Still und stetig nach oben: Die Eckert & Ziegler Aktie legt am Mittwochmorgen um 0,59 Prozent auf 15,23 Euro zu (Stand 09:21 Uhr, comdirect) und gehört erneut zu den TecDAX Gewinnern. Vorbörslich hatte das Papier noch im Minus gelegen, zum Handelsstart drehte es ins Plus.
Eckert & Ziegler Aktie: TecDAX Gewinner – zweiter Gewinntag in Folge, das Jahreshoch kommt in Sichtweite
Die Eckert & Ziegler Aktie steigt am Mittwochmorgen um 0,59 Prozent auf 15,23 Euro und bleibt TecDAX Gewinner. Der Isotopenspezialist legt erneut zu, während Chipwerte weiter fallen.
Warum steigt die Eckert & Ziegler Aktie heute?
Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Eckert & Ziegler Aktie profitiert von einer Bewegung, die den Markt seit Dienstag bestimmt: Anleger verkaufen Chip- und KI-Werte und kaufen Unternehmen, deren Geschäft mit dem Bau von Rechenzentren nichts zu tun hat. Am Dienstag gewann der Berliner Isotopenspezialist 3,56 Prozent, während AIXTRON um 16 Prozent abstürzte.
Am Mittwoch setzt sich das Muster fort. Der koreanische Kospi verlor über Nacht mehr als 6 Prozent, deutsche Halbleiterwerte geben weiter nach. Auf der Gewinnerseite im TecDAX stehen dagegen auffällig viele Titel aus Medizin und Gesundheit: neben Eckert & Ziegler auch Siemens Healthineers und Carl Zeiss Meditec.
Die Zahlen hinter dem Anstieg
Der Kurs steigt nicht im luftleeren Raum. Im dritten Quartal setzte Eckert & Ziegler 79,6 Millionen Euro um, das bereinigte EBIT stieg um 25 Prozent auf 19,3 Millionen Euro, unter dem Strich blieben 13,1 Millionen Euro. Die Jahresziele von rund 320 Millionen Euro Umsatz und etwa 80 Millionen Euro bereinigtem EBIT hat der Vorstand bestätigt.
Wachstumstreiber ist das Geschäft mit Radioisotopen für die Krebsmedizin, allen voran Lutetium-177. Am Mittwoch endet zudem das Deutsche Eigenkapitalforum in Frankfurt, auf dem sich das Unternehmen in dieser Woche Investoren vorgestellt hat.
Das Jahreshoch als nächste Marke
Auf Monatssicht liegt die Eckert & Ziegler Aktie rund 15 Prozent im Plus. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 16,85 Euro fehlen vom aktuellen Kurs noch knapp 11 Prozent. Die runde Marke von 15 Euro hat die Aktie am Dienstag auf Schlusskursbasis überwunden.
Was jetzt für die Eckert & Ziegler Aktie zählt
Hält die Marke von 15 Euro?
Bleibt der Kurs darüber, wäre das ein Zeichen von Stärke.
Nachhall des Eigenkapitalforums
Neue Investoren zeigen sich oft erst in den Tagen nach der Konferenz.
Viertes Quartal
Die bestätigte Prognose verlangt einen starken Jahresabschluss.
Stammdaten
Eckert & Ziegler SE: ISIN DE0005659700, WKN 565970, Handelssymbol EUZ, US-Handelssymbol EKZRF (OTC)
Kurs: 15,23 Euro, plus 0,59 Prozent (Stand 09:21 Uhr, comdirect)
Weitere genannte Unternehmen:
AIXTRON SE: ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ, Handelssymbol AIXA, US-Handelssymbol AIIXY (OTC)
Siemens Healthineers AG: ISIN DE000SHL1006, WKN SHL100, Handelssymbol SHL, US-Handelssymbol SMMNY (OTC)
Carl Zeiss Meditec AG: ISIN DE0005313704, WKN 531370, Handelssymbol AFX, US-Handelssymbol CZMWY (OTC)
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