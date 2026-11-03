Die Eli Lilly-Aktie (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) sorgt erneut für Aufsehen an der Wall Street! Während viele Anleger nach der beeindruckenden Kursentwicklung der vergangenen Monate fragen, wie viel Potenzial der amerikanische Pharmariese überhaupt noch besitzt, setzt Argus ein bemerkenswertes Zeichen. In seiner aktuellen Eli Lilly-Aktienanalyse vom 30. Oktober 2026 erhöht Analyst Jasper Hellweg das Kursziel von 1.300 auf 1.550 USD und bestätigt gleichzeitig das Rating "buy". Damit schraubt Argus seine Bewertung um satte 250 USD beziehungsweise 19,2 % nach oben. Ein deutliches Signal des Vertrauens in die langfristigen Wachstumsperspektiven des Unternehmens! Besonders interessant: Die neue Einschätzung folgt unmittelbar auf starke Quartalszahlen, eine angehobene Umsatzprognose und weitere Fortschritte bei der Entwicklung innovativer Medikamente. Doch kann Eli Lilly seine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte tatsächlich fortsetzen? Oder sind die Erwartungen inzwischen so hoch, dass selbst hervorragende Geschäftszahlen nicht mehr ausreichen, um die Aktie nachhaltig anzutreiben? Am Montag, dem 2. November 2026, schloss die Eli Lilly-Aktie an der NYSE bei 1.410,99 USD und verlor damit rund 0,5 %. Gegenüber diesem Schlusskurs signalisiert das neue Kursziel 1.550 USD von Argus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 9,9 %. Für Analyst Jasper Hellweg bleibt die Eli Lilly-Aktie damit ein Kaufkandidat. Die entscheidende Frage lautet allerdings, ob das Unternehmen seine dominante Position im milliardenschweren Markt für Diabetes- und Adipositasmedikamente weiter ausbauen und gleichzeitig neue Wachstumsfelder erschließen kann.
Eli Lilly Aktie: Argus setzt weiter auf den Pharmariesen und erhöht Kursziel
Milliardenpotenzial mit Abnehmspritzen
Eli Lilly-Aktienanalyse: Argus-Analyst Jasper Hellweg erhöht Kursziel um 250 USD
Die aktuelle Eli Lilly-Aktienanalyse von Argus vom 30. Oktober 2026 enthält eine klare Botschaft: Analyst Jasper Hellweg hält an seiner positiven Einschätzung fest. Das Rating "buy" wird bestätigt, während das Kursziel von bisher 1.300 auf 1.550 USD steigt. Die Anhebung fällt mit 250 USD ausgesprochen deutlich aus. Argus bewertet die zukünftigen Ertragsmöglichkeiten von Eli Lilly damit wesentlich optimistischer als zuvor. Die öffentlich zugängliche Zusammenfassung der Analyse trägt die übersetzte Überschrift: „Eli Lilly and Company: Anhebung des Kursziels auf 1.550 US-Dollar.“ Dabei handelt es sich um die Übersetzung der veröffentlichten Berichtüberschrift und nicht um ein persönliches Originalzitat von Jasper Hellweg. Der vollständige Wortlaut seiner individuellen Begründung liegt nicht vor. Deshalb lassen sich weitere wörtliche Aussagen des Analysten nicht seriös wiedergeben. Die Kurszielanhebung selbst ist jedoch eindeutig dokumentiert. Besonders bemerkenswert ist der Zeitpunkt: Nur einen Tag vor der Argus-Analyse hatte Eli Lilly neue Quartalszahlen vorgelegt und seine Jahresprognose deutlich angehoben. Die operative Entwicklung liefert damit eine nachvollziehbare Grundlage für die optimistischere Bewertung. Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass die Aktie bei einem Kurs von mehr als 1.400 USD bereits hohe Erwartungen widerspiegelt. Das Kursziel 1.550 USD bietet zwar weiteres Potenzial, lässt aber auch erkennen, dass ein erheblicher Teil der erwarteten Geschäftserfolge bereits im Börsenkurs enthalten sein könnte.
