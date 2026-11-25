BofA-Analyst Lawson Winder habe das Kursziel für die Eldorado Gold-Aktie (ISIN: CA2849025093, WKN: A2PA9H, Ticker-Symbol: ELO1, Toronto Stock Exchange-Symbol: ELD, NYSE-Symbol: EGO von 49 auf 32 USD gesenkt, das Rating „buy“ jedoch unverändert bestätigt. Die Bank habe habe ihre Kursziele im Metall- und Bergbausektor angepasst. Während BofA für Kupfer und Uran grundsätzlich optimistisch bleibe, nehme das Analysehaus gegenüber Gold kurzfristig eine vorsichtige Haltung ein. Die jüngsten Rohstoffpreisprognosen von BofA würden ein gemischtes Bild zeichnen. Kurzfristig gesenkte Preisprognosen für Kupfer, Uran und Edelmetalle würden teilweise durch verbesserte Aussichten für den US-Stahlmarkt ausgeglichen. BofA habe die meisten Kursziele innerhalb des Sektors gesenkt und dies mit revidierten Rohstoffpreisprognosen sowie niedrigeren Bewertungsmultiplikatoren begründet, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse 24.11.2026)