Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Eckert & Ziegler Aktie profitiert von einer Bewegung, die den Markt seit Dienstag bestimmt: Anleger verkaufen Chip- und KI-Werte und kaufen Unternehmen, deren Geschäft mit dem Bau von Rechenzentren nichts zu tun hat. Am Dienstag gewann der Berliner Isotopenspezialist 3,56 Prozent, während AIXTRON um 16 Prozent abstürzte.

Am Mittwoch setzt sich das Muster fort. Der koreanische Kospi verlor über Nacht mehr als 6 Prozent, deutsche Halbleiterwerte geben weiter nach. Auf der Gewinnerseite im TecDAX stehen dagegen auffällig viele Titel aus Medizin und Gesundheit: neben Eckert & Ziegler auch Siemens Healthineers und Carl Zeiss Meditec.