Eli Lilly-Aktie: Umsatz explodiert um 39 Prozent auf 24,4 Milliarden Dollar
Die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 zeigen eindrucksvoll, warum Eli Lilly zu den wachstumsstärksten Unternehmen der globalen Pharmaindustrie gehört. Der Konzern steigerte seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 39 % auf 24,4 Milliarden USD. Ein solches Wachstum ist für ein Pharmaunternehmen dieser Größenordnung außergewöhnlich. Besonders bemerkenswert: Das Absatzvolumen erhöhte sich um 53 %, während die tatsächlich erzielten Preise um 15 % zurückgingen. Eli Lilly verkauft somit erheblich mehr Medikamente, muss dafür aber teilweise niedrigere Preise akzeptieren. Der ausgewiesene Nettogewinn stieg um 16 % auf rund 6,45 Milliarden USD. Der Gewinn je Aktie verbesserte sich von 6,21 auf 7,22 USD. Auf bereinigter Basis erreichte der Gewinn je Aktie 7,48 USD nach 7,02 USD im Vorjahr. Diese Zahlen verdeutlichen die enorme wirtschaftliche Dynamik. Allerdings sollten Anleger beachten, dass die Quartalsergebnisse auch durch außergewöhnliche Effekte beeinflusst wurden. Dazu gehörten unter anderem rund 900 Millionen USD an positiven Umsatzbeiträgen aus Meilensteinzahlungen und Anpassungen von Rabatt- und Erstattungsschätzungen. Gleichzeitig belasteten Aufwendungen für erworbene Forschungs- und Entwicklungsprojekte das Ergebnis. Für die Bewertung der Eli Lilly-Aktie ist deshalb nicht allein das ausgewiesene Gewinnwachstum entscheidend, sondern vor allem die nachhaltige Entwicklung des operativen Geschäfts. Genau hier liegen die langfristigen Chancen, aber auch die Risiken.
Argus setzt auf Eli Lilly: Mounjaro und Zepbound bleiben die Wachstumsmotoren
Der wichtigste Wachstumstreiber von Eli Lilly bleibt das Geschäft mit Medikamenten gegen Diabetes und Adipositas. Insbesondere Mounjaro und Zepbound haben sich zu zentralen Umsatzsäulen entwickelt. Beide Präparate basieren auf dem Wirkstoff Tirzepatid und profitieren von einer weltweit hohen Nachfrage. Im dritten Quartal 2026 waren diese Produkte erneut maßgeblich für das kräftige Umsatzwachstum verantwortlich. Das Geschäft mit den wichtigsten neueren Medikamenten erreichte insgesamt rund 17,1 Milliarden USD. Für die Eli Lilly-Aktie ist diese Entwicklung von entscheidender Bedeutung. Der Markt für wirksame Therapien gegen Adipositas gehört zu den attraktivsten Wachstumssegmenten der Pharmaindustrie. Weltweit leiden Millionen Menschen an starkem Übergewicht oder damit verbundenen Erkrankungen. Gleichzeitig wächst das medizinische Verständnis für die langfristigen gesundheitlichen Folgen. Dadurch könnte die Nachfrage nach entsprechenden Therapien über viele Jahre hoch bleiben. Eli Lilly verfügt mit Tirzepatid über ein bereits etabliertes Produkt und baut seine internationale Marktpräsenz weiter aus. Für die positive Bewertung von Argus ist diese operative Entwicklung ein wesentlicher wirtschaftlicher Hintergrund. Allerdings ist nicht belegt, welche einzelnen Annahmen Jasper Hellweg in seinem vollständigen Bewertungsmodell verwendet. Fest steht: Je stärker Mounjaro und Zepbound wachsen, desto größer wird ihr Einfluss auf Umsatz, Gewinn und Bewertung von Eli Lilly.
Eli Lilly-Aktie: Jahresumsatz soll auf bis zu 92 Milliarden Dollar steigen
Ein weiterer wichtiger Faktor für die Eli Lilly-Aktienanalyse ist die deutlich angehobene Jahresprognose. Das Management erwartet für 2026 inzwischen einen Umsatz zwischen 91 und 92 Milliarden USD. Zuvor hatte die Prognose lediglich bei 85 bis 87 Milliarden USD gelegen. Der Mittelpunkt der Umsatzprognose wurde damit um 5,5 Milliarden USD erhöht. Diese Größenordnung verdeutlicht, wie stark sich die Nachfrage nach den wichtigsten Medikamenten entwickelt. Gleichzeitig hob Eli Lilly die erwartete Performance-Marge auf 52,0 bis 52,5 % an. Die vorherige Prognose hatte bei 49,0 bis 50,5 % gelegen. Damit signalisiert das Unternehmen eine verbesserte operative Ertragskraft. Allerdings wurde die bereinigte Gewinnprognose je Aktie auf 35,00 bis 36,00 USD angepasst. Die zugrunde liegenden operativen Gewinnerwartungen verbesserten sich zwar deutlich, wurden jedoch durch Aufwendungen für erworbene Forschungs- und Entwicklungsprojekte mehr als ausgeglichen. Für Anleger ist diese Unterscheidung wichtig. Eli Lilly wächst operativ ausgesprochen dynamisch, investiert aber gleichzeitig erhebliche Mittel in zukünftige Medikamente und neue Technologien. Das kann kurzfristig den ausgewiesenen Gewinn belasten, langfristig jedoch zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten schaffen. Die Anhebung des Kursziels auf 1.550 USD durch Argus fällt somit in eine Phase, in der Eli Lilly seine Umsatz- und Margenerwartungen deutlich verbessert hat.
