Der Mittwoch hielt für Elmos eine bittere Ironie bereit. Autowerte waren die Gewinner des Tages: VW und BMW führten den DAX an, auch Zulieferer wie Schaeffler legten zu. Elmos verdient sein Geld vor allem mit Chips für Autos und hätte davon profitieren können. Stattdessen wurde die Elmos Semiconductor Aktie als Halbleiterwert verkauft.

Der Chipsektor erlebte den zweiten schweren Tag in Folge. SK Hynix verlor in Seoul rund 11 Prozent, Infineon fiel auf den tiefsten Stand seit April. Laut dpa-AFX fanden sich Elmos, Siltronic und SUSS MicroTec geschlossen am Ende des MDax wieder. Anleger zweifeln daran, dass sich die Milliarden für KI-Rechenzentren schnell genug auszahlen, und trennen sich in solchen Phasen von allem, was nach Halbleiter klingt.

Dazu kommt die Handelspolitik. Die US-Regierung will Ergebnisse einer Untersuchung zu industriellen Überkapazitäten bei 16 Handelspartnern vorlegen, darunter China und die EU. Neue Zölle würden die Lieferketten der Chipbranche direkt treffen.