Die deutsche Wirtschaft hat zum Start in den Börsenmonat überrascht: Der Einkaufsmanagerindex für Deutschland (HCOB Flash PMI, S&P Global) stieg im November auf 55,0 Punkte und damit deutlich über die Prognose von 53,2 Punkten nach 53,4 im Oktober, wie finanzen.net am 23.11.2026 berichtet. Der DAX (ISIN DE0008469008) lag nach sechs Verlusttagen um 9:11 Uhr bei 24.876,48 Punkten, plus 0,30 Prozent (finanzen.net). Wie der Markt die PMI-Zahlen ab 9:30 Uhr verarbeitet, ist in den uns vorliegenden Quellen noch nicht belegt.
Einkaufsmanagerindex Deutschland: 55,0 Punkte und 56-Monatshoch - Stützt die Konjunkturüberraschung den DAX nach dem Absturz?
Der HCOB-Einkaufsmanagerindex für Deutschland steigt im November auf 55,0 Punkte, erwartet waren 53,2. Der DAX startet nach sechs Verlusttagen leicht im Plus – was die Daten für Industrie, Zinsen und Anleger bedeuten.
Steckbrief
- Index
- DAX
- ISIN
- DE0008469008
- Symbol
- ^GDAXI
- Vortagesschluss (20.11.2026)
- 24.802,78 Punkte
- Jahreshoch (12.11.2026)
- 27.001,67 Punkte
Stand: 23.11.2026, Index DAX, Stand 9:11 Uhr MEZ laut finanzen.net
Die Zahlen
Wie stark ist der deutsche Einkaufsmanagerindex im November – und wer treibt ihn?
Der Gesamtindex aus Industrie und Dienstleistungen liegt laut finanzmarktwelt.de auf dem höchsten Stand seit März 2022, ein 56-Monatshoch. Beide Sektoren legen zu: Die Industrie klettert auf 55,0 Punkte (Vormonat 54,2), ebenfalls ein 56-Monatshoch. Die Dienstleister erreichen 54,0 Punkte (Vormonat 52,5), den höchsten Wert seit 13 Monaten. Werte über 50 signalisieren Wachstum.
S&P-Global-Ökonom Phil Smith sagte laut finanzen.net: „Die Wachstumsverlangsamung zu Beginn des vierten Quartals hat sich als kurzlebig erwiesen.“ Die Nachfrage im binnenorientierten Dienstleistungssektor wuchs demnach so stark wie seit einem Jahr nicht mehr, die Industrie profitiert weiter von steigenden Exportaufträgen. Der Aufschwung gewinnt also an Breite. Am Arbeitsmarkt bleibt die Lage laut finanzmarktwelt.de verhalten, doch in der Industrie stieg die Beschäftigung wieder – das beendet die längste Phase sinkender Beschäftigung in diesem Sektor seit Beginn der Datenerhebung.
|Index
|November
|Prognose
|Oktober
|Gesamtindex
|55,0
|53,2
|53,4
|Industrie
|55,0
|rund 54
|54,2
|Dienstleistungen
|54,0
|rund 52,3
|52,5
Prognosen je nach Quelle leicht abweichend (Industrie 54,0 bis 54,1; Dienstleister 52,3 bis 52,4). Daten zu Auftragseingang und Preisindizes lagen uns bei Redaktionsschluss nicht belegt vor.
Quelle: finanzen.net/dpa-AFX, finanzmarktwelt.de, investing.com (jeweils 23.11.2026)
Eurozone
Was ist mit dem Euroraum – und wie reagiert der Euro?
Die Zahlen für den Euroraum erscheinen um 10:00 Uhr. Erwartet wurden laut investing.com 52,7 Punkte für die Industrie und 51,8 für die Dienstleister. Aus Frankreich kamen bereits schwächere Daten als erwartet: Der Dienstleistungs-PMI lag bei 46,6 (Prognose 47,4), die Industrie bei 47,9 (Prognose 49,8). Deutschland hebt sich damit klar vom französischen Nachbarn ab. Die DekaBank hatte laut finanznachrichten.de erwartet, dass die Wirtschaft im Euroraum im vierten Quartal etwas an Dynamik verliert, unter anderem wegen hoher Energiepreise und höherer Finanzierungskosten.
Der Euro notierte am Morgen laut finanznachrichten.de (23.11.2026, 8:53 Uhr) knapp über 1,10 US-Dollar nach 1,0970 am Freitag. Zuvor hatte er ein Jahrestief von 1,0953 Dollar erreicht; Erwartungen steigender US-Zinsen stützten den Dollar. Eine Reaktion des Euro auf die PMI-Zahlen selbst ist in den Quellen bislang nicht belegt, ebenso wenig eine Bewegung der Bundesrendite.
Das große Bild
Was bedeuten starke Konjunkturdaten für Zinsen, DAX und EZB – ist das gut oder schlecht für Aktien?
Der Zusammenhang ist zweischneidig, und das ist eine Einschätzung der Redaktion. Einerseits stützen kräftige Auftragseingänge und ein Ende des Stellenabbaus in der Industrie die Gewinnerwartungen zyklischer Werte, etwa der Siemens Aktie, der BASF Aktie oder von Autoaktien. Andererseits trifft die Konjunkturüberraschung auf eine Euroraum-Inflation von 4,0 Prozent im Oktober und eine Diskussion über eine mögliche Zinserhöhung der EZB im Dezember. Starke Daten könnten Zinserwartungen stützen – das belastet zinssensible Werte, während Bankaktien von höheren Zinsen tendenziell profitieren können. Der DAX war laut dpa-AFX zuletzt rund 8 Prozent unter dem Rekord von 27.001,67 Punkten gefallen, vor allem wegen der Korrektur bei Technologiewerten und Zinssorgen (onvista).
Termine
Was müssen Anleger jetzt im Blick behalten – welche Daten folgen?
Um 10:00 Uhr folgen die Euroraum-PMI, am Nachmittag die US-Einkaufsmanagerindizes. Am Dienstag erscheint das ifo-Geschäftsklima, am Mittwoch die zweite BIP-Schätzung. Der nächste EZB-Entscheid fällt am 17. Dezember. Beobachtet werden dürften die Details der Umfrage, also Auftragseingang und Preisindizes, die bei Redaktionsschluss nicht belegt vorlagen.
Häufige Fragen zum Einkaufsmanagerindex
Wie hoch ist der Einkaufsmanagerindex für Deutschland im November 2026? Der HCOB-Gesamtindex liegt bei 55,0 Punkten nach 53,4 im Oktober; erwartet waren 53,2.
Was bedeutet ein Wert über 50? Werte über 50 signalisieren Wachstum, Werte darunter Schrumpfung.
Wie reagiert der DAX auf den Einkaufsmanagerindex? Der DAX lag um 9:11 Uhr bei 24.876,48 Punkten (plus 0,30 Prozent); eine belegte Reaktion auf die Zahl ab 9:30 Uhr liegt uns noch nicht vor.
Welche Aktien sind betroffen? Mittelbar zyklische Werte wie die Siemens Aktie, die BASF Aktie und Autoaktien sowie Bankaktien über die Zinserwartungen (Einschätzung der Redaktion).
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