Eli Lilly-Aktienanalyse: Jasper Hellweg bleibt trotz hoher Bewertung optimistisch
Die Bestätigung des Rating "buy" durch Jasper Hellweg ist besonders interessant, weil Eli Lilly bereits zu den hoch bewerteten Pharmaunternehmen zählt. Ausgehend vom angegebenen NYSE-Schlusskurs von 1.410,99 USD und dem Mittelpunkt der bereinigten Gewinnprognose von 35,50 USD ergibt sich rechnerisch ein Verhältnis von Aktienkurs zu erwartetem Jahresgewinn von rund 39,7. Diese vereinfachte Kennzahl berücksichtigt allerdings die im Jahresergebnis enthaltenen Aufwendungen für erworbene Forschungs- und Entwicklungsprojekte und ist deshalb nicht mit einem vollständig normalisierten Bewertungsmultiplikator gleichzusetzen. Dennoch zeigt sie, dass die Börse erhebliche zukünftige Wachstumschancen einpreist. Für die Eli Lilly-Aktie bedeutet dies eine besondere Herausforderung. Das Unternehmen muss nicht nur weiter wachsen, sondern möglichst regelmäßig die hohen Erwartungen erfüllen oder übertreffen. Die aktuelle Aktienanalyse von Argus zeigt, dass Jasper Hellweg trotz dieser anspruchsvollen Ausgangslage weiteres Kurspotenzial sieht. Sein Kursziel 1.550 USD liegt rund 9,9 % über dem angegebenen Schlusskurs. Allerdings ist dieser Abstand nicht so groß, dass operative Enttäuschungen oder ein allgemeiner Bewertungsrückgang problemlos aufgefangen werden könnten. Die positive Einschätzung von Argus setzt somit voraus, dass Eli Lilly seine starke Geschäftsentwicklung fortsetzen kann.
Eli Lilly-Aktie: Neue Medikamente könnten die nächste Wachstumswelle auslösen
Eli Lilly verlässt sich nicht ausschließlich auf Mounjaro und Zepbound. Der Konzern investiert umfangreich in neue Medikamente und zusätzliche Therapiegebiete. Besonders interessant sind die Fortschritte bei Retatrutid, einem weiteren Wirkstoffkandidaten für Stoffwechselerkrankungen. Im Oktober 2026 berichtete Eli Lilly über positive Ergebnisse einer Phase-3-Studie, in der Retatrutid mit Ozempic in einer Dosierung von 2 Milligramm bei Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes verglichen wurde. Solche Studien sind für die langfristige Wettbewerbsposition von großer Bedeutung. Sollte es Eli Lilly gelingen, weitere hochwirksame Medikamente erfolgreich zu entwickeln und zuzulassen, könnte das Unternehmen seine führende Rolle im Bereich der Stoffwechseltherapien festigen. Hinzu kommen Fortschritte bei anderen Medikamenten, darunter Ebglyss und neue Therapieansätze für Menschen mit Adipositas und Diabetes. Auch außerhalb des Stoffwechselbereichs erweitert Eli Lilly seine Produktpalette. Im dritten Quartal verdoppelten sich die Umsätze der neueren Schlüsselprodukte in den Bereichen Onkologie, Immunologie und Neurowissenschaften gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Für die Eli Lilly-Aktie eröffnet diese Diversifizierung zusätzliche Chancen. Gleichzeitig bleiben klinische Studien mit erheblichen Risiken verbunden. Positive Zwischenergebnisse garantieren weder eine spätere Zulassung noch einen kommerziellen Erfolg.
