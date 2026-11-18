Die ENI-Aktie (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Borsa Italiana-Symbol: ENI) erhält ein bemerkenswertes Kaufsignal aus der Analystenwelt! Während der italienische Energiekonzern mit starken Quartalszahlen, steigender Öl- und Gasproduktion sowie milliardenschweren Ausschüttungen an seine Aktionäre überzeugt, wird Kepler Cheuvreux deutlich optimistischer. In seiner Aktienanalyse vom 17. November 2026 stuft Analyst Bertrand Hodée die ENI-Aktie von "hold" auf "buy" hoch und erhöht gleichzeitig das Kursziel von 24,50 auf 29,50 Euro. Das entspricht einer Kurszielanhebung um rund 20,4 Prozent. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 25,13 Euro, einem Tagesminus von 1,8 Prozent, ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 17,39 Prozent. Doch was macht ENI für Anleger interessant? Sind es die kräftig steigenden Gewinne, die starke Bilanz, die attraktiven Dividenden oder die wachsenden Perspektiven im Geschäft mit erneuerbaren Energien? Die neue Aktienanalyse von Kepler Cheuvreux rückt den italienischen Energieriesen jedenfalls erneut in den Fokus.
ENI Aktie: Kepler Cheuvreux sieht neue Chancen durch Rekordgewinne und Dividenden!
Hochstufung
Kepler Cheuvreux: Bertrand Hodée erhöht Kursziel auf 29,50 Euro
Die aktuelle Aktienanalyse von Kepler Cheuvreux vom 17. November 2026 markiert einen deutlichen Stimmungswechsel. Analyst Bertrand Hodée hebt das Rating für ENI von "hold" auf "buy" an und erhöht das Kursziel von 24,50 auf 29,50 Euro. Damit steigt die Zielmarke um fünf Euro beziehungsweise 20,4 Prozent. Diese doppelte Aufwertung ist ein positives Signal, weil Kepler Cheuvreux nicht nur einen höheren Aktienwert für angemessen hält, sondern auch seine grundsätzliche Anlageeinschätzung verbessert. Der vollständige Wortlaut der Studie ist öffentlich allerdings nicht verfügbar. Deshalb lässt sich nicht zweifelsfrei feststellen, welche einzelnen Bewertungsannahmen Bertrand Hodée konkret verändert hat. Die jüngsten Unternehmenszahlen liefern jedoch überzeugende fundamentale Argumente für eine optimistischere Betrachtung. Dazu zählen die starke operative Entwicklung, hohe Mittelzuflüsse, eine niedrige Verschuldung und zusätzliche Ausschüttungen an die Aktionäre.
ENI-Aktie bei 25,13 Euro: Wie realistisch ist das Kursziel 29,50 Euro?
Beim aktuellen Xetra-Kurs von 25,13 Euro liegt das Kursziel 29,50 Euro von Kepler Cheuvreux um 4,37 Euro höher. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 17,39 Prozent. Besonders interessant ist, dass die ENI-Aktie trotz der positiven Analysteneinschätzung aktuell 1,8 Prozent verliert. Der kurzfristige Kursrückgang verdeutlicht, dass auch starke Unternehmenszahlen und höhere Analystenkursziele keine Garantie für steigende Notierungen darstellen. Die Bewertung hängt weiterhin wesentlich von den internationalen Öl- und Gaspreisen ab. Sollten diese deutlich nachgeben, könnten auch die Gewinnerwartungen unter Druck geraten. Mit dem Rating "buy" signalisiert Kepler Cheuvreux jedoch eine positive Einschätzung der zukünftigen Kurschancen. Für Anleger bleibt entscheidend, ob ENI seine hohe operative Ertragskraft nachhaltig sichern kann.
