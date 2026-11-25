Am Montag zurückerobert, am Mittwoch wieder verloren: Die Elmos Semiconductor Aktie fällt am Morgen um 2,80 Prozent auf 97,20 Euro (frühe Indikation, onvista) und gehört zu den größten TecDAX Verlierern. Damit notiert der Dortmunder Chipentwickler erneut unter der Marke von 100 Euro.
Elmos Semiconductor Aktie: TecDAX Verlierer – die 100-Euro-Marke fällt schon wieder
Die Elmos Semiconductor Aktie verliert am Mittwochmorgen 2,80 Prozent auf 97,20 Euro und ist TecDAX Verlierer. Der Autochip-Spezialist rutscht trotz Rekordmarge erneut unter die runde Marke.
Warum fällt die Elmos Semiconductor Aktie heute?
Mit dem Unternehmen selbst hat der Kursrutsch wenig zu tun. Die Elmos Semiconductor Aktie wird mit dem gesamten Halbleitersektor verkauft. Am Dienstag verlor sie rund 6 Prozent, als die Erholungsrally nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang in sich zusammenfiel. Über Nacht folgten schwache Vorgaben: Nasdaq 100 minus 2 Prozent, der koreanische Kospi minus 6 Prozent.
Für Elmos kommt ein zweites Thema hinzu. Das Unternehmen entwickelt Halbleiter vor allem für die Autoindustrie, etwa für Lichtsteuerung, Sensorik und Motoren. Berichte über neue US-Zollpläne gegen China und Dutzende weitere Länder treffen damit gleich zwei empfindliche Stellen: die Chipbranche und die Autobauer, die ihre Kunden sind.
Starke Zahlen, schwacher Kurs
Der Kontrast zum operativen Geschäft ist groß. Im dritten Quartal steigerte Elmos den Umsatz um 18,4 Prozent auf 166,7 Millionen Euro, das operative EBIT legte um 29,2 Prozent auf 41,0 Millionen Euro zu. Die Jahresprognose hat das Unternehmen bestätigt.
An der Börse zählt das derzeit wenig. Vom 52-Wochen-Hoch bei 206 Euro hat sich die Elmos Semiconductor Aktie mehr als halbiert. Am Freitag fiel sie im Ausverkauf erstmals kurz unter 100 Euro, am Montag gelang der Sprung zurück auf 107 Euro. Zwei Handelstage später ist dieser Gewinn wieder aufgezehrt.
Was jetzt für die Elmos Semiconductor Aktie zählt
Die 100-Euro-Marke
Runde Marken wirken psychologisch. Eine schnelle Rückkehr darüber wäre ein erstes Signal der Stabilisierung.
Autokonjunktur
Abrufe der Autobauer bestimmen das Geschäft stärker als der KI-Zyklus.
Handelspolitik
Konkrete Zollbeschlüsse aus Washington wären für die Lieferketten der Branche relevant.
Stammdaten
Elmos Semiconductor SE: ISIN DE0005677108, WKN 567710, Handelssymbol ELG, US-Handelssymbol ELTTF (OTC)
Kurs: 97,20 Euro, minus 2,80 Prozent (frühe Indikation, onvista)
Weitere genannte Unternehmen:
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
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