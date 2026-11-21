Gemessen am Gesamtmarkt hielt sich die Eli Lilly Aktie gut. Der S&P 500 verlor in derselben Woche rund 8,6 Prozent, der Nasdaq noch mehr. Am Freitag gab das Papier nur 0,30 Prozent nach. Das Geschäft hängt nicht an Rechenzentren, sondern an Medikamenten gegen Diabetes und Übergewicht. Allerdings war die Aktie zuvor stark gestiegen; ein Teil des Wochenverlusts dürfte auf Gewinnmitnahmen zurückgehen.