Eli Lilly Aktie: Wie ein Schweizer Uhrwerk!

Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker: LLY) unter die Lupe.

Der "HSBC Trendkompass" filtere jede Woche mehr als 100 Einzeltitel nach den Kriterien "Relative Stärke" (27 Wochen) und Momentum (4 Wochen). Unter den untersuchten, ausländischen Titeln verfüge die Eli Lilly-Aktie aktuell über die höchste Relative Stärke nach Levy – ein Signal für einen stabilen Aufwärtstrend. Diese Einschätzung werde durch das jüngst erreichte neue Allzeithoch (1.453 USD) eindrucksvoll bestätigt.