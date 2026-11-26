Eine eigene Meldung gibt es nicht. Elmos profitiert von der Wende im Chipsektor. Der Nasdaq 100 hatte am Mittwochabend ein Minus von fast 5 Prozent auf 0,6 Prozent reduziert. In Europa stieg der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology zum Handelsstart laut dpa-AFX um 2,5 Prozent, nachdem er am Vortag auf ein Tief seit April gefallen war. Auch Infineon, der größere Konkurrent im Autochip-Geschäft, war laut Reuters gefragt.