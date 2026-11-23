Die EZB hat den Einlagenzins am 29. Oktober unverändert bei 2,50% belassen, Präsidentin Christine Lagarde stellte aber eine Zinserhöhung im Dezember in Aussicht. Am Markt war diese zuletzt zu rund 91% eingepreist. Die PMI-Daten verkomplizieren die Lage: Der robuste deutsche Aufschwung und die weiterhin hohen Einkaufspreise sprechen für Straffung, die französische Schwäche und die Haushaltskrise in Paris dagegen. Die Commerzbank hatte bereits nach der Oktober-Sitzung darauf hingewiesen, dass Lagarde weitere Erhöhungen mit Blick auf Frankreich gedämpft habe. Dass die Preisdynamik zugleich nachlässt (Einkaufspreise mit dem schwächsten Anstieg seit drei Monaten, Verkaufspreise mit dem schwächsten seit August), gibt der EZB etwas Spielraum.