Vom Tief direkt in die Gewinnerliste: Die Endeavour-Mining-Aktie (ISIN: GB00BL6K5J42, WKN: A3CSCF, Symbol London: EDV, Symbol Deutschland: 6E2, US-Symbol: EDVMF) gewinnt am Donnerstagvormittag 4,38 Prozent auf 3.274 Pence und gehört zu den FTSE 350 Gewinnern. Am Mittwoch hatte sie mit 3.151 Pence ein neues Zwölfmonatstief markiert.
Endeavour-Mining-Aktie FTSE 350 Gewinner: Vom Jahrestief nach oben – Gold gibt dem Westafrika-Förderer Luft
Die Endeavour-Mining-Aktie steigt am Donnerstagvormittag um 4,4 Prozent und zählt zu den FTSE 350 Gewinnern. Erst am Mittwoch war sie auf den tiefsten Stand seit zwölf Monaten gefallen. Der Goldpreis dreht – die Probleme in der Mine Mana bleiben.
FTSE 350 Gewinner Endeavour Mining
Warum die Endeavour-Mining-Aktie steigt: Gold und Silber fangen sich
Vom Unternehmen selbst kommt am Donnerstag nichts Neues. Den Kurs bewegt der Goldpreis.
Der Gold-Future steigt um 0,82 Prozent auf 3.564,80 Dollar je Unze, Silber um 2,56 Prozent. In London legen die Bergbauwerte geschlossen zu und führen den Markt an; der FTSE 100 liegt rund 1,4 Prozent im Plus. Nach den Verlusten der Vortage greifen Anleger bei den am stärksten gefallenen Goldaktien wieder zu.
Endeavour Mining gehört dazu. Seit den Quartalszahlen vom 12. November hat die Aktie deutlich verloren: Damals fiel sie an einem Tag um 8,5 Prozent auf 3.778 Pence, bis Mittwoch ging es weiter bis auf 3.151 Pence.
Hintergrund
Das Unternehmen: Goldförderung in Senegal, Côte d'Ivoire und Burkina Faso
Endeavour Mining ist der größte Goldförderer Westafrikas und im FTSE 100 notiert. Das Unternehmen gibt einen großen Teil seines Mittelzuflusses an die Aktionäre weiter: Bis Anfang November flossen 2026 rund 312 Millionen Dollar über Dividenden und Aktienrückkäufe.
Goldpreis
In den ersten neun Monaten erzielte Endeavour im Schnitt 4.477 Dollar je Unze. Der aktuelle Preis liegt gut 900 Dollar darunter.
Mana
Wie schnell die Mine in Burkina Faso wieder planmäßig läuft, ist die wichtigste operative Frage.
Rückkäufe
Das Unternehmen kauft laufend eigene Aktien, zuletzt etwa am 19. November gut 116.000 Stück.
Länderrisiko
Die Minen liegen in politisch teils instabilen Staaten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Endeavour Mining plc
- Geschäft
- Goldförderer in Westafrika
- ISIN
- GB00BL6K5J42
- WKN
- A3CSCF
- Symbol London / Deutschland
- EDV / 6E2
- US-Symbol
- EDVMF
- Kurs London
- 3.274 Pence (+4,38 %)
- Zwölfmonatstief
- 3.151 Pence (25. November 2026)
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ
Häufige Fragen zur Endeavour-Mining-Aktie
Warum ist die Endeavour-Mining-Aktie heute FTSE 350 Gewinner?
Weil Gold und Silber steigen und die Bergbauwerte in London geschlossen zulegen. Die Aktie kommt von einem Zwölfmonatstief.
Warum war die Aktie zuvor gefallen?
Nach den Quartalszahlen vom 12. November: Der Umsatz lag unter den Erwartungen, in der Mine Mana gab es Störungen, und der Goldpreis gab nach.
Wo fördert Endeavour Mining?
In Senegal, Côte d'Ivoire und Burkina Faso.
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