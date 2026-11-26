Der Gold-Future steigt um 0,82 Prozent auf 3.564,80 Dollar je Unze, Silber um 2,56 Prozent. In London legen die Bergbauwerte geschlossen zu und führen den Markt an; der FTSE 100 liegt rund 1,4 Prozent im Plus. Nach den Verlusten der Vortage greifen Anleger bei den am stärksten gefallenen Goldaktien wieder zu.

Endeavour Mining gehört dazu. Seit den Quartalszahlen vom 12. November hat die Aktie deutlich verloren: Damals fiel sie an einem Tag um 8,5 Prozent auf 3.778 Pence, bis Mittwoch ging es weiter bis auf 3.151 Pence.