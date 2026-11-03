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Eli Lilly Aktie: 1.500 USD im Visier - Bringt die ObesityWeek 2026 neue Impulse?

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 16:46 1 Min. Wells Fargo Advisors

Moderate Wachstumserwartungen für die Blockbuster Mounjaro und Zepbound sowie mögliche neue Impulse durch langwirksame Inkretin-Therapien eröffnen weiteres Kurspotenzial

Bild: unsplash

Mohit Bansal, Analyst von Wells Fargo Advisors, belässt die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) weiterhin auf "overweight" und hebt das Kursziel auf 1.500 USD an. Die Erwartungen für das vierte Quartal erscheinen erreichbar, wobei die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf ein moderates sequenzielles Wachstum von Mounjaro und Zepbound gegenüber dem Vorquartal in einem saisonal starken Quartal hindeute, erkläre Wells Fargo. Mit Blick auf die Zukunft sehe das Unternehmen Potenzial für neue Erkenntnisse zu langwirksamen Inkretinen auf der OW2026. Eli Lilly Einschätzung im Überblick: Kursziel: ⬆️ 1.500 USD (zuvor: 1.330 USD)

Rating: 🟢 "overweight" (unverändert)

Analyst: 🏛️ Mohit Bansal, Wells Fargo | 30.10.2026 Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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