um 4% auf EUR 55,03 Mrd. gesunken (Vorjahr: EUR 57,51 Mrd.). Das bereinigte EBITDA habe mit EUR 7,11 Mrd. auf Vorjahresniveau gelegen und das bereinigte Konzernergebnis habe sich um 4% auf EUR 2,20 Mrd. erhöht. Das Segment Energy Networks habe ein stabiles bereinigtes EBITDA von EUR 5,34 Mrd. erzielt und bleibe damit auf Vorjahresniveau. Bei Energy Infrastructure Solutions sei das Ergebnis um 15% auf EUR 460 Mio. gestiegen. Im Segment Energy Retail sei das bereinigte EBITDA hingegen um 7% auf EUR 1,32 Mrd. zurückgegangen. Die Investitionen seien um 2% auf EUR 5,19 Mrd. erhöht worden, wobei der Schwerpunkt mit EUR 4,20 Mrd. weiterhin auf Energy Networks gelegen habe. Ausblick E.ON habe den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 bestätigt und erwarte weiterhin ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR 9,4 Mrd. und EUR 9,6 Mrd. sowie einen bereinigten Konzernüberschuss zwischen EUR 2,7 Mrd. und EUR 2,9 Mrd. Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Aktie von E.ON lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: Offenlegungen 3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten. Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity

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