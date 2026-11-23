Der Einkaufsmanagerindex (PMI) ist heute der erste harte Konjunkturtest der Woche: Um 9:30 Uhr MEZ veröffentlicht S&P Global die Erstschätzung für Deutschland, nach den Daten aus Frankreich (9:15 Uhr) und vor der Eurozone (10:00 Uhr) und Großbritannien (10:30 Uhr). Für den deutschen Gesamtindex erwarten Volkswirte laut Terminkalender 53,2 Punkte nach 53,4 im Oktober, also einen leichten Rückgang, aber weiter deutlich über der Wachstumsschwelle von 50. Der DAX (ISIN DE0008469008) ging am Freitag bei 24.803 Punkten aus dem Handel und steht nach dem Wall-Street-Crash der Vorwoche unter Druck.
Einkaufsmanagerindex: Deutschland-PMI heute um 9:30 Uhr – Prognose 53,2 nach 53,4 – Hält die Konjunktur dem DAX-Absturz stand?
Heute zeigen die ersten Einkaufsmanagerindizes für November, ob sich die Konjunktur trotz Zinsangst und KI-Crash behauptet. Alle Termine, Prognosen und was der DAX von den Zahlen abhängig macht.
Die Termine des Tages
Wann kommen die Einkaufsmanagerindizes für November?
Der PMI gilt als einer der schnellsten Konjunkturindikatoren, weil er bereits in der zweiten Monatshälfte erscheint, lange vor den amtlichen Statistiken. Befragt werden Einkaufsmanager in Unternehmen; ein Wert über 50 signalisiert Wachstum, ein Wert darunter Schrumpfung. Für Anleger im DAX ist vor allem der deutsche Industrie-Index interessant, weil viele Konzerne im Index stark vom Export abhängen. Die heutigen Veröffentlichungen im Überblick:
|Uhrzeit
|Region / Indikator
|Prognose
|Vormonat
|09:15
|Frankreich, Dienstleister
|47,7
|46,2
|09:15
|Frankreich, Industrie
|49,8
|49,5
|09:30
|Deutschland, Dienstleister
|52,3
|52,5
|09:30
|Deutschland, Gesamtindex
|53,2
|53,4
|09:30
|Deutschland, Industrie
|54,0
|54,2
|10:00
|Eurozone, Gesamtindex
|51,5
|51,7
|10:00
|Eurozone, Dienstleister
|51,4
|51,4
|10:30
|Großbritannien, Industrie
|53,0
|52,8
|15:45
|USA, Dienstleister
|–
|56,1
|15:45
|USA, Industrie
|–
|54,9
Alle Uhrzeiten MEZ. Erstveröffentlichung (Flash) von S&P Global. Für die USA liegen laut Terminkalender keine Prognosen vor.
Quelle: dpa-AFX Tagesvorschau, finanzen.ch Tagesvorschau vom 23.11.2026
Auffällig ist das Gefälle: Während Deutschland nach der Prognose klar im Wachstumsbereich bleibt, liegt Frankreich bei Dienstleistern und Gesamtwert unter 50. Die Eurozone insgesamt bewegt sich laut Erwartung knapp über der Schwelle. Wer die Zahlen heute Morgen liest, sollte deshalb nicht nur auf die deutsche Zahl achten, sondern auch auf die Abweichung zwischen Berlin und Paris.
Das Umfeld
Warum ist der PMI gerade jetzt so wichtig?
Die Börsen stehen unter Stress. Laut Wochenbilanz von The Glass Desk verlor der US-Leitindex S&P 500 in der vergangenen Woche 8,6 Prozent auf 6.910 Punkte, der Nasdaq Composite zehn Prozent. Auslöser waren Zweifel an der Finanzierung des KI-Booms und Sorgen vor weiteren Zinserhöhungen. Der DAX schloss am Freitag unter der 25.000er-Marke, wie aktiencheck.de am Freitagabend berichtete.