Eli Lilly-Aktie: Neue Zulassungen stärken das langfristige Wachstum
Neben den beeindruckenden Geschäftszahlen meldete Eli Lilly weitere regulatorische Fortschritte. In den USA erhielt Mounjaro eine erweiterte Zulassung zur Verringerung des kardiovaskulären Risikos bei Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes. Zudem wurden neue beziehungsweise erweiterte Anwendungen für weitere Medikamente des Konzerns genehmigt. Dazu gehören unter anderem Therapien aus den Bereichen Diabetes und Onkologie. Solche Zulassungen sind für Eli Lilly von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Sie können zusätzliche Patientengruppen erschließen und die Marktposition bereits etablierter Produkte stärken. Gleichzeitig ermöglichen sie eine breitere Nutzung der Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen. Für die Eli Lilly-Aktienanalyse von Argus sind diese Fortschritte ein relevanter Teil des operativen Umfelds. Je größer die Zahl erfolgreicher Medikamente und zugelassener Anwendungsgebiete wird, desto geringer könnte langfristig die Abhängigkeit von einzelnen Produkten ausfallen. Allerdings bleibt die Entwicklung neuer Arzneimittel teuer und risikoreich. Klinische Rückschläge, Sicherheitsfragen oder regulatorische Verzögerungen können die wirtschaftlichen Erwartungen erheblich verändern.
Eli Lilly-Aktie: Der Preisdruck wird zur unterschätzten Gefahr
Trotz des außergewöhnlichen Umsatzwachstums gibt es einen wichtigen Warnhinweis in den aktuellen Geschäftszahlen. Während das Absatzvolumen im dritten Quartal um 53 % zunahm, gingen die tatsächlich erzielten Preise um 15 % zurück. Besonders außerhalb der USA fiel der Preisrückgang deutlich aus. Dort stieg das Absatzvolumen um 76 %, während die realisierten Preise um 29 % sanken. Ein wesentlicher Faktor war unter anderem die Aufnahme von Mounjaro in die nationale Erstattungsliste in China. Diese Entwicklung verdeutlicht das Spannungsfeld zwischen Marktdurchdringung und Profitabilität. Niedrigere Preise können den Zugang zu Medikamenten verbessern und die Nachfrage erheblich steigern. Gleichzeitig reduzieren sie den Umsatz je verkaufter Einheit. Für Eli Lilly ist deshalb entscheidend, ob das Mengenwachstum die niedrigeren Preise dauerhaft überkompensieren kann. Bisher gelingt dies eindrucksvoll. Doch mit zunehmender internationaler Expansion könnten Preisverhandlungen mit staatlichen Gesundheitssystemen und Versicherern an Bedeutung gewinnen. Hinzu kommt der Wettbewerb mit anderen Anbietern von Adipositasmedikamenten. Für die Eli Lilly-Aktie stellt der Preisdruck deshalb eines der wichtigsten langfristigen Risiken dar. Selbst ein Unternehmen mit stark steigenden Patientenzahlen kann enttäuschende Gewinne erzielen, wenn die durchschnittlichen Verkaufspreise stärker sinken als erwartet.
Eli Lilly-Aktie: Milliardeninvestitionen sollen den Vorsprung sichern
Um die hohe Nachfrage zu bedienen, investiert Eli Lilly weiterhin in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten. Das Unternehmen hat zusätzliche Fertigungsinvestitionen unter anderem in Texas und Virginia angekündigt. Solche Projekte sind notwendig, um die internationale Versorgung mit stark nachgefragten Medikamenten zu verbessern. Gleichzeitig können höhere Produktionskapazitäten dazu beitragen, Lieferengpässe zu reduzieren und zusätzliche Marktanteile zu gewinnen. Die Investitionen sind allerdings kapitalintensiv und entfalten ihre wirtschaftliche Wirkung häufig erst mit zeitlicher Verzögerung. Für die Eli Lilly-Aktie ist deshalb entscheidend, dass die zusätzlichen Kapazitäten langfristig ausreichend ausgelastet werden. Sollte die Nachfrage stärker wachsen als erwartet, könnten die Investitionen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil schaffen. Sollte sich das Marktwachstum dagegen abschwächen, könnten hohe Fixkosten die Profitabilität belasten. Eli Lilly muss somit einen schwierigen Balanceakt meistern: Einerseits darf das Unternehmen seine Expansionsmöglichkeiten nicht durch zu geringe Produktionskapazitäten begrenzen. Andererseits müssen die Investitionen wirtschaftlich sinnvoll bleiben.