Quartalszahlen beeindrucken: ENI verdoppelt bereinigtes operatives Ergebnis
Die jüngsten Geschäftszahlen liefern starke Argumente für den italienischen Energiekonzern. Im dritten Quartal 2026 erzielte ENI ein bereinigtes operatives Pro-forma-Ergebnis von rund sechs Milliarden Euro. Damit verdoppelte sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahresquartal. Der bereinigte Nettogewinn stieg ebenfalls auf 2,8 Milliarden Euro und lag damit mehr als doppelt so hoch wie im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Besonders bemerkenswert ist, dass mehrere Geschäftsbereiche zur positiven Entwicklung beitrugen. Neben der klassischen Öl- und Gasförderung verbesserten sich auch die Ergebnisse im Raffineriegeschäft und in den Bereichen erneuerbare Energien und Biokraftstoffe. Für die ENI-Aktie ist diese Entwicklung wichtig, weil sie die Fähigkeit des Unternehmens unterstreicht, auch in einem komplexen Energiemarkt hohe Gewinne zu erwirtschaften.
Öl- und Gasproduktion wächst kräftig: ENI profitiert von neuen Projekten
Ein wesentlicher Wachstumstreiber ist das Explorations- und Produktionsgeschäft. Im dritten Quartal 2026 erreichte die tägliche Öl- und Gasproduktion rund 1,83 Millionen Barrel Öläquivalent. Bereinigt um Preiseffekte entsprach dies einem Wachstum von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. Neue Projekte in Westafrika, Mexiko und Norwegen sowie die vollständige operative Einbindung des Gemeinschaftsunternehmens Searah unterstützten die Entwicklung. Das bereinigte operative Pro-forma-Ergebnis im Fördergeschäft stieg um 76 Prozent auf 4,63 Milliarden Euro. Damit bleibt die klassische Energieproduktion der wichtigste Gewinnmotor des Konzerns. Für Anleger ist entscheidend, dass ENI nicht ausschließlich von steigenden Rohstoffpreisen profitiert, sondern auch seine Produktionsmengen ausweiten konnte. Allerdings bleibt die zukünftige Profitabilität stark von den internationalen Energiepreisen abhängig.
Starker Cashflow: ENI erwirtschaftet 4,3 Milliarden Euro in einem Quartal
Besonders überzeugend fällt die Entwicklung der operativen Mittelzuflüsse aus. Im dritten Quartal 2026 erzielte ENI einen bereinigten operativen Cashflow vor Veränderungen des Working Capital von rund 4,29 Milliarden Euro. Gleichzeitig beliefen sich die organischen Investitionen auf etwa 1,3 Milliarden Euro. Diese Kombination zeigt, dass der Konzern erhebliche finanzielle Mittel erwirtschaftet und gleichzeitig in seine zukünftige Geschäftsentwicklung investieren kann. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet ENI inzwischen einen bereinigten operativen Cashflow von rund 16,5 Milliarden Euro. Das Management hat die Prognose aufgrund der starken Geschäftsentwicklung angehoben. Eine hohe Cashflow-Generierung ist für Energieunternehmen besonders wichtig, weil sie Investitionen, Schuldenabbau, Dividenden und Aktienrückkäufe finanziert. Die Entwicklung bietet damit eine wichtige fundamentale Grundlage für die positive Neubewertung der ENI-Aktie.
Sonderdividende von 0,46 Euro: ENI belohnt seine Aktionäre
Ein besonders attraktiver Aspekt für einkommensorientierte Anleger ist die Ausschüttungspolitik. Aufgrund der starken Geschäftsentwicklung hat ENI eine zusätzliche Sonderdividende von 0,46 Euro je Aktie beschlossen. Insgesamt entspricht dies einer Ausschüttung von rund 1,3 Milliarden Euro. Die Zahlung ist für Dezember 2026 vorgesehen. Gleichzeitig bestätigt der Konzern die geplante reguläre Dividende von 1,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2026. Zusammen ergeben die angekündigte reguläre Jahresdividende und die Sonderdividende rechnerisch 1,56 Euro je Aktie. Bezogen auf den aktuellen Kurs von 25,13 Euro entspricht dies einer rechnerischen Ausschüttungsrendite von rund 6,2 Prozent. Dabei ist zu beachten, dass die Sonderdividende eine außerordentliche Zahlung darstellt und nicht automatisch jährlich wiederkehrt. Auch Steuern und mögliche Änderungen künftiger Ausschüttungen sind in dieser Berechnung nicht berücksichtigt.