In dieser Lage kommt Konjunkturdaten eine doppelte Bedeutung zu. Einerseits stützen robuste Zahlen die Gewinnerwartungen für zyklische Werte: Industrieaktien, Autoaktien und Chemiewerte reagieren erfahrungsgemäß sensibel auf Einkaufsmanager-Daten. Andererseits können zu starke Daten die Zinssorgen verstärken. Die Europäische Zentralbank entscheidet am 17. Dezember über die Leitzinsen; laut Börsen-Zeitung (4.11.2026) ist eine Anhebung um 25 Basispunkte nach einer Inflationsrate von 4,0 Prozent im Oktober so gut wie eingepreist. Ein kräftiger PMI-Wert würde diese Erwartung kaum abschwächen.
Was bisher bekannt ist
Wie robust ist die deutsche Wirtschaft vor den heutigen Zahlen?
Zuletzt gab es gemischte Signale. Das Statistische Bundesamt meldete für das dritte Quartal ein Wachstum von 0,2 Prozent zum Vorquartal; die Wirtschaft profitierte laut Berichten vor allem von der Konsumentwicklung und dem schuldenfinanzierten Fiskalpaket, während die Exporte spürbar an Schwung verloren. Das ifo Geschäftsklima war im Oktober auf 90,2 Punkte gestiegen, nach 89,9 im September; im Verarbeitenden Gewerbe drehte der Saldo erstmals seit über drei Jahren ins Plus. Morgen um 10:00 Uhr folgt die nächste Ifo-Zahl für November.
Der PMI liefert damit die Gegenprobe: Zeigen die Einkaufsmanager weiter Expansion in der Industrie, würde das die Erholung bestätigen, die das ifo Institut im Oktober beschrieben hatte. Fällt vor allem der Dienstleistungs-Index zurück, wäre das ein Hinweis, dass hohe Preise und Zinsen die Binnenwirtschaft bremsen.
Gewinner und Verlierer
Welche Aktien reagieren besonders auf den PMI?
DAX-Industriewerte: Unternehmen mit hohem Auslandsgeschäft hängen an den Auftragsdaten der Industrie. Ein schwächerer Industrie-PMI würde die Debatte um die Exportschwäche neu anheizen.
Autoaktien und Zulieferer: Die Branche kämpft laut aktuellen Berichten mit Gewinnwarnungen und Stellenabbau; sie reagiert deshalb besonders empfindlich auf Stimmungsdaten.
Bankaktien: Sie profitieren grundsätzlich von höheren Zinsen, leiden aber, wenn die Konjunktur die Kreditqualität gefährdet.
Dienstleister und Konsumwerte: Der Dienstleistungs-PMI zeigt, ob die Binnennachfrage trägt.
Ausblick
Was Anleger nach dem PMI beobachten sollten
Nach dem PMI folgt ein dichter Terminplan: Am Dienstag um 10:00 Uhr der Ifo-Index, am Mittwoch um 8:00 Uhr die zweite Veröffentlichung des deutschen Bruttoinlandsprodukts und um 14:30 Uhr in den USA der PCE-Preisindex samt BIP-Revision, abends um 20:00 Uhr das Beige Book der Fed. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen. Um 15:45 Uhr erscheint heute zudem der US-Einkaufsmanagerindex; am Abend spricht der New Yorker Fed-Präsident Williams.
Häufige Fragen zum Einkaufsmanagerindex
Was misst der Einkaufsmanagerindex (PMI)?
Der PMI beruht auf einer monatlichen Umfrage unter Einkaufsmanagern zu Produktion, Aufträgen und Beschäftigung. Werte über 50 deuten auf Wachstum, Werte darunter auf Schrumpfung hin.
Wann erscheint der Deutschland-PMI für November?
Heute, am 23. November 2026, um 9:30 Uhr MEZ als erste Schätzung von S&P Global.
Was erwarten Volkswirte vom deutschen PMI?
Laut Terminkalender 53,2 Punkte für den Gesamtindex nach 53,4, für die Industrie 54,0 nach 54,2 und für die Dienstleister 52,3 nach 52,5.
Warum ist der PMI für den DAX wichtig?
Er gibt früh Hinweise auf Aufträge und Gewinne der Unternehmen und beeinflusst die Zinserwartungen vor dem EZB-Entscheid am 17. Dezember.
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