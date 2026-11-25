Lebensmittel braucht jeder, die Aktie heute kaum jemand: Die Empire Company Aktie (ISIN: CA2918434077, Handelssymbol Toronto: EMP.A, deutsches Handelssymbol: C15, US-Handelssymbol: EMLAF) zählt mit einem Minus von 1,74 Prozent zu den S&P/TSX Composite Verlierern des Tages. Der Schlusskurs: 52,06 kanadische Dollar, 0,92 Dollar weniger als am Vortag.
Empire Company Aktie: S&P/TSX Composite Verlierer – Sobeys-Mutter gerät vor den Quartalszahlen unter Druck
Die Empire Company Aktie gibt in Toronto 1,74 Prozent auf 52,06 kanadische Dollar nach und gehört zu den S&P/TSX Composite Verlierern des Tages. Der Mutterkonzern der Supermarktkette Sobeys gilt als defensiver Wert. Genau solche Titel waren am Mittwoch nicht gefragt.
Die Gründe für den Kursverlust
Raus aus Defensivem: was den S&P/TSX Composite Verlierer trifft
Eine Unternehmensmeldung lag am Mittwoch nicht vor. Der Kursrückgang passt zum Tagesverlauf in Toronto: Nach einem schwachen Start drehte der Index ins Plus, getragen von Gold-, Silber- und Kupferwerten. Kapital floss aus defensiven Branchen wie dem Lebensmittelhandel ab. Zudem rückt der nächste Quartalsbericht näher. Im Vorjahr hatte Empire seine Zahlen für das zweite Geschäftsquartal Mitte Dezember vorgelegt.
Sektorrotation
Rohstoffaktien führten die Gewinnerliste an. Basiskonsumwerte dienten als Geldquelle.
Inflation
Hartnäckige Teuerung belastet die Kaufkraft und verschärft den Preiswettbewerb im Handel.
Zahlen voraus
Vor Quartalsberichten halten sich viele Anleger zurück.
Einordnung
Ein Handelsriese mit regionaler Stärke
Empire mit Sitz in Stellarton in Nova Scotia ist über die Tochter Sobeys einer der größten Lebensmittelhändler Kanadas. Zum Konzern gehören Ketten wie Safeway und FreshCo. Geführt wird das Unternehmen von Pierre St-Laurent. Das Geschäft gilt als wenig konjunkturabhängig, die Margen sind aber dünn. An starken Börsentagen für zyklische Werte bleiben solche Aktien oft zurück.
Häufige Fragen zur Empire Company Aktie
Warum ist die Empire Company Aktie S&P/TSX Composite Verlierer?
Die Aktie fiel um 1,74 Prozent auf 52,06 kanadische Dollar. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, Anleger schichteten aus defensiven Titeln in Rohstoffwerte um.
Was gehört zu Empire Company?
Der Konzern ist Mutter der Supermarktkette Sobeys und betreibt weitere Ketten wie Safeway und FreshCo.
Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?
In Toronto unter EMP.A, in Deutschland unter C15.
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