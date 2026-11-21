Höhere Verkaufspreise für Öl- und Gasprodukte sowie eine deutliche Produktionssteigerung und eine erheblich verbesserte Raffineriemarge hätten bei ENI einen massiven Gewinnsprung mit sich gebracht. Den Aktionären würden höhere Gewinnausschüttungen winken. Auf Jahressicht drohe jedoch Ungemach: Das globale Angebotsdefizit habe mittlerweile beseitigt werden können, weshalb die RBI drastische Ölpreisspitzen in nächster Zeit für unwahrscheinlich halte. Vielmehr dürften im Jahresverlauf 2027 ein strukturelles Überangebot auf dem globalen Ölmarkt in den Fokus rücken und damit die Preise wieder deutlich fallen. Dies sollte auch zu einer flachen oder rückläufigen Ergebnisentwicklung bei den Energieunternehmen führen. Im Aktienkurs von Energieunternehmen sollte dies schon im Vorfeld vorweggenommen werden, weshalb die RBI ihre Empfehlung für die ENI-Aktie trotz der aktuell noch hervorragenden Gewinnentwicklung von "kaufen" auf "verkaufen" zurückstufe. Das Kursziel von EUR 22 (zuvor: EUR 27) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensusschätzungen. Die Performance-Erwartung berücksichtige auch die Dividendenrendite, so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.11.2026)