Empire mit Sitz in Stellarton in Nova Scotia ist über die Tochter Sobeys einer der größten Lebensmittelhändler Kanadas. Zum Konzern gehören Ketten wie Safeway und FreshCo. Geführt wird das Unternehmen von Pierre St-Laurent. Das Geschäft gilt als wenig konjunkturabhängig, die Margen sind aber dünn. An starken Börsentagen für zyklische Werte bleiben solche Aktien oft zurück.