Argus und Jasper Hellweg: Was für die Eli Lilly-Aktie spricht
Die bestätigte Kaufempfehlung von Argus lässt sich vor dem Hintergrund mehrerer positiver Entwicklungen einordnen. Erstens wächst Eli Lilly mit einer Geschwindigkeit, die für einen globalen Pharmakonzern außergewöhnlich ist. Zweitens besitzen Mounjaro und Zepbound weiterhin erhebliches Marktpotenzial. Drittens stärkt die Forschungspipeline die Aussicht auf zusätzliche Produkte und Indikationen. Viertens investiert Eli Lilly in neue Produktionskapazitäten und verbessert damit seine Fähigkeit, die weltweite Nachfrage zu bedienen. Fünftens zeigen die angehobene Umsatzprognose und die verbesserte Margenerwartung, dass sich das Wachstum zunehmend in der operativen Geschäftsentwicklung niederschlägt. Diese Faktoren liefern eine nachvollziehbare wirtschaftliche Grundlage für eine optimistische Aktienbewertung. Die konkrete Gewichtung dieser Argumente durch Jasper Hellweg ist allerdings nicht öffentlich vollständig dokumentiert. Deshalb handelt es sich um eine redaktionelle Analyse der Chancen und nicht um wörtlich übernommene Aussagen aus dem Argus-Bericht. Entscheidend bleibt die belegbare Kernaussage: Jasper Hellweg bestätigt am 30. Oktober 2026 das Rating "buy" und erhöht das Kursziel auf 1.550 USD.
Eli Lilly-Aktie: Welche Risiken Anleger nicht ignorieren dürfen
Trotz der positiven Aussichten ist die Eli Lilly-Aktie keineswegs risikolos. Besonders wichtig ist die anspruchsvolle Bewertung. Hohe Wachstumsraten rechtfertigen häufig höhere Bewertungsmultiplikatoren, erhöhen aber zugleich die Empfindlichkeit gegenüber Enttäuschungen. Ein weiteres Risiko ist der zunehmende Wettbewerb im Markt für Adipositasmedikamente. Neue Produkte und verbesserte Therapieansätze könnten den Preisdruck verstärken. Hinzu kommen regulatorische Unsicherheiten und mögliche Veränderungen bei der Erstattung von Medikamentenkosten. Auch klinische Studien können enttäuschen. Selbst vielversprechende Wirkstoffe können in späteren Entwicklungsphasen unerwartete Probleme zeigen. Darüber hinaus benötigt Eli Lilly erhebliche finanzielle Mittel für Forschung, Übernahmen und den Ausbau seiner Produktionskapazitäten. Schließlich könnten politische Diskussionen über Arzneimittelpreise die langfristige Profitabilität beeinflussen. Die positive Eli Lilly-Aktienanalyse von Argus sollte deshalb nicht als Garantie für steigende Kurse verstanden werden. Das Rating "buy" von Jasper Hellweg dokumentiert eine positive Einschätzung, beseitigt aber keines der genannten Risiken.
Eli Lilly-Aktie bei 1.410,99 USD: Reicht das Kurspotenzial für einen Einstieg?
Am Montag, dem 2. November 2026, schloss die Eli Lilly-Aktie an der NYSE bei 1.410,99 USD und verlor damit rund 0,5 %. Das neue Kursziel 1.550 USD von Argus liegt 139,01 USD über diesem Schlusskurs. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 9,9 %. Diese Größenordnung ist durchaus interessant, fällt jedoch im Vergleich zu den außergewöhnlichen Wachstumsraten des Unternehmens eher moderat aus. Für Anleger bedeutet dies, dass die Aktie bereits einen erheblichen Teil ihrer operativen Stärke widerspiegeln könnte. Die wichtigste Frage lautet deshalb, ob Eli Lilly auch in den kommenden Jahren deutlich schneller wachsen kann als der globale Pharmamarkt. Sollte das Unternehmen seine Marktposition im Bereich Diabetes und Adipositas weiter ausbauen, zusätzliche Medikamente erfolgreich einführen und die Gewinnmargen verbessern, könnte die Bewertung langfristig unterstützt werden. Sollten dagegen die Preise stärker sinken oder das Wachstum nachlassen, könnte die Aktie trotz steigender Umsätze unter Druck geraten. Das Kursziel von Argus ist daher als Bewertung unter bestimmten Annahmen zu verstehen und nicht als sichere Kursprognose.
