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Emerson steigert Umsatz im vierten Geschäftsquartal um 7 Prozent auf 5,20 Mrd. USD

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 13:05 4 Min. Emerson

Emerson hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 den Umsatz um 7 Prozent gesteigert. Das bereinigte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg um 15 Prozent.

Umsatz, +7 % 5,20 Mrd. USD Nettoergebnis, Stammaktionären zurechenbar, +22,2 % 744 Mio. USD Verwässertes Ergebnis je Stammaktie 1,33 USD Verwässertes Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen, +24 % 1,33 USD Der Industriekonzern Emerson hat am 4. November 2026 Zahlen für das vierte Quartal seines Geschäftsjahres 2026 vorgelegt, das vom Kalenderjahr abweicht und am 30. September 2026 endete. Der Umsatz stieg im Vergleich zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 um 7 Prozent auf 5,20 Mrd. USD, nach 4,86 Mrd. USD. Der zugrunde liegende Umsatz ohne Währungseffekte sowie wesentliche Akquisitionen und Veräußerungen legte nach Unternehmensangaben ebenfalls um 7 Prozent zu. Das den Stammaktionären zurechenbare Nettoergebnis erhöhte sich um 22,2 Prozent auf 744 Mio. USD, nach 609 Mio. USD im Vorjahresquartal. In die Ergebnisse flossen mehrere Sondereffekte ein: Die Marktbewertungsanpassung bei Pensions- und sonstigen Ruhestandsplänen brachte im Berichtsquartal einen Ertrag von 2 Mio. USD vor Steuern, im Vorjahresquartal hatte sie mit 34 Mio. USD belastet. Die Kosten im Zusammenhang mit Akquisitionen und Veräußerungen beliefen sich auf 32 Mio. USD, nach 45 Mio. USD im Vorjahresquartal. EMR EMR — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Das Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen vor Steuern stieg um 31,2 Prozent auf 997 Mio. USD, nach 760 Mio. USD. Das verwässerte Ergebnis je Stammaktie lag bei 1,33 USD, nach 1,08 USD im Vorjahresquartal. Das verwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen erreichte ebenfalls diesen Wert, nach 1,07 USD, ein Plus von 24 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen erhöhte sich um 15 Prozent auf 1,86 USD, nach 1,62 USD. Im Berichtsquartal bereinigte Emerson dieses Ergebnis um Zollerstattungen (IEEPA) abzüglich einer Spende an eine gemeinnützige Stiftung in Höhe von 9 Mio. USD vor Steuern beziehungsweise 0,01 USD je Aktie; im Vorjahresquartal gab es diesen Posten nicht. Diskrete Steuereffekte belasteten das Ergebnis je Aktie im Berichtsquartal mit 0,02 USD, während sie im Vorjahresquartal in gleicher Höhe positiv gewirkt hatten. In den Segmenten entwickelten sich die Umsätze unterschiedlich. Die Segmentgruppe Intelligent Devices steigerte ihren Umsatz um 5 Prozent auf 2,92 Mrd. USD, nach 2,79 Mrd. USD. Die Segmentgruppe Software & Systems legte um 14 Prozent auf 1,71 Mrd. USD zu, nach 1,51 Mrd. USD. Im Segment Safety & Productivity stieg der Umsatz um 2 Prozent auf 573 Mio. USD, nach 563 Mio. USD. Die zugrunde liegenden Auftragseingänge erhöhten sich im vierten Quartal nach Angaben von Emerson um 14 Prozent, gestützt durch außergewöhnliche langzyklische Projektaktivität in den Wachstumsbranchen. Die Vorsteuermarge verbesserte sich um 3,6 Prozentpunkte auf 19,2 Prozent, nach 15,6 Prozent im Vorjahresquartal. Das bereinigte Segment-EBITA insgesamt stieg um 13,4 Prozent auf 1,51 Mrd. USD, nach 1,33 Mrd. USD. Der operative Cashflow erhöhte sich um 6 Prozent auf 1,08 Mrd. USD, nach 1,01 Mrd. USD. Der bereinigte Free Cashflow wuchs um 9 Prozent auf 916 Mio. USD, nach 843 Mio. USD. Die Investitionsausgaben beliefen sich auf 159 Mio. USD, nach 168 Mio. USD im Vorjahresquartal. Für das kommende Geschäftsjahr hat Emerson erstmals eine Prognose für das Ergebnis je Aktie vorgelegt. Für das erste Quartal erwartet das Unternehmen ein GAAP-Ergebnis je Aktie von 1,19 bis 1,23 USD und für das gesamte Geschäftsjahr rund 5,70 USD. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll im ersten Quartal bei 1,58 bis 1,62 USD und im Gesamtjahr bei rund 7,25 USD liegen. Beim Umsatz rechnet Emerson sowohl für das erste Quartal als auch für das gesamte kommende Geschäftsjahr mit einem Wachstum von jeweils rund 5 Prozent. Den operativen Cashflow erwartet das Unternehmen im kommenden Geschäftsjahr bei 4,3 bis 4,4 Mrd. USD, den Free Cashflow bei 3,8 bis 3,9 Mrd. USD. Zudem erhöht Emerson die Quartalsdividende nach eigenen Angaben um 7 Prozent auf 0,595 USD je Stammaktie. Die Zahlen im Überblick Kennzahl Q4 GJ 2026 Q4 GJ 2025 Veränderung Umsatz 5,20 Mrd. USD 4,86 Mrd. USD +7 % Nettoergebnis, Stammaktionären zurechenbar 744 Mio. USD 609 Mio. USD +22,2 % Verwässertes Ergebnis je Stammaktie 1,33 USD 1,08 USD – Verwässertes Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen 1,33 USD 1,07 USD +24 % Bereinigtes Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen 1,86 USD 1,62 USD +15 % Bereinigtes Segment-EBITA gesamt 1,51 Mrd. USD 1,33 Mrd. USD +13,4 % Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen vor Steuern 997 Mio. USD 760 Mio. USD +31,2 % Umsatz Segmentgruppe Intelligent Devices 2,92 Mrd. USD 2,79 Mrd. USD +5 % Umsatz Segmentgruppe Software & Systems 1,71 Mrd. USD 1,51 Mrd. USD +14 % Umsatz Segment Safety & Productivity 573 Mio. USD 563 Mio. USD +2 % Vorsteuermarge 19,2 % 15,6 % +3,6 Pp. Operativer Cashflow 1,08 Mrd. USD 1,01 Mrd. USD +6 % Free Cashflow (bereinigt) 916 Mio. USD 843 Mio. USD +9 % Investitionsausgaben -159 Mio. USD -168 Mio. USD – Quelle : Emerson, Mitteilung vom 4. November 2026 (SEC-Formular 8-K) Hinweis KI-generiert aus der Mitteilung von Emerson. Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

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