Der Gesamtindex aus Industrie und Dienstleistungen liegt laut finanzmarktwelt.de auf dem höchsten Stand seit März 2022, ein 56-Monatshoch. Beide Sektoren legen zu: Die Industrie klettert auf 55,0 Punkte (Vormonat 54,2), ebenfalls ein 56-Monatshoch. Die Dienstleister erreichen 54,0 Punkte (Vormonat 52,5), den höchsten Wert seit 13 Monaten. Werte über 50 signalisieren Wachstum.

S&P-Global-Ökonom Phil Smith sagte laut finanzen.net: „Die Wachstumsverlangsamung zu Beginn des vierten Quartals hat sich als kurzlebig erwiesen.“ Die Nachfrage im binnenorientierten Dienstleistungssektor wuchs demnach so stark wie seit einem Jahr nicht mehr, die Industrie profitiert weiter von steigenden Exportaufträgen. Der Aufschwung gewinnt also an Breite. Am Arbeitsmarkt bleibt die Lage laut finanzmarktwelt.de verhalten, doch in der Industrie stieg die Beschäftigung wieder – das beendet die längste Phase sinkender Beschäftigung in diesem Sektor seit Beginn der Datenerhebung.