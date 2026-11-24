Wird ein präventiver Einsatz beschlossen, sollen laut dem Bericht alle Einlagen geschützt werden, die im Krisenfall sonst nicht ersetzt würden, also auch Beträge über der gesetzlichen Grenze von 100.000 Euro. Die Schlagzeile „auch Einlagen über 100.000 Euro“ gilt demnach nur für diesen bedingten Fall, nicht generell. Die Bedingungen für einen solchen Einsatz sind in der Quelle nicht näher beschrieben.

Außerdem enthält der Entwurf Änderungen im Wertpapierübernahmerecht: zusätzliche Angebotsschwellen und erweiterte Informationspflichten, ohne dass die Quelle Details nennt. Verbände und interessierte Kreise können Stellung nehmen, eine Frist nennt der Bericht nicht.