Im TecDAX tobt der Chip-Ausverkauf, und ein Berliner Medizintechniker geht seelenruhig nach oben. Die Eckert & Ziegler Aktie steigt am Dienstag um 3,83 Prozent auf 15,18 Euro (Stand 17:48 Uhr, comdirect) und ist hinter Drägerwerk zweitgrößter TecDAX Gewinner. Am Mittag hatte das Plus erst bei 1,64 Prozent gelegen.
Eckert & Ziegler Aktie: TecDAX Gewinner – Krebsmedizin schlägt KI, der Isotopenspezialist zieht an den Chipwerten vorbei
Die Eckert & Ziegler Aktie gewinnt am Dienstag 3,83 Prozent auf 15,18 Euro und ist zweitgrößter TecDAX Gewinner. 54 Prozent mehr Quartalsgewinn und der Auftritt in Frankfurt überzeugen.
Warum steigt die Eckert & Ziegler Aktie heute?
Eine neue Pflichtmitteilung gibt es nicht. Getragen wird der Kurs von drei Dingen. Erstens von den Zahlen: Im dritten Quartal kletterte der Nettogewinn um rund 54 Prozent auf 13,1 Millionen Euro. Nach neun Monaten stehen 229 Millionen Euro Umsatz und 35,4 Millionen Euro Gewinn in den Büchern, 19 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Jahresziele hat der Vorstand bestätigt.
Zweitens von der Bühne: Eckert & Ziegler präsentiert sich in dieser Woche auf dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt, dem wichtigsten Treffen für Nebenwerte-Investoren. Solche Auftritte bringen ein Unternehmen auf den Radar von Fonds, die es bislang nicht kannten.
Drittens vom Markt selbst. Während AIXTRON, Infineon und Jenoptik zwischen 9 und 16 Prozent verlieren, schichten Anleger in Titel um, deren Geschäft nichts mit KI-Rechenzentren zu tun hat. Die Eckert & Ziegler Aktie baute ihr Plus genau in den Stunden aus, in denen der Chipsektor absackte.
Das Geschäft: Lutetium als Wachstumsmotor
Eckert & Ziegler liefert Radioisotope für Medizin und Industrie. Der wichtigste Treiber ist Lutetium-177, ein Isotop, das in der Krebstherapie eingesetzt wird. Pharmakonzerne brauchen es für eine wachsende Zahl zielgerichteter Strahlentherapien, und nur wenige Unternehmen können es in der nötigen Qualität liefern. Dazu kommen Entwicklungs- und Fertigungsaufträge für Radiopharmaka.
Was jetzt für die Eckert & Ziegler Aktie zählt
Resonanz vom Eigenkapitalforum
Neue Investorenkontakte zeigen sich oft erst in den Tagen nach der Konferenz im Handel.
Viertes Quartal
Die Jahresprognose verlangt ein starkes Schlussquartal.
Sektorrotation
Dreht die Stimmung bei Technologiewerten, kann der Rückenwind für defensive Wachstumstitel nachlassen.
Stammdaten
Eckert & Ziegler SE: ISIN DE0005659700, WKN 565970, Handelssymbol EUZ, US-Handelssymbol EKZRF (OTC)
Kurs: 15,18 Euro, plus 3,83 Prozent (Stand 17:48 Uhr, comdirect)
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