Eli Lilly-Aktienanalyse: Warum Argus mit 1.550 USD ein wichtiges Signal setzt
Die Kurszielanhebung von Argus ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil sie unmittelbar nach einem starken Quartalsbericht erfolgt. Analyst Jasper Hellweg erhöht seine Bewertung nicht um einen kleinen Betrag, sondern um 250 USD. Das entspricht einer Verbesserung um rund ein Fünftel. Gleichzeitig bleibt das Rating "buy" unverändert. Diese Kombination signalisiert, dass Argus die zukünftigen Perspektiven von Eli Lilly positiver beurteilt als zuvor. Allerdings ist die Anhebung des Kursziels nicht mit einer entsprechenden Garantie für steigende Aktienkurse gleichzusetzen. Entscheidend ist, ob die tatsächliche Geschäftsentwicklung die Erwartungen erfüllt. Für die kommenden Quartale werden insbesondere die Umsätze mit Mounjaro und Zepbound, die Entwicklung der realisierten Verkaufspreise, Fortschritte in der Forschungspipeline und die operative Gewinnmarge wichtig sein. Auch die internationale Expansion verdient besondere Aufmerksamkeit. Eli Lilly besitzt enorme Wachstumsmöglichkeiten, muss aber gleichzeitig die zunehmenden Anforderungen großer Gesundheitssysteme und den Wettbewerb bewältigen. Genau dieses Spannungsfeld macht die Eli Lilly-Aktie zu einem der interessantesten Werte der internationalen Pharmaindustrie.
Eli Lilly-Aktie: Fazit – Argus bleibt optimistisch, doch die Erwartungen sind gewaltig
Die Eli Lilly-Aktie steht am 3. November 2026 vor einer spannenden Ausgangslage. Der amerikanische Pharmakonzern wächst mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit, steigert seine Umsätze deutlich und investiert in eine umfangreiche Pipeline innovativer Medikamente. Das dritte Quartal 2026 unterstreicht die operative Stärke eindrucksvoll: Der Umsatz steigt um 39 % auf 24,4 Milliarden USD, während der Nettogewinn um 16 % auf rund 6,45 Milliarden USD zulegt. Gleichzeitig erhöht Eli Lilly seine Jahresumsatzprognose auf 91 bis 92 Milliarden USD. Besonders Mounjaro und Zepbound bleiben die entscheidenden Wachstumstreiber. Hinzu kommen neue Zulassungen, vielversprechende Forschungsprogramme und der Ausbau internationaler Produktionskapazitäten. Vor diesem Hintergrund bestätigt Argus-Analyst Jasper Hellweg in seiner Eli Lilly-Aktienanalyse vom 30. Oktober 2026 das Rating "buy" und erhöht das Kursziel von 1.300 auf 1.550 USD. Gegenüber dem NYSE-Schlusskurs von 1.410,99 USD entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 9,9 %. Die positive Bewertung besitzt eine nachvollziehbare Grundlage. Allerdings sollten Anleger die Risiken nicht unterschätzen. Der zunehmende Preisdruck, die anspruchsvolle Aktienbewertung und der Wettbewerb im Markt für Adipositasmedikamente könnten die zukünftige Entwicklung belasten. Die zentrale Frage lautet deshalb nicht, ob Eli Lilly ein außergewöhnlich erfolgreiches Pharmaunternehmen ist. Entscheidend ist vielmehr, wie viel dieses Erfolgs bereits im Aktienkurs enthalten ist. Die wichtigste Erkenntnis: Argus und Analyst Jasper Hellweg setzen mit dem bestätigten Rating "buy" und dem Kursziel 1.550 USD ein deutlich positives Signal. Die weitere Kursentwicklung wird jedoch davon abhängen, ob Eli Lilly seine beeindruckenden Wachstumsraten und die hohe Profitabilität nachhaltig verteidigen kann. Eli Lilly-Aktie bei 1.410,99 USD: Der Pharmariese liefert weiterhin starke Zahlen – doch für den nächsten großen Kurssprung muss aus medizinischem Fortschritt auch dauerhaft überdurchschnittliches Gewinnwachstum werden.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 3. November 2026
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