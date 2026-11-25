Einhell Aktie: SDAX Gewinner am Abend – der Akku-Spezialist dreht pünktlich zum Black Friday auf

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 18:02 3 Min.

Die Einhell Aktie gewinnt am Mittwoch 3,91 Prozent auf 66,50 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Nach der gedämpften Renditeprognose erholt sich die Vorzugsaktie des Werkzeugherstellers. Zwei Analysehäuser sehen 105 Euro.

Heimwerker statt Halbleiter: Die Einhell Aktie steigt am Mittwoch um 3,91 Prozent auf 66,50 Euro und ist fünftgrößter SDAX Gewinner (Stand 17:50 Uhr, comdirect). Damit macht die Vorzugsaktie des Werkzeugherstellers aus Landau an der Isar den Rückschlag nach den Neunmonatszahlen mehr als wett. EIN EIN — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr EIN — — — Kurs der Einhell Vorzugsaktie am Abend 66,50 € Tagesgewinn, Platz 5 der SDAX Gewinner +3,91 % Umsatzziel für 2026 (rund) 1,2 Mrd. € 52-Wochen-Tief vom 29. Oktober 60,50 € Quelle : comdirect, 25.11.2026, 17:50 Uhr; Einhell Germany AG, Neunmonatszahlen vom 11. November 2026; Börse Stuttgart Der Auslöser Warum steigt die Einhell Aktie heute? Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Einhell Aktie gehört zu den Titeln, in die Anleger am Mittwoch umschichteten, während sie KI- und Technologiewerte verkauften. Gefragt waren Unternehmen mit greifbarem Geschäft und solider Bilanz. Einhell passt in dieses Raster: Der Konzern verfügt über eine Netto-Cash-Position von 43,1 Millionen Euro und eine Eigenkapitalquote von 55,9 Prozent. Auch der Kalender hilft. Am Freitag ist Black Friday, die Wochen bis Weihnachten sind für Werkzeug- und Gartengeräte im Handel umsatzstark. Mit 66,50 Euro notiert der SDAX Gewinner wieder über dem Niveau von 65,40 Euro, auf das er am Tag der Zahlen gefallen war. Der Hintergrund Umsatz hält, Rendite etwas tiefer Am 11. November hatte Einhell die Erwartungen leicht gedämpft. Die Umsatzrendite vor Steuern soll 2026 bei 8,5 bis 9 Prozent liegen, zuvor waren etwa 9 Prozent angepeilt. Am Umsatzziel von rund 1,2 Milliarden Euro hält Vorstandschef Andreas Kroiss fest. Nach neun Monaten standen knapp 911 Millionen Euro in den Büchern, eineinhalb Prozent mehr als im Vorjahr. Wachstumstreiber bleibt die Akkuplattform Power X-Change. Die Analysten ließen sich von der kleinen Korrektur nicht beirren. Berenberg und Warburg Research bestätigten jeweils „Buy“ mit einem Kursziel von 105 Euro. Seit Jahresbeginn hatte die Einhell Aktie bis Mitte November rund 22 Prozent verloren, das 52-Wochen-Hoch vom Januar liegt bei 88,80 Euro. Was für die Einhell Aktie spricht Umsatzziel von rund 1,2 Milliarden Euro bestätigt

Netto-Cash und hohe Eigenkapitalquote

Berenberg und Warburg sehen 105 Euro Was Anleger bedenken sollten Renditeziel für 2026 leicht gesenkt

Gewinn im dritten Quartal rückläufig

Abhängig von Konsumlaune und Baumarktgeschäft Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Einhell Aktie Warum ist die Einhell Aktie SDAX Gewinner?

Anleger schichten aus Technologiewerten in solide Konsum- und Industrietitel um. Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Was hat Einhell zuletzt gemeldet?

Nach neun Monaten knapp 911 Millionen Euro Umsatz und ein leicht gesenktes Renditeziel von 8,5 bis 9 Prozent. Was ist Power X-Change?

Die Akkuplattform von Einhell, bei der ein Akku in viele Geräte passt. Einhell Vorzugsaktie: ISIN DE000A40ESU3, WKN A40ESU, Börsenkürzel EIN. Fazit zur Einhell Aktie Die Einhell Aktie zeigt, dass die Börse solide Mittelständler wiederentdeckt, wenn die großen Themen wanken. Das Weihnachtsgeschäft entscheidet, ob das Umsatzziel hält. Bis dahin ist der SDAX Gewinner ein Beispiel für die Rückkehr der Bodenständigkeit.

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