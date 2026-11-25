Hat Engie die Prognose angehoben?

Engie erwartet 2026 nun das obere Ende der bestehenden Spannen für EBIT und wiederkehrenden Nettogewinn.

Was ist UK Power Networks?

Ein britischer Stromnetzbetreiber, den Engie im Frühjahr 2026 übernommen hat. Seit Mai trug er fast eine halbe Milliarde Euro zum Ergebnis bei.

Wo liegt das größte Risiko?

Im ungeklärten belgischen Atomgeschäft sowie in der Abhängigkeit von Energiepreisen und Regulierung.