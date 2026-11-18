Die aktuelle Aktienanalyse von Kepler Cheuvreux vom 17. November 2026 bringt frischen Optimismus für die ENI-Aktie. Analyst Bertrand Hodée erhöht das Kursziel von 24,50 auf 29,50 Euro und stuft das Rating von "hold" auf "buy" hoch. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 25,13 Euro und einem Tagesminus von 1,8 Prozent ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 17,39 Prozent. Die fundamentalen Perspektiven erscheinen angesichts der jüngsten Quartalszahlen solide: ENI verdoppelte sein bereinigtes operatives Ergebnis auf rund sechs Milliarden Euro, steigerte den bereinigten Nettogewinn auf 2,8 Milliarden Euro und erhöhte die Öl- und Gasproduktion deutlich. Gleichzeitig profitiert der Konzern von einer starken Bilanz und hohen operativen Mittelzuflüssen. Die Sonderdividende von 0,46 Euro je Aktie und das auf 3,8 Milliarden Euro erhöhte Aktienrückkaufprogramm unterstreichen die derzeitige Ausschüttungsstärke. Hinzu kommen langfristige Wachstumschancen durch Plenitude und Enilive. Allerdings bleiben erhebliche Risiken bestehen. Sinkende Öl- und Gaspreise, geopolitische Unsicherheiten und die hohen Investitionsanforderungen der Energiewende könnten die zukünftige Ertragskraft belasten. Mit dem Kursziel 29,50 Euro und dem Rating "buy" signalisiert Kepler Cheuvreux dennoch eine positive Einschätzung. Für Anleger lautet die entscheidende Frage: Kann ENI seine außergewöhnlich starke Cashflow-Entwicklung auch bei weniger günstigen Energiepreisen aufrechterhalten? Gelingt dies, könnte die Aktie weiteres Potenzial besitzen. Eine Garantie für das Erreichen des Kursziels ist damit jedoch nicht verbunden.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 18. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.