Eli Lilly Aktie: Argus setzt weiter auf den Pharmariesen und erhöht Kursziel

Die Eli Lilly-Aktie steht am 3. November 2026 vor einer spannenden Ausgangslage. Der amerikanische Pharmakonzern wächst mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit, steigert seine Umsätze deutlich und investiert in eine umfangreiche Pipeline innovativer Medikamente. Das dritte Quartal 2026 unterstreicht die operative Stärke eindrucksvoll: Der Umsatz steigt um 39 % auf 24,4 Milliarden USD, während der Nettogewinn um 16 % auf rund 6,45 Milliarden USD zulegt. Gleichzeitig erhöht Eli Lilly seine Jahresumsatzprognose auf 91 bis 92 Milliarden USD. Besonders Mounjaro und Zepbound bleiben die entscheidenden Wachstumstreiber. Hinzu kommen neue Zulassungen, vielversprechende Forschungsprogramme und der Ausbau internationaler Produktionskapazitäten. Vor diesem Hintergrund bestätigt Argus-Analyst Jasper Hellweg in seiner Eli Lilly-Aktienanalyse vom 30. Oktober 2026 das Rating "buy" und erhöht das Kursziel von 1.300 auf 1.550 USD. Gegenüber dem NYSE-Schlusskurs von 1.410,99 USD entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 9,9 %. Die positive Bewertung besitzt eine nachvollziehbare Grundlage. Allerdings sollten Anleger die Risiken nicht unterschätzen. Der zunehmende Preisdruck, die anspruchsvolle Aktienbewertung und der Wettbewerb im Markt für Adipositasmedikamente könnten die zukünftige Entwicklung belasten. Die zentrale Frage lautet deshalb nicht, ob Eli Lilly ein außergewöhnlich erfolgreiches Pharmaunternehmen ist. Entscheidend ist vielmehr, wie viel dieses Erfolgs bereits im Aktienkurs enthalten ist. Die wichtigste Erkenntnis: Argus und Analyst Jasper Hellweg setzen mit dem bestätigten Rating "buy" und dem Kursziel 1.550 USD ein deutlich positives Signal. Die weitere Kursentwicklung wird jedoch davon abhängen, ob Eli Lilly seine beeindruckenden Wachstumsraten und die hohe Profitabilität nachhaltig verteidigen kann. Eli Lilly-Aktie bei 1.410,99 USD: Der Pharmariese liefert weiterhin starke Zahlen – doch für den nächsten großen Kurssprung muss aus medizinischem Fortschritt auch dauerhaft überdurchschnittliches Gewinnwachstum werden.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 3. November 2026