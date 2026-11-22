Kein anderer Pharmakonzern wächst derzeit so schnell wie Eli Lilly: 24,4 Milliarden Dollar Umsatz im dritten Quartal, ein Plus von 39 Prozent. Die Eli Lilly Aktie schloss am 20. November bei 1.347,11 Dollar und kommt auf eine Marktkapitalisierung von rund 1,1 Billionen Euro. Diese Eli Lilly Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Wachstum steckt und was die Bewertung verlangt.