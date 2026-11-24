Eine neue Pflichtmitteilung gibt es nicht. Getragen wird der Kurs von drei Dingen. Erstens von den Zahlen: Im dritten Quartal kletterte der Nettogewinn um rund 54 Prozent auf 13,1 Millionen Euro. Nach neun Monaten stehen 229 Millionen Euro Umsatz und 35,4 Millionen Euro Gewinn in den Büchern, 19 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Jahresziele hat der Vorstand bestätigt.

Zweitens von der Bühne: Eckert & Ziegler präsentiert sich in dieser Woche auf dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt, dem wichtigsten Treffen für Nebenwerte-Investoren. Solche Auftritte bringen ein Unternehmen auf den Radar von Fonds, die es bislang nicht kannten.

Drittens vom Markt selbst. Während AIXTRON, Infineon und Jenoptik zwischen 9 und 16 Prozent verlieren, schichten Anleger in Titel um, deren Geschäft nichts mit KI-Rechenzentren zu tun hat. Die Eckert & Ziegler Aktie baute ihr Plus genau in den Stunden aus, in denen der Chipsektor absackte.