Die Euro-Zone driftet auseinander: Nach den vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (Flash-PMI) von S&P Global und HCOB für November wächst die deutsche Wirtschaft so schnell wie seit März 2022 nicht mehr, während Frankreich tiefer in die Schrumpfung rutscht. Der Composite-PMI springt in Deutschland auf 55,0 Punkte, in Frankreich fällt er auf 46,2 Punkte. Die Euro-Zone insgesamt hält bei 51,7 Punkten, und ihr Wachstum hängt damit zunehmend an einem einzigen Land. Was bedeutet das für Anleiherenditen, DAX und CAC 40, die EZB und für Aktien wie Siemens, Rheinmetall und BNP Paribas?
Einkaufsmanagerindex: Deutschland 55,0, Frankreich 46,2 - Wer gewinnt: Siemens oder BNP Paribas?
Der Flash-PMI springt in Deutschland auf 55,0 Punkte, in Frankreich fällt er auf 46,2. Das Gefälle ist so groß wie seit sechs Jahren nicht - mit Folgen für Bund-Rendite, DAX, CAC 40, die EZB und Aktien wie Siemens, Rheinmetall und BNP Paribas.
Flash-PMI November 2026
Deutschland im Aufwind, Frankreich im Abschwung
Ein Wert über 50 Punkten signalisiert Wachstum, ein Wert darunter Schrumpfung. In Deutschland liegt der Composite-PMI den fünften Monat in Folge über der Schwelle und diesmal deutlich über der Erwartung von rund 53,2 Punkten. Die Industrie legt auf 55,0 Punkte zu (Oktober: 54,2), die Dienstleister klettern auf 54,0 Punkte (Oktober: 52,5). Frankreich dagegen enttäuscht: Der Composite-PMI verfehlt die Prognose von 47,9 Punkten klar, die Industrie fällt auf 47,9 Punkte, und die Dienstleister bleiben mit 46,6 Punkten tief im Minus.
|Indikator
|Deutschland Nov
|Deutschland Okt
|Frankreich Nov
|Frankreich Okt
|Euro-Zone Nov
|Euro-Zone Okt
|Composite
|55,0
|53,4
|46,2
|46,6
|51,7
|51,7
|Industrie
|55,0
|54,2
|47,9
|49,5
|52,9
|52,7
|Dienstleistungen
|54,0
|52,5
|46,6
|46,2
|51,2
|51,4
|Industrieproduktion
|57,4
|55,4
|44,5
|48,5
|53,3
|52,8
Industrieproduktion: Teilindex Output des verarbeitenden Gewerbes.
Quelle: S&P Global/HCOB, ActionForex, Investing.com (Reuters), 23.11.2026
Die Ursachen
Warum Deutschland zieht und Frankreich nachgibt
Deutschland: Industrie als Motor
Die Industrieproduktion steigt auf 57,4 Punkte (Oktober: 55,4). Getragen wird der Aufschwung laut den Marktkommentaren zur Veröffentlichung von Investitionen in Verteidigung und in KI-nahe Technologien. Das stützt Investitionsgüter, Elektrotechnik und Rüstung.
Frankreich: Industrie bricht ein
Der Industrie-PMI sinkt auf 47,9 Punkte (Oktober: 49,5), die Produktion auf 44,5 Punkte (Oktober: 48,5). Die Dienstleister verbessern sich nur minimal und bleiben im Schrumpfungsbereich. Das Risiko einer technischen Rezession im vierten Quartal steigt damit nach Einschätzung von Marktbeobachtern.
Politik bremst die Binnennachfrage
Die schwache Inlandsnachfrage in Frankreich führen die Umfrageautoren teilweise auf Zurückhaltung vor der ungewissen Präsidentschaftswahl 2027 zurück. Dazu kommt der Streit um den Haushalt 2027: Die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen war im Oktober erstmals seit 2002 über 5% gestiegen.
Frankreich leidet unter einem sich vertiefenden Abschwung, und das Gesamtbild verdeckt besorgniserregende Gegensätze innerhalb der Euro-Zone.
Die Lücke zwischen den beiden größten Euro-Volkswirtschaften ist laut der Umfrage die größte seit sechs Jahren. Auch das Geschäftsvertrauen für die kommenden zwölf Monate sank in der Euro-Zone zum vierten Mal in Folge auf den tiefsten Stand seit Mai. Williamson rechnet für die Euro-Zone im vierten Quartal mit einem Wachstum von etwa 0,3%.
