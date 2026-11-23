Die Börsen stehen unter Stress. Laut Wochenbilanz von The Glass Desk verlor der US-Leitindex S&P 500 in der vergangenen Woche 8,6 Prozent auf 6.910 Punkte, der Nasdaq Composite zehn Prozent. Auslöser waren Zweifel an der Finanzierung des KI-Booms und Sorgen vor weiteren Zinserhöhungen. Der DAX schloss am Freitag unter der 25.000er-Marke, wie aktiencheck.de am Freitagabend berichtete.

In dieser Lage kommt Konjunkturdaten eine doppelte Bedeutung zu. Einerseits stützen robuste Zahlen die Gewinnerwartungen für zyklische Werte: Industrieaktien, Autoaktien und Chemiewerte reagieren erfahrungsgemäß sensibel auf Einkaufsmanager-Daten. Andererseits können zu starke Daten die Zinssorgen verstärken. Die Europäische Zentralbank entscheidet am 17. Dezember über die Leitzinsen; laut Börsen-Zeitung (4.11.2026) ist eine Anhebung um 25 Basispunkte nach einer Inflationsrate von 4,0 Prozent im Oktober so gut wie eingepreist. Ein kräftiger PMI-Wert würde diese Erwartung kaum abschwächen.