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Eli Lilly Aktie: Wie ein Schweizer Uhrwerk!

aktiencheck.de Redaktion1 Min.HSBC Trinkaus & Burkhardt

Eli Lilly erreicht ein neues Allzeithoch und nimmt laut HSBC das charttechnische Kursziel von rund 1.500 USD ins Visier.

Eli Lilly Aktie: Wie ein Schweizer Uhrwerk!
Bild: https://unsplash.com/de/fotos/wissenschaftler-im-laborkittel-bereitet-medizinische-probe-vor-r5by4avLYao

Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker: LLY) unter die Lupe.

Der "HSBC Trendkompass" filtere jede Woche mehr als 100 Einzeltitel nach den Kriterien "Relative Stärke" (27 Wochen) und Momentum (4 Wochen). Unter den untersuchten, ausländischen Titeln verfüge die Eli Lilly-Aktie aktuell über die höchste Relative Stärke nach Levy – ein Signal für einen stabilen Aufwärtstrend. Diese Einschätzung werde durch das jüngst erreichte neue Allzeithoch (1.453 USD) eindrucksvoll bestätigt.

Aus technischer Sicht habe der Titel zudem die Schiebezone der letzten Wochen und Monate nach oben aufgelöst. Solche Ausbrüche würden häufig den Beginn einer neuen Bewegungsphase markieren, insbesondere wenn sie von einer ausgeprägten relativen Stärke begleitet würden. Das Kursziel aus der angeführten Tradingrange lasse sich auf rund 1.500 USD taxieren. Dieses Anlaufziel harmoniere interessanterweise bestens mit dem Kursziel aus dem zuvor ausgeprägten aufsteigenden Dreieck.

Um den beschriebenen Ausbruch nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, die Ausbruchszone bei gut 1.300 USD nicht mehr zu unterschreiten. Auf Tagesbasis habe der Titel hier eine Aufwärtskurslücke gerissen, die den unterstützenden Charakter dieses Levels zusätzlich unterstreiche. (Analyse vom 11.11.2026)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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