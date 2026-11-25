Die 100-Euro-Marke ist längst Geschichte. Die Elmos Semiconductor Aktie fällt am Mittwoch um 6,90 Prozent auf 93,10 Euro (Stand 17:47 Uhr, comdirect) und zählt zu den drei größten TecDAX Verlierern. Seit dem Montagsschluss hat der Dortmunder Chipentwickler rund 13 Prozent an Wert verloren.
Elmos Semiconductor Aktie: TecDAX Verlierer – fast sieben Prozent Minus, das Jahrestief rückt gefährlich nah
Die Elmos Semiconductor Aktie verliert am Mittwoch 6,90 Prozent auf 93,10 Euro und ist TecDAX Verlierer. Der Autochip-Spezialist fällt mit dem Sektor, obwohl Autowerte an der Börse gefragt sind.
Warum fällt die Elmos Semiconductor Aktie heute?
Der Mittwoch hielt für Elmos eine bittere Ironie bereit. Autowerte waren die Gewinner des Tages: VW und BMW führten den DAX an, auch Zulieferer wie Schaeffler legten zu. Elmos verdient sein Geld vor allem mit Chips für Autos und hätte davon profitieren können. Stattdessen wurde die Elmos Semiconductor Aktie als Halbleiterwert verkauft.
Der Chipsektor erlebte den zweiten schweren Tag in Folge. SK Hynix verlor in Seoul rund 11 Prozent, Infineon fiel auf den tiefsten Stand seit April. Laut dpa-AFX fanden sich Elmos, Siltronic und SUSS MicroTec geschlossen am Ende des MDax wieder. Anleger zweifeln daran, dass sich die Milliarden für KI-Rechenzentren schnell genug auszahlen, und trennen sich in solchen Phasen von allem, was nach Halbleiter klingt.
Dazu kommt die Handelspolitik. Die US-Regierung will Ergebnisse einer Untersuchung zu industriellen Überkapazitäten bei 16 Handelspartnern vorlegen, darunter China und die EU. Neue Zölle würden die Lieferketten der Chipbranche direkt treffen.
Der Kurs und das Geschäft laufen auseinander
Am Geschäft liegt es nicht. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 18,4 Prozent auf 166,7 Millionen Euro, das operative EBIT stieg um 29,2 Prozent auf 41,0 Millionen Euro. Die Jahresprognose hat Elmos bestätigt.
Der Kurs erzählt eine andere Geschichte. Vom 52-Wochen-Hoch bei 206 Euro hat sich die Elmos Semiconductor Aktie mehr als halbiert. Bis zum 52-Wochen-Tief bei 87,30 Euro fehlen vom aktuellen Niveau weniger als 7 Prozent. Fällt diese Marke, fehlt die letzte Haltelinie aus den vergangenen zwölf Monaten.
Was jetzt für die Elmos Semiconductor Aktie zählt
Das 52-Wochen-Tief
Die Zone um 87 Euro ist die Marke, an der sich entscheidet, ob Käufer zurückkommen.
Entkopplung vom KI-Thema
Elmos hängt an der Autokonjunktur, nicht an Rechenzentren. Setzt sich diese Sicht durch, kann sich der Kurs vom Sektor lösen.
Zollpolitik
Details aus Washington sind der nächste mögliche Auslöser in beide Richtungen.
Stammdaten
Elmos Semiconductor SE: ISIN DE0005677108, WKN 567710, Handelssymbol ELG, US-Handelssymbol ELTTF (OTC)
Kurs: 93,10 Euro, minus 6,90 Prozent (Stand 17:47 Uhr, comdirect)
Weitere genannte Unternehmen:
Volkswagen AG (Vz.): ISIN DE0007664039, WKN 766403, Handelssymbol VOW3, US-Handelssymbol VWAPY (OTC)
BMW AG: ISIN DE0005190003, WKN 519000, Handelssymbol BMW, US-Handelssymbol BMWYY (OTC)
Schaeffler AG: ISIN DE000SHA0100, WKN SHA010, Handelssymbol SHA0
Infineon Technologies AG: ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, US-Handelssymbol IFNNY (OTC)
Siltronic AG: ISIN DE000WAF3001, WKN WAF300, Handelssymbol WAF, US-Handelssymbol SSLLF (OTC)
SUSS MicroTec SE: ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023, Handelssymbol SMHN, US-Handelssymbol SESMF (OTC)
SK Hynix: ISIN KR7000660001, Handelsplatz Seoul (000660)
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