Aktienrückkäufe für 3,8 Milliarden Euro: Zusätzlicher Rückenwind?
Neben der Dividende setzt ENI auf umfangreiche Aktienrückkäufe. Das Unternehmen hat sein Rückkaufprogramm für 2026 erneut aufgestockt und plant inzwischen den Erwerb eigener Aktien im Wert von insgesamt 3,8 Milliarden Euro. Gegenüber der ursprünglichen Planung von 1,5 Milliarden Euro entspricht dies einer erheblichen Ausweitung. Aktienrückkäufe können langfristig den Gewinn je verbleibender Aktie unterstützen, sofern die Zahl der ausstehenden Aktien tatsächlich sinkt. Gleichzeitig signalisieren sie, dass das Management ausreichend finanzielle Mittel für zusätzliche Ausschüttungen sieht. Allerdings hängt der wirtschaftliche Nutzen auch davon ab, zu welchen Kursen die Aktien zurückgekauft werden. Für die ENI-Aktie bleibt das umfangreiche Rückkaufprogramm dennoch ein wichtiger Bestandteil der aktuellen Investmentstory.
Historisch niedrige Verschuldung: ENI stärkt seine Bilanz
Die finanzielle Stabilität ist ein weiterer positiver Faktor. Ende September 2026 lag die Nettoverschuldung von ENI bei rund 6,7 Milliarden Euro. Die Pro-forma-Verschuldungsquote betrug lediglich neun Prozent. Damit erreichte der Konzern nach eigenen Angaben ein historisch niedriges Niveau. Eine starke Bilanz bietet mehrere Vorteile: Sie erhöht die finanzielle Flexibilität, reduziert die Abhängigkeit von Fremdkapital und ermöglicht zusätzliche Investitionen. Besonders in einer zyklischen Branche wie der Öl- und Gasindustrie ist eine niedrige Verschuldung wertvoll, weil die Gewinne erheblichen Schwankungen unterliegen können. Allerdings darf die starke Bilanz nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch ENI bei einem deutlichen Rückgang der Energiepreise mit sinkenden Mittelzuflüssen rechnen müsste.
Plenitude und Enilive: ENI setzt auf die Energiewende
Neben dem klassischen Öl- und Gasgeschäft entwickelt ENI seine Aktivitäten in den Bereichen erneuerbare Energien, Stromversorgung und nachhaltige Kraftstoffe weiter. Besonders wichtig sind die Tochtergesellschaften Plenitude und Enilive. Gemeinsam erzielten diese Geschäftsbereiche in den ersten neun Monaten 2026 ein bereinigtes EBITDA von rund 1,8 Milliarden Euro, ein Plus von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Plenitude profitiert vom Ausbau erneuerbarer Energien, während Enilive insbesondere im Geschäft mit Biokraftstoffen wächst. Für das Gesamtjahr erwartet ENI bei Enilive ein bereinigtes Pro-forma-EBITDA von rund 1,4 Milliarden Euro. Bei Plenitude liegt die entsprechende Erwartung bei etwa 1,2 Milliarden Euro. Diese Entwicklung könnte langfristig dazu beitragen, die Ertragsbasis des Konzerns breiter aufzustellen. Allerdings bleiben die neuen Geschäftsbereiche ebenfalls von Marktpreisen, regulatorischen Rahmenbedingungen und Investitionskosten abhängig.
Plenitude-Partnerschaft mit Ares: Neue Wachstumschancen ohne hohe Konzernverschuldung
Ein wichtiger strategischer Schritt ist die Partnerschaft mit dem Finanzinvestor Ares bei Plenitude. Durch eine Kapitalmaßnahme und eine neue gemeinsame Kontrollstruktur wurde der Anteil von ENI an Plenitude von 70 auf 65 Prozent reduziert. Gleichzeitig wurde Plenitude Ende September 2026 aus der Konzernbilanz entkonsolidiert. Dadurch soll die Gesellschaft ihre weitere Expansion stärker eigenständig finanzieren können. Für ENI kann dies Vorteile bringen, weil Wachstum ermöglicht wird, ohne dass sämtliche Investitionen unmittelbar die Konzernbilanz belasten. Plenitude strebt bis Ende 2026 eine installierte Kapazität erneuerbarer Energien von rund 6,5 Gigawatt an. Die wirtschaftlichen Chancen hängen jedoch davon ab, ob neue Anlagen nachhaltig attraktive Renditen erzielen.