Märkte
Anleihen, Euro und Indizes: Die Reaktion fällt gemischt aus
Am Anleihemarkt bleibt der Abstand zwischen Deutschland und Frankreich groß. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg am Montagvormittag auf 3,32%, weil die Erholung an den Aktienmärkten die Nachfrage nach sicheren Staatsanleihen dämpfte. Die zehnjährige französische OAT rentierte am Mittag mit rund 4,82% und damit etwa 6 Basispunkte niedriger als am Freitag. Der Abstand zwischen OAT und Bund liegt bei rund 150 Basispunkten. Im Oktober war er zeitweise auf deutlich über 150 Basispunkte geweitet, den höchsten Stand seit der Euro-Schuldenkrise.
An den Aktienmärkten stoppt der DAX seine sechstägige Verlustserie. Der Leitindex lag am Nachmittag mit rund 1,6% im Plus bei etwa 25.200 Punkten, nach einem Freitagsschluss von 24.802,78 Punkten (minus 2,6%). Vom Rekord Mitte November bei knapp 27.000 Punkten war er zuvor um mehr als 8% abgerutscht. Der CAC 40 gewinnt rund 1,2% auf etwa 8.024 Punkte, nachdem er in der Vorwoche mehr als 5% verloren hatte.
Am Devisenmarkt stützen die deutschen Daten den Euro. Die schwache Entwicklung in Frankreich begrenzt jedoch das Aufwärtspotenzial, und die Erholung gilt laut Marktkommentaren auch als technisch getrieben.
Geldpolitik
EZB: Ein Zins für zwei Volkswirtschaften
Die EZB hat den Einlagenzins am 29. Oktober unverändert bei 2,50% belassen, Präsidentin Christine Lagarde stellte aber eine Zinserhöhung im Dezember in Aussicht. Am Markt war diese zuletzt zu rund 91% eingepreist. Die PMI-Daten verkomplizieren die Lage: Der robuste deutsche Aufschwung und die weiterhin hohen Einkaufspreise sprechen für Straffung, die französische Schwäche und die Haushaltskrise in Paris dagegen. Die Commerzbank hatte bereits nach der Oktober-Sitzung darauf hingewiesen, dass Lagarde weitere Erhöhungen mit Blick auf Frankreich gedämpft habe. Dass die Preisdynamik zugleich nachlässt (Einkaufspreise mit dem schwächsten Anstieg seit drei Monaten, Verkaufspreise mit dem schwächsten seit August), gibt der EZB etwas Spielraum.
Aktien im Fokus
Siemens, Rheinmetall, BNP Paribas: Wer vom Gefälle profitiert
Siemens: Industrie-Aufschwung als Rückenwind
Der Technologiekonzern gehört zu den klassischen Profiteuren einer anziehenden deutschen Industrie. Die Aktie gewinnt am Montagnachmittag rund 3,8% auf etwa 264 Euro. Entscheidend wird, ob der Aufschwung auch bei Automatisierung und Energietechnik ankommt und ob die Kursgewinne die zuvor erlittenen Verluste im Technologiesektor überdauern.
Rheinmetall: Verteidigungsinvestitionen im Blick
Der Rüstungskonzern legt am Montagmittag rund 4% auf etwa 721 Euro zu, nachdem die Aktie am Freitag auf dem tiefsten Stand seit 2025 gelandet war. Die PMI-Kommentare nennen Verteidigungsausgaben als einen Treiber der deutschen Industrie. Anleger bleiben aber vorsichtig, weil unklar ist, ob Drohnen die Bedeutung klassischer Artillerie verringern.
BNP Paribas: Frankreich-Risiko bleibt
Die französische Großbank hängt an der heimischen Konjunktur und an den OAT-Renditen. Die Aktie erholt sich am Montag um rund 1,3% auf etwa 90,7 Euro, hat aber im Quartal mehr als 15% eingebüßt. Ein anhaltender Abschwung, ein größerer Spread zum Bund und neue Ratingschritte würden die Bank belasten.
Ausblick
Diese Termine entscheiden die nächsten Tage
FAQ
Häufige Fragen zum Einkaufsmanagerindex
Was misst der Einkaufsmanagerindex? Der PMI fasst Umfragen unter Einkaufsmanagern zu Produktion, Aufträgen und Beschäftigung zusammen. Werte über 50 Punkten zeigen Wachstum, Werte darunter Schrumpfung.
Warum ist der Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich wichtig? Deutschland und Frankreich sind die beiden größten Volkswirtschaften der Euro-Zone. Wächst nur eines der beiden Länder, kann die EZB mit einem einheitlichen Zins nicht beide gleichzeitig bedienen.
Was ist ein Flash-PMI? Eine erste Schätzung auf Basis eines Großteils der Antworten, die später durch den endgültigen Wert ersetzt wird.
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