Mit dem Unternehmen selbst hat der Kursrutsch wenig zu tun. Die Elmos Semiconductor Aktie wird mit dem gesamten Halbleitersektor verkauft. Am Dienstag verlor sie rund 6 Prozent, als die Erholungsrally nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang in sich zusammenfiel. Über Nacht folgten schwache Vorgaben: Nasdaq 100 minus 2 Prozent, der koreanische Kospi minus 6 Prozent.

Für Elmos kommt ein zweites Thema hinzu. Das Unternehmen entwickelt Halbleiter vor allem für die Autoindustrie, etwa für Lichtsteuerung, Sensorik und Motoren. Berichte über neue US-Zollpläne gegen China und Dutzende weitere Länder treffen damit gleich zwei empfindliche Stellen: die Chipbranche und die Autobauer, die ihre Kunden sind.