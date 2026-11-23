Analysen maerkte bearish Markt & Wirtschaft

EdR AM Market Flash: KI gerät ins Wanken und zieht Risikoanlagen mit sich in die Tiefe

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 16:05 2 Min. Edmond de Rothschild Asset Management

Der globale Aktienmarkt fällt sieben Handelstage in Folge, während US-Staatsanleihen als sicherer Hafen gefragt sind.

Bild: Pexels

Das Thema KI erlitt letzte Woche einen Rückschlag und löste eine allgemeine Risikoabneigung aus, von der praktisch keine Anlageklasse verschont blieb, so Michaël Nizard, Global Head of Asset Allocation Research bei Edmond de Rothschild Asset Management im aktuellen Market Flash. Der MSCI All Country World Index habe am siebten Tag in Folge Kursverluste verzeichnet – die längste Verlustserie seit 2023. Wachsende Besorgnis über das schiere Ausmaß der KI-Investitionen und der hawkische Ton der Fed hätten die Anlegerstimmung gedrückt. Die Aktienmärkte seien die ersten Opfer gewesen. Technologieaktien und Unternehmen mit dem stärksten Bezug zu KI hätten die stärksten Kursrückgänge verzeichnen müssen, doch der Ausverkauf habe diesmal den gesamten Markt erfasst. Auch defensive Aktien und Titel mit geringer Volatilität hätten an Boden verloren. Selbst der mit Spannung erwartete und als größte Nasdaq-Notierung des Jahres angekündigte Börsengang von Anthropic habe den Trend nicht umkehren können. Nach einem bemerkenswerten Handelsdebüt habe die Aktie ebenfalls nachgegeben – ein Zeichen dafür, wie sehr sich die Einstellung der Anleger zum KI-Ökosystem plötzlich gewandelt habe. US-Staatsanleihen hätten wieder ihre gewohnte Rolle als sicherer Hafen eingenommen und über fünf Handelstage hinweg zugelegt. Es sei ihre längste Aufwärtsbewegung seit Ende Juni. Infolgedessen hätten sich die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen erneut der 5%-Marke genähert. Auch Staatsanleihen in Europa hätten strategisch vom Nachgeben der Risikoanlagen profitiert. Anhaltende Inflationssorgen könnten jedoch Ausmaß und Dauer der Abwärtsbewegung bei den Renditen begrenzen. Der US-Dollar sei dank des restriktiven Tons der Fed und der Kapitalzuflüsse aufgrund des Börsengangs von Anthropic weiter und damit die vierte Woche in Folge gestiegen. Die Bewegungen bei den Hauptwährungen der Industrieländer seien jedoch verhalten geblieben. Die Märkte sähen die momentane Entwicklung anscheinend eher als eine Bewertungsanpassung denn als einen makroökonomischen Umbruch. Auch Rohstoffe hätten eine schlechte Woche gehabt. Mit einem Verlust von fast 9% sei Gold unter 3.515 US-Dollar pro Unze gesunken und Silber sei um 14% eingebrochen. Kupfer sei auf den niedrigsten Stand seit März abgerutscht und habe damit wohl eine der schlechtesten Wochen in den letzten zehn Jahren verzeichnet. Die optimistischen Erwartungen für Kupfer seien durch Zweifel an der tatsächlichen Nachfrage nach Industriemetallen durch Rechenzentren und KI gedämpft worden. Öl sei die dritte Woche in Folge gefallen. Brent-Rohöl habe bei rund 91 US-Dollar und WTI unter 82 US-Dollar notiert. Das reichliche Angebot und sinkende Transportkosten würden nach wie vor die geopolitischen Risiken überwiegen. Die derzeit weit verbreitete Risikoaversion erfordere die Diversifizierung des Portfolios und werde wahrscheinlich interessante Anlagemöglichkeiten für aktive und selektive Strategien zur Vermögensverwaltung bieten.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.