Chance Nummer eins: Höhere Produktion könnte die Gewinne weiter steigern
Die steigende Öl- und Gasproduktion eröffnet ENI zusätzliche Ertragsperspektiven. Das Management hat seine Prognose für das zugrunde liegende Produktionswachstum 2026 auf sechs bis sieben Prozent angehoben. Neue Förderprojekte und die Optimierung des bestehenden Portfolios könnten auch in den kommenden Jahren zusätzliche Mengen liefern. Besonders interessant wäre eine Entwicklung, bei der höhere Produktionsvolumen mit stabilen oder steigenden Energiepreisen zusammentreffen. In diesem Szenario könnten Umsatz, operative Gewinne und Cashflow weiter zulegen. Allerdings gilt auch das Gegenteil: Sinkende Rohstoffpreise könnten die positiven Effekte höherer Fördermengen teilweise oder vollständig neutralisieren.
Chance Nummer zwei: Dividenden und Aktienrückkäufe erhöhen die Attraktivität
Die Kombination aus regulärer Dividende, Sonderdividende und Aktienrückkäufen macht ENI für ausschüttungsorientierte Anleger interessant. Die starke Cashflow-Entwicklung ermöglicht es dem Konzern derzeit, erhebliche finanzielle Mittel an seine Aktionäre zurückzugeben. Sollte ENI diese Ertragskraft langfristig sichern können, könnte dies die Attraktivität der Aktie unterstützen. Besonders wichtig ist jedoch, dass die Ausschüttungen nachhaltig durch operative Mittelzuflüsse gedeckt bleiben. Sonderdividenden und außergewöhnlich hohe Rückkaufprogramme sollten nicht automatisch als dauerhaftes Niveau betrachtet werden.
Chance Nummer drei: Die Energiewende könnte neue Ertragsquellen schaffen
Mit Plenitude und Enilive verfügt ENI über zwei Geschäftsbereiche, die von der Transformation des Energiesystems profitieren könnten. Erneuerbare Stromerzeugung, Energievertrieb und Biokraftstoffe eröffnen langfristige Wachstumsmöglichkeiten. Gleichzeitig könnte die stärkere Diversifizierung dazu beitragen, die Abhängigkeit vom traditionellen Öl- und Gasgeschäft schrittweise zu reduzieren. Allerdings erfordert dieser Wandel erhebliche Investitionen und ist mit regulatorischen Risiken verbunden. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob die neuen Aktivitäten dauerhaft attraktive Gewinne erwirtschaften.
Risiko Nummer eins: Sinkende Ölpreise könnten die Gewinnprognosen belasten
Das größte Risiko für die ENI-Aktie bleibt die Abhängigkeit von den internationalen Öl- und Gaspreisen. Ein deutlicher Rückgang der Rohstoffpreise könnte die Gewinne im Fördergeschäft erheblich reduzieren. Besonders relevant ist dies, weil ENI einen großen Teil seiner operativen Ertragskraft aus der Produktion von Öl und Erdgas erzielt. Niedrigere Energiepreise würden sich möglicherweise auch auf die zukünftige Cashflow-Entwicklung und die Spielräume für Ausschüttungen auswirken. Anleger sollten deshalb berücksichtigen, dass die starken Quartalszahlen teilweise von einem günstigen Marktumfeld unterstützt wurden.
Risiko Nummer zwei: Geopolitische Unsicherheiten bleiben erheblich
ENI ist in zahlreichen internationalen Förderregionen tätig. Dazu gehören unter anderem Afrika, Südamerika und Südostasien. Diese breite geografische Präsenz eröffnet Wachstumschancen, bringt jedoch auch politische und regulatorische Risiken mit sich. Veränderungen staatlicher Rahmenbedingungen, regionale Konflikte und mögliche Produktionsunterbrechungen können die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Besonders bei langfristigen Energieprojekten sind stabile rechtliche und wirtschaftliche Bedingungen entscheidend. Für die Bewertung der ENI-Aktie bleibt deshalb nicht nur die Höhe der Fördermengen wichtig, sondern auch deren langfristige Verlässlichkeit.
