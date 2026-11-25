Elmos Semiconductor Aktie: Von 100 auf 93 Euro an einem Tag – der Autochip-Spezialist wird zum MDAX Verlierer, trotz Umsatzsprung

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 17:58 2 Min.

Die Elmos Semiconductor Aktie fällt am Mittwoch um 6,90 Prozent auf 93,10 Euro und zählt am Abend zu den größten MDAX Verlierern. Am Morgen lag das Minus noch bei 2,6 Prozent. Das Geschäft läuft gut, doch der Chip-Ausverkauf kennt keine Ausnahmen.

Bild: Elmos Semiconductor SE

Am Dienstagabend kostete die Elmos Semiconductor Aktie noch rund 100 Euro. Am Mittwochabend sind es 93,10 Euro, ein Minus von 6,90 Prozent. Der Halbleiterhersteller aus Dortmund gehört damit zu den größten MDAX Verlierern des Tages. Am Morgen hatte das Minus noch bei 2,6 Prozent gelegen. Kurs der Elmos Semiconductor Aktie am Abend 93,10 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -6,90 % Umsatzplus im dritten Quartal +18,4 % Quelle : Kursliste 25.11.2026, 17:48 Uhr; Elmos; eigene Rechnung Der Auslöser Warum die Elmos Semiconductor Aktie als MDAX Verlierer fällt Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Laut dpa-AFX dominierten im Technologiesektor die Verkäufer. Elmos, Siltronic und SUSS MicroTec sammelten sich am Ende des MDAX, der größere Konkurrent Infineon fiel im DAX auf ein Tief seit April. Die Erholung vom Wochenstart ist damit vollständig verpufft. Dass auch ein Autochip-Spezialist so stark fällt, zeigt die Breite des Ausverkaufs. Elmos liefert vor allem Chips für Sensorik und Steuerung in Fahrzeugen und ist nur mittelbar vom KI-Boom abhängig. Anleger verkaufen derzeit trotzdem quer durch die Branche. Die Gegenstimmen Das Geschäft wächst kräftig Operativ liefert Elmos. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 18,4 Prozent. Der Kurs hat sich damit vom Geschäftsverlauf gelöst. Für Anleger stellt sich die Frage, ob die Marke von 90 Euro als nächste Unterstützung hält. Was für die Elmos Semiconductor Aktie sprechen könnte Umsatz im dritten Quartal plus 18,4 Prozent

Keine negative Unternehmensmeldung

Weniger direkt vom KI-Zyklus abhängig Was Anleger bedenken sollten Marke von 100 Euro deutlich verloren

Ausverkauf erfasst den ganzen Chipsektor

Autoindustrie bleibt schwach Einordnung der Redaktion: Die Elmos Semiconductor Aktie fällt nicht wegen eigener Schwäche, sondern weil Anleger Halbleiterwerte pauschal verkaufen. Das Wachstum im Quartal bleibt davon unberührt. FAQ Häufige Fragen zur Elmos Semiconductor Aktie Warum fällt die Elmos Semiconductor Aktie heute?

Es gibt keine eigene Nachricht. Der Ausverkauf im Chipsektor zieht die Aktie mit. Wie lief das Geschäft von Elmos zuletzt?

Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 18,4 Prozent. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Elmos Semiconductor Aktie?

ISIN DE0005677108, WKN 567710. Handelssymbol an deutschen Börsen: ELG. US-Handelssymbol: ELTTF. Fazit zur Elmos Semiconductor Aktie Die Elmos Semiconductor Aktie verliert als MDAX Verlierer fast 7 Prozent und fällt deutlich unter 100 Euro. Der Umsatzsprung im Quartal spielt an diesem Tag keine Rolle.

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