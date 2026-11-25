Die Silberwerte führen die Gewinnerliste in Toronto an, und ein bekannter Name ist dabei: Die Endeavour Silver Aktie (ISIN: CA29258Y1034, WKN: A0DJ0N, Handelssymbol Toronto: EDR, deutsches Handelssymbol: EJD, US-Handelssymbol: EXK) gehört mit einem Plus von 5,20 Prozent zu den S&P/TSX Composite Gewinnern am Mittwoch. Der Kurs steigt um 0,43 Dollar auf 8,70 kanadische Dollar.
Endeavour Silver Aktie: S&P/TSX Composite Gewinner – Cashflow mehr als verdoppelt, Kurs zieht 5 Prozent an
Die Endeavour Silver Aktie steigt in Toronto um 5,20 Prozent auf 8,70 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Composite Gewinnern des Tages. Der Silberproduzent mit Minen in Mexiko profitiert von der Erholung des Silberpreises. Die neue Mine Terronera lässt die Mittelzuflüsse kräftig steigen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Silber dreht nach oben: was den S&P/TSX Composite Gewinner antreibt
Der Auslöser kam vom Rohstoffmarkt. Silber startete schwach und fiel zeitweise auf rund 38 US-Dollar je Unze. Im Tagesverlauf drehte der Preis und erreichte am späten Nachmittag wieder etwa 41 Dollar. Für Silberproduzenten bedeutete das Entwarnung nach verlustreichen Tagen. Der Materialsektor führte den S&P/TSX Composite an, der einen Einbruch von mehr als 700 Punkten in ein Plus verwandelte.
Hebel auf Silber
Jeder Dollar mehr beim Silberpreis erhöht die Marge des Produzenten überproportional.
Terronera liefert
Die neue Mine in Mexiko trägt inzwischen spürbar zu Umsatz und Cashflow bei.
Nächstes Großprojekt
Mit Pitarrilla verfügt das Unternehmen über eines der größten unerschlossenen Silbervorkommen.
Einordnung
Vom Sorgenkind zum Cashflow-Lieferanten
Die Zahlen des dritten Quartals zeigen den Wandel. Der Umsatz stieg um 29 Prozent auf 184,5 Millionen US-Dollar, der operative Cashflow der Minen legte um 139 Prozent zu. Vorstandschef Dan Dickson hat mit Terronera ein lange verzögertes Projekt in Betrieb gebracht. Das verschafft dem Unternehmen finanziellen Spielraum. Gegenwind kommt vom Markt: Edelmetalle haben 2026 deutlich verloren.
Häufige Fragen zur Endeavour Silver Aktie
Warum ist die Endeavour Silver Aktie S&P/TSX Composite Gewinner?
Die Aktie stieg um 5,20 Prozent auf 8,70 kanadische Dollar. Auslöser war die Erholung des Silberpreises im Tagesverlauf.
Wie liefen die jüngsten Zahlen?
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 29 Prozent auf 184,5 Millionen US-Dollar, der operative Minen-Cashflow um 139 Prozent.
Wo fördert Endeavour Silver?
Vor allem in Mexiko, unter anderem in der neuen Mine Terronera.
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