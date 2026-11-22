Kein anderer Pharmakonzern wächst derzeit so schnell wie Eli Lilly: 24,4 Milliarden Dollar Umsatz im dritten Quartal, ein Plus von 39 Prozent. Die Eli Lilly Aktie schloss am 20. November bei 1.347,11 Dollar und kommt auf eine Marktkapitalisierung von rund 1,1 Billionen Euro. Diese Eli Lilly Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Wachstum steckt und was die Bewertung verlangt.
Eli Lilly Aktienanalyse: 39 Prozent Umsatzplus, Prognose um 5,5 Milliarden Dollar hoch – wie lange trägt die Abnehm-Spritze die Aktie?
Eli Lilly wächst dank Mounjaro und Zepbound mit 39 Prozent und hebt die Jahresziele kräftig an. Die Aktie liegt auf zwölf Monate gut 29 Prozent im Plus, das KGV liegt bei fast 44. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Eli Lilly and Company
- ISIN
- US5324571083
- WKN
- 858560
- Handelssymbol
- LLY (NYSE)
- US-Handelssymbol
- LLY (NYSE)
- Branche
- Pharma, Diabetes und Adipositas
- Sitz
- Indianapolis, Indiana
- Tagesspanne 20.11.2026
- 1.341,76 $ bis 1.372,05 $
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE
Die Zahlen
Eli Lilly Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 39 Prozent auf 24,4 Milliarden Dollar, getrieben von Mounjaro und Zepbound. Die Absatzmengen legten um 53 Prozent zu, die realisierten Preise sanken um 15 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 7,48 Dollar und enthielt Aufwand für erworbene Forschungsprojekte von 4,2 Milliarden Dollar, rund 4,57 Dollar je Aktie.
Mounjaro und Zepbound
Mounjaro erlöste 10,72 Milliarden Dollar (+65 Prozent), Zepbound 5,35 Milliarden Dollar (+49 Prozent). Zusammen sind es mehr als 16 Milliarden Dollar.
Neue Medikamente
Die Abnehm-Tablette Foundayo setzte 184 Millionen Dollar um, nach 98 Millionen Dollar im Vorquartal. Das Alzheimer-Mittel Kisunla stieg um 175 Prozent auf 193 Millionen Dollar.
USA und Ausland
Der US-Umsatz wuchs um 34 Prozent auf 15,1 Milliarden Dollar, der Umsatz außerhalb der USA um 47 Prozent auf 9,3 Milliarden Dollar.
Pipeline
Positive Phase-3-Daten gab es für Retatrutide gegen Ozempic bei Typ-2-Diabetes. Zepbound senkte bei Jugendlichen in einer Phase-3-Studie den BMI nach 72 Wochen um 21,4 Prozent.
Prognose 2026: Umsatz von Eli Lilly, bisherige und neue Spanne
Mrd. $
- Untergrenze
- Obergrenze
- Prognosespanne des Managements
Untergrenze und Obergrenze der Spanne. Prognosen sind keine Ist-Zahlen.
Quelle: Eli Lilly, Mitteilung vom 29.10.2026
Daten als Tabelle
|Prognose
|Untergrenze
|Obergrenze
|Bisher
|85
|87
|Neu
|91
|92
Die Umsatzprognose steigt um 5,5 Milliarden Dollar auf 91 bis 92 Milliarden Dollar. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie nennt das Management 35,00 bis 36,00 Dollar, zuvor waren es 35,50 bis 36,50 Dollar. Die Spanne sinkt, weil Einmalaufwand für zugekaufte Forschungsprojekte die höhere operative Erwartung mehr als ausgleicht.
Bewertung
Was der Kurs von 1.347 Dollar einpreist
Mit einem KGV von 43,72 und einer Dividendenrendite von 0,51 Prozent ist die Eli Lilly Aktie klar als Wachstumswert bewertet. Der Markt rechnet mit weiterem starkem Wachstum bei Abnehmmitteln. Die Preise sinken allerdings, und das Wachstum kommt aus der Menge.
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