Risiko Nummer drei: Energiewende und Regulierung verursachen zusätzliche Kosten
Die Transformation des Energiesystems stellt auch für ENI eine langfristige Herausforderung dar. Strengere Klimavorgaben, veränderte Nachfrage nach fossilen Energieträgern und zusätzliche Investitionen in emissionsärmere Technologien können die Wirtschaftlichkeit einzelner Geschäftsbereiche beeinflussen. Gleichzeitig ist nicht garantiert, dass sämtliche Investitionen in erneuerbare Energien und Biokraftstoffe die erwarteten Renditen erzielen. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob ENI die Transformation wirtschaftlich erfolgreich gestaltet, ohne die Profitabilität des Kerngeschäfts zu gefährden.
Warum Kepler Cheuvreux jetzt optimistischer wird
Die Aktienanalyse von Kepler Cheuvreux vom 17. November 2026 setzt ein deutlich positives Signal. Analyst Bertrand Hodée hebt das Rating für ENI von "hold" auf "buy" an und erhöht das Kursziel von 24,50 auf 29,50 Euro. Damit bewertet Kepler Cheuvreux die Perspektiven des Energiekonzerns wesentlich optimistischer als zuvor. Als fundamentale Argumente für eine positive Betrachtung sprechen die starke Öl- und Gasproduktion, die hohe Cashflow-Generierung, die niedrige Verschuldung und die umfangreichen Ausschüttungen. Auch das Wachstum von Plenitude und Enilive erweitert die langfristigen Perspektiven. Diese Faktoren sind eine redaktionelle Einordnung der veröffentlichten Unternehmenszahlen und keine wörtlich belegten Einzelargumente von Bertrand Hodée. Die konkrete Gewichtung innerhalb der Kepler-Cheuvreux-Studie lässt sich ohne vollständigen Originaltext nicht abschließend nachvollziehen.
Fazit: ENI-Aktie mit 17,39 Prozent Kurspotenzial – Kepler Cheuvreux setzt auf weitere Gewinne
Die aktuelle Aktienanalyse von Kepler Cheuvreux vom 17. November 2026 bringt frischen Optimismus für die ENI-Aktie. Analyst Bertrand Hodée erhöht das Kursziel von 24,50 auf 29,50 Euro und stuft das Rating von "hold" auf "buy" hoch. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 25,13 Euro und einem Tagesminus von 1,8 Prozent ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 17,39 Prozent. Die fundamentalen Perspektiven erscheinen angesichts der jüngsten Quartalszahlen solide: ENI verdoppelte sein bereinigtes operatives Ergebnis auf rund sechs Milliarden Euro, steigerte den bereinigten Nettogewinn auf 2,8 Milliarden Euro und erhöhte die Öl- und Gasproduktion deutlich. Gleichzeitig profitiert der Konzern von einer starken Bilanz und hohen operativen Mittelzuflüssen. Die Sonderdividende von 0,46 Euro je Aktie und das auf 3,8 Milliarden Euro erhöhte Aktienrückkaufprogramm unterstreichen die derzeitige Ausschüttungsstärke. Hinzu kommen langfristige Wachstumschancen durch Plenitude und Enilive. Allerdings bleiben erhebliche Risiken bestehen. Sinkende Öl- und Gaspreise, geopolitische Unsicherheiten und die hohen Investitionsanforderungen der Energiewende könnten die zukünftige Ertragskraft belasten. Mit dem Kursziel 29,50 Euro und dem Rating "buy" signalisiert Kepler Cheuvreux dennoch eine positive Einschätzung. Für Anleger lautet die entscheidende Frage: Kann ENI seine außergewöhnlich starke Cashflow-Entwicklung auch bei weniger günstigen Energiepreisen aufrechterhalten? Gelingt dies, könnte die Aktie weiteres Potenzial besitzen. Eine Garantie für das Erreichen des Kursziels ist damit jedoch nicht verbunden.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 18. November 2026
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