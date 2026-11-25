Der Auslöser kam vom Rohstoffmarkt. Silber startete schwach und fiel zeitweise auf rund 38 US-Dollar je Unze. Im Tagesverlauf drehte der Preis und erreichte am späten Nachmittag wieder etwa 41 Dollar. Für Silberproduzenten bedeutete das Entwarnung nach verlustreichen Tagen. Der Materialsektor führte den S&P/TSX Composite an, der einen Einbruch von mehr als 700 Punkten in ein Plus verwandelte.