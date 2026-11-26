Gegenwehr aus Leverkusen: Die Elmos Semiconductor Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 3,54 Prozent auf 96,50 Euro (Stand 09:10 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Am Mittwoch hatte der Spezialist für Autochips 6,90 Prozent verloren und bei 93,20 Euro geschlossen.
Elmos Semiconductor Aktie: TecDAX Gewinner – Autochip-Spezialist stemmt sich gegen den Absturz unter 100 Euro
Die Elmos Semiconductor Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 3,54 Prozent auf 96,50 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Nach knapp 7 Prozent Verlust am Mittwoch setzt die Gegenbewegung ein. Die dreistellige Marke bleibt außer Reichweite.
Warum steigt die Elmos Semiconductor Aktie heute?
Elmos hat keine eigene Nachricht veröffentlicht. Der Kurs steigt, weil der gesamte Chipsektor dreht. An der Wall Street hatte der Halbleiterindex SOX am Mittwoch im Verlauf mehr als 8 Prozent verloren und das Minus bis zum Schluss deutlich eingegrenzt. Der Nasdaq 100 beendete den Tag nur 0,64 Prozent schwächer, nachdem er zeitweise knapp 5 Prozent im Minus gelegen hatte.
Am Donnerstag folgten Asiens Börsen mit Gewinnen. Der DAX eröffnete rund 2 Prozent höher, der europäische Technologieindex Stoxx Europe 600 Technology gewinnt 2,5 Prozent. Im TecDAX stehen sechs Halbleiterwerte unter den zehn größten Gewinnern.
Mitgefangen im KI-Ausverkauf
Elmos ist ein Sonderfall in dieser Woche. Das Unternehmen entwickelt Halbleiter für die Autoindustrie, etwa für Lichtsteuerung, Sensorik und Motoransteuerung. Mit Rechenzentren und KI-Beschleunigern hat das Geschäft wenig zu tun. Trotzdem wurde die Aktie am Dienstag und Mittwoch mit dem Sektor verkauft. Am Mittwoch fiel sie sogar, obwohl Autowerte an der Börse gefragt waren.
Der Befund ist typisch für Phasen von Marktstress. Anleger trennen sich dann von ganzen Branchen, oft über Indexprodukte, und unterscheiden nicht nach Geschäftsmodell. Entsprechend pauschal fällt heute auch die Gegenbewegung aus.
Was jetzt für die Elmos Semiconductor Aktie zählt
Die Marke von 100 Euro
Sie ging am Mittwoch verloren. Erst eine Rückkehr darüber würde das Chartbild aufhellen.
Der Mittwochsschluss
Bei 93,20 Euro liegt das Tief der Bewegung. Ein Rückfall darunter würde die Erholung entwerten.
Die Autokonjunktur
Für Elmos zählen Bestellungen der Autozulieferer mehr als jede KI-Schlagzeile.
Stammdaten
Elmos Semiconductor SE: ISIN DE0005677108, WKN 567710, Handelssymbol ELG, US-Handelssymbol ELTTF (OTC)
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