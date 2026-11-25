Elmos Semiconductor Aktie -3,20% - MDAX-Verlierer am Mittag trotz Rekordmarge

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 13:52 2 Min.

Die Elmos Semiconductor Aktie fällt am Mittwochmittag um 3,20% auf 96,80 Euro und rutscht wieder unter 100 Euro. Der Sektorverkauf trifft den Autochip-Spezialisten trotz starker Q3-Zahlen.

Bild: Elmos Semiconductor SE

Die Elmos Semiconductor Aktie gibt am Mittwochmittag um 3,20% auf 96,80 Euro nach und ist einer der MDAX-Verlierer. Die 100-Euro-Marke, die am Montag zurückerobert worden war, ist wieder verloren. MDAX Verlierer Sektorverkauf ohne Unterschied Eine eigene Meldung gibt es nicht. Der globale Halbleiter-Ausverkauf mit Kursverlusten bei SK hynix, Samsung und den Nasdaq-Futures zieht auch Elmos nach unten. Zum Handelsstart lag die Aktie mit -4,39% an der MDAX-Spitze der Verlierer, am Dienstag waren bereits 5,04% verloren gegangen. Am 24. November markierte sie bei 100,00 Euro ein neues Sechsmonatstief. Seit dem 8. Oktober läuft ein Abwärtstrend mit einem Minus von rund 33%, vom 52-Wochen-Hoch bei 206 Euro hat sich die Aktie mehr als halbiert. Umsatz im dritten Quartal (+18,4%) 166,7 Mio. € Operative EBIT-Marge im Q3 24,6% Ergebnis je Aktie im Q3 (Vorjahr 1,37 €) 2,14 € Operativer bereinigter Free Cashflow im Q3 32,3 Mio. € Quelle : Elmos Semiconductor, Q3 2026 vom 10.11.2026 Starke Zahlen, aber keine Prognoseanhebung Die Prognose 2026 wurde bestätigt, aber nicht angehoben: Das Umsatzwachstum soll bei 12% (plus/minus 2 Prozentpunkte) liegen, die operative EBIT-Marge bei 23% bis 26%. Genau das monieren einige Analysten. Deutsche Bank Research sieht die Aktie bei "Hold" und stellt fest, der Kursdruck habe wenig mit dem gut laufenden Geschäft zu tun. Berenberg bleibt bei "Buy". Die Spanne der Analystenmeinungen ist groß, einzelne Häuser senkten ihre Ziele nach den Zahlen wegen verhaltener Q4-Erwartungen und vorsichtigerer Schätzungen für 2027 und 2028. Risiken für die Elmos Semiconductor Aktie Prognose nicht angehoben, vorsichtige Q4- und 2027-Erwartungen

Abhängigkeit von der Autokonjunktur

Anhaltender Abwärtstrend und Sektor-Ausverkauf Fazit Elmos ist der Qualitätswert unter den drei Chip-Verlierern: hohe Marge, starker Cashflow, Autochips statt KI-Hype. Dass die Elmos Semiconductor Aktie als MDAX-Verlierer trotzdem fällt, zeigt den Ausverkauf ohne Differenzierung.

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