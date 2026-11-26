Elmos hat keine eigene Nachricht veröffentlicht. Der Kurs steigt, weil der gesamte Chipsektor dreht. An der Wall Street hatte der Halbleiterindex SOX am Mittwoch im Verlauf mehr als 8 Prozent verloren und das Minus bis zum Schluss deutlich eingegrenzt. Der Nasdaq 100 beendete den Tag nur 0,64 Prozent schwächer, nachdem er zeitweise knapp 5 Prozent im Minus gelegen hatte.

Am Donnerstag folgten Asiens Börsen mit Gewinnen. Der DAX eröffnete rund 2 Prozent höher, der europäische Technologieindex Stoxx Europe 600 Technology gewinnt 2,5 Prozent. Im TecDAX stehen sechs Halbleiterwerte unter den zehn größten Gewinnern.