Die Elmos Semiconductor Aktie holt einen Teil ihrer Verluste zurück. Um 9:11 Uhr notiert das Papier des Dortmunder Halbleiterherstellers bei 96,80 Euro, ein Plus von 3,60 Euro oder 3,86 Prozent. Damit zählt Elmos zu den größten MDAX Gewinnern am Morgen. Am Mittwoch war die Aktie noch um fast 7 Prozent eingebrochen.
Elmos Semiconductor Aktie: Comeback-Versuch Richtung 100 Euro – der Autochip-Spezialist ist MDAX Gewinner nach dem Ausverkauf
Die Elmos Semiconductor Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 3,86 Prozent auf 96,80 Euro und gehört zu den größten MDAX Gewinnern. Nach dem Absturz vom Mittwoch kehren Käufer in den Chipsektor zurück. Die Marke von 100 Euro rückt wieder näher.
Der Auslöser
Warum die Elmos Semiconductor Aktie als MDAX Gewinner steigt
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Elmos profitiert von der Wende im Chipsektor. Der Nasdaq 100 hatte am Mittwochabend ein Minus von fast 5 Prozent auf 0,6 Prozent reduziert. In Europa stieg der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology zum Handelsstart laut dpa-AFX um 2,5 Prozent, nachdem er am Vortag auf ein Tief seit April gefallen war. Auch Infineon, der größere Konkurrent im Autochip-Geschäft, war laut Reuters gefragt.
Die Fundamentaldaten
Das Geschäft wächst kräftig
Operativ hatte Elmos zuletzt überzeugt. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 18,4 Prozent. Der Ausverkauf der vergangenen Tage hatte damit wenig mit dem Geschäft zu tun und viel mit der Stimmung bei Halbleiterwerten. Bis zur Marke von 100 Euro fehlen der Aktie noch gut 3 Prozent (eigene Rechnung).
Einordnung der Redaktion: Die Elmos Semiconductor Aktie ist MDAX Gewinner, weil sich die Stimmung im Chipsektor dreht. Die Rückkehr über 100 Euro wäre ein erstes Signal, dass die Erholung trägt.
FAQ
Häufige Fragen zur Elmos Semiconductor Aktie
Warum steigt die Elmos Semiconductor Aktie heute?
Die US-Techwerte haben sich erholt. Anleger kaufen Halbleiterwerte nach dem Ausverkauf zurück.
Wie lief das Geschäft von Elmos zuletzt?
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 18,4 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Elmos Semiconductor Aktie?
ISIN DE0005677108, WKN 567710. Handelssymbol an deutschen Börsen: ELG. US-Handelssymbol: ELTTF.
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