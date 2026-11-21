Die Eli Lilly Aktie (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Handelssymbol Xetra: LLY, US-Handelssymbol: LLY, NYSE) hat eine ungewöhnliche Woche hinter sich. Am Montag, 16. November 2026, stieg sie auf ein 52-Wochen-Hoch von 1.475,25 Dollar. Danach ging es vier Tage lang abwärts bis auf 1.347,11 Dollar am Freitag. Wochenbilanz laut Longbridge: minus 6,68 Prozent.
Eli Lilly Aktie: Jahreshoch am Montag, 7 Prozent tiefer am Freitag – wackelt jetzt der Billionen-Pharmariese?
Die Eli Lilly Aktie verliert in der Woche 6,68 Prozent, nachdem sie am Montag ein Jahreshoch markiert hatte. Das Geschäft mit Abnehmmitteln boomt weiter. Was hinter dem Rücksetzer steckt.
Die Einordnung
Warum die Eli Lilly Aktie trotzdem stabil wirkt
Gemessen am Gesamtmarkt hielt sich die Eli Lilly Aktie gut. Der S&P 500 verlor in derselben Woche rund 8,6 Prozent, der Nasdaq noch mehr. Am Freitag gab das Papier nur 0,30 Prozent nach. Das Geschäft hängt nicht an Rechenzentren, sondern an Medikamenten gegen Diabetes und Übergewicht. Allerdings war die Aktie zuvor stark gestiegen; ein Teil des Wochenverlusts dürfte auf Gewinnmitnahmen zurückgehen.
Operativ läuft es weiter stark. Im dritten Quartal stieg der Umsatz laut ad-hoc-news um 39 Prozent auf 24,4 Milliarden Dollar. Die Absatzmenge wuchs um 53 Prozent, die erzielten Preise sanken um 15 Prozent. Das ist der Preis für die breitere Versorgung: mehr Patienten, aber günstigere Konditionen.
Die Woche
Ein Zukauf und ein höheres Kursziel
Am 17. November vereinbarte Eli Lilly die Übernahme von Calytrix Bio für bis zu 1,5 Milliarden Dollar. Damit holt sich der Konzern einen Antikörper in einem frühen Stadium gegen bestimmte Blutkrebsarten in die Pipeline.
Barclays hob das Kursziel am 16. November von 1.400 auf 1.550 Dollar an und bestätigte „Overweight“. Das durchschnittliche Analystenziel liegt laut Yahoo Finance bei rund 1.470 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Eli Lilly Aktie
Warum fiel die Eli Lilly Aktie in dieser Woche?
Nach dem Jahreshoch am Montag gab die Aktie im allgemeinen Ausverkauf nach. Eine negative Unternehmensnachricht gab es nicht.
Wie stark wächst Eli Lilly?
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 39 Prozent auf 24,4 Milliarden Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Eli Lilly Aktie?
ISIN US5324571083, WKN 858560, Xetra-Kürzel LLY, US-Handelssymbol LLY an der